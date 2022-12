Το πρώτο τεστ του Ρόσι με την BMW M4 GT3 (vid)

Ο Βαλεντίνο Ρόσι έκανε τις πρώτες δοκιμές με το νέο του αγωνιστικό αυτοκίνητο και έμεινε πολύ ικανοποιημένος.

Η BMW M Motorsport ανακοίνωσε ότι ο Βαλεντίνο Ρόσι είναι πλέον μέλος της αγωνιστικής ομάδας του 2023 ως εργοστασιακός οδηγός. Η ομάδα του Ιταλού, πρώην αναβάτη MotoGP, WRT Racing λίγες ημέρες πριν ανακοίνωσε τη συνεργασία της με την BMW M για τη νέα χρονιά αφήνοντας την Audi με την οποία συνεργάστηκε το 2022. Πλέον η ομάδα θα έχει τη στήριξη της BMW στην κατηγορία GT3.

Παράλληλα με την επίσημη ανακοίνωση της BMW M ο Βαλεντίνο Ρόσι είχε την ευκαιρία να κάνει και τις πρώτες δοκιμές με την M4 GT3. Ο Ιταλός έμεινε πολύ ικανοποιημένος με την απόδοση του αυτοκινήτου και ελπίζει το 2023 να είναι πιο ανταγωνιστικός. Η αρχή της αγωνιστικής χρονιάς θα γίνει στο Ντουμπάι με τον 24ωρο αγώνα και στη συνέχεια θα μεταφερθεί στην Αυστραλία για τον κλασικό αγώνα Bathurst που θα είναι το πρώτο δυνατό τεστ της ομάδας.

Στόχος της ομάδας WRT BMW την επόμενη χρονιά είναι τα καλά αποτελέσματα στο πρωτάθλημα GT World Challenge Europe, αλλά και στους μεμονωμένους αγώνες που θα πάρουν μέρος. Ήδη έχουν ανακοινώσει ότι θα αγωνιστούν στο 24ωρο αγώνα του Spa, ενώ οι συνοδηγοί του Ρόσι για το 2023 θα είναι οι έμπειροι Μαξίμ Μαρτίν και Αουγκούστο Φάρφους.

More than a driver - part of the family!



We are proud to announce @ValeYellow46 as the newest member of our BMW M works driver squad.#bmwmmotorsport @followWRT pic.twitter.com/Dv0maEOOVk