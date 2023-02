Ο Βραζιλιάνος πρώην οδηγός της F1 και της Scuderia Ferrari, πιστεύει πως ο Σαρλ Λεκλέρ είναι αυτός που μπορεί να ηγηθεί της ιταλικής ομάδας.

Το 2023 η Scuderia Ferrari αλλάζει σελίδα και θέλει να αφήσει πίσω της το απογοητευτικό όπως ολοκληρώθηκε πρωτάθλημα του 2022 στη Formula 1. Παρά το γεγονός πως επέστρεψε στις νίκες, ο Σαρλ Λεκλέρ δεν κατάφερε να διεκδικήσει τον τίτλο, που κατέληξε στον Μαξ Φερστάπεν. Αντιθέτως, πάλεψε μέχρι τον τελευταίο αγώνα με τον Σέχριο Πέρεζ για τη δεύτερη θέση στη βαθμολογία οδηγών, την οποία και εν τέλει κατέκτησε.

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ο Λεκλέρ θα έχει για teammate τον Κάρλος Σάινθ. Ο Ισπανός κέρδισε τον Μονεγάσκο το 2021, όμως πέρυσι δεν είχε την ταχύτητα να τον ανταγωνιστεί στο μεγαλύτερο μέρος του πρωταθλήματος.

Τα πράγματα μπορεί να αλλάξουν εφέτος και δεν θα αργήσουμε να αντιληφθούμε ποιος θα έχει το πάνω χέρι εντός του Μαρανέλο. Αυτό πιστεύει ο πρώην οδηγός της Scuderia Ferrari, Φελίπε Μάσα, ο οποίος εξέφρασε την υποστήριξή του στον 25χρονο.

«Το μονοθέσιο πρέπει να είναι ικανό να φέρει επιτυχίες στην ομάδα, η οποία πρέπει να λειτουργεί σωστά. Τα υπόλοιπα θα τα αναλάβουν οι οδηγοί. Μετά από πέντε ή έξι αγώνες καταλαβαίνεις ποιος είναι ο ηγέτης της ομάδας. Την περασμένη χρονιά μετά από τρεις αγώνες είχαν ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Ο Σάινθ ήταν στα καλύτερά του την πρώτη σεζόν του στη Ferrari, αλλά το μονοθέσιο δεν ήταν ανταγωνιστικό. Όταν το μονοθέσιο ήταν δυνατό, το 2022, ο Σαρλ ήταν καλύτερος. Εάν το καταφέρει και φέτος, θα είναι δύσκολο για τον Κάρλος να επαναλάβει αυτό που έκανε το 2021», είπε ο Βραζιλιάνος στην Corriere dello Sport.

«Για εμένα, ο Λεκλέρ είναι ένας από τους κορυφαίους οδηγούς της F1. Τον βλέπω ως τον ηγέτη της Ferrari όπως είναι ο (Μαξ) Φερστάπεν στη Red Bull Racing και ο (Λιούις) Χάμιλτον στη Mercedes».

To συμβόλαιο του Λεκλέρ με τη Ferrari ολοκληρώνεται στο τέλος του 2024. Ήδη όμως έχουν κυκλοφορήσει φήμες πως τον «γλυκοκοιτάζει» η Mercedes για τη θέση του Λιούις Χάμιλτον, όταν ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής αποφασίσει να αποσυρθεί από την ενεργό δράση.

Stickering season is just around the corner 👀 pic.twitter.com/nFc9dURCjw