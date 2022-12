Φιλοδοξίες, άπιαστα όνειρα και σχέδια που κατέρρευσαν την τελευταία στιγμή συνθέτουν τις αποτυχημένες προσπάθειες εισόδου στηv F1.

Στην ιστορία της η Formula 1 έχει δει πολλές υποψήφιες ομάδες που θέλησαν να αγωνιστούν στο κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ αλλά έμειναν μόνο στα λόγια ή τα σχέδιά τους δεν πραγματοποιήθηκαν ποτέ. Τα λόγια για να γίνουν πράξη απαιτείται τεράστια προσπάθεια και όχι «Chaoτικές» αναρτήσεις στα social media και δημοσιεύσεις για να δείξεις απλά πως υπάρχεις.

Ειδικά στην περίπτωση της Formula 1, τα κριτήρια ένταξης μιας νέας ομάδας είναι πλέον πολύ αυστηρά. Όμως στο παρελθόν δεν ίσχυαν οι ίδιοι κανόνες και πολλοί ήταν αυτοί με μεγάλα στόματα που υποσχέθηκαν γην και ύδωρ και τελικά αποδείχθηκαν φούσκες. Ας δούμε παρακάτω ορισμένα παραδείγματα.

H Honda είναι γνωστή για τις συμμετοχές της ανά διαστήματα στη Formula 1. H ιαπωνική φίρμα αποχώρησε το 1992 από πάροχος κινητήρων με στόχο να επιστρέψει ως πλήρως εργοστασιακή συμμετοχή. Το Φεβρουάριο του 1993 η Honda αποκάλυψε την RC100, ένα μονοθέσιο που ανέλαβε την εξέλιξή του ο πρώην οδηγός της F1, Σατόρου Νακατζίμα.

To μονοθέσιο πέρασε από διάφορες φάσης εξέλιξης, με δύο νέα σασί να δημιουργούνται μέχρι τον Ιανουάριο του 1994. Ο Νακατζίμα πραγματοποίησε τις πρώτες δημόσιες δοκιμές της Honda 101B στην πίστα της Σουζούκα, με την ομάδα να είναι έτοιμη για τη συμμετοχή της στο πρωτάθλημα εκείνης της χρονιάς. Την τελευταία στιγμή όμως, η διοίκηση της Honda αποφάσισε να ακυρώσει το πρότζεκτ και επέλεξε να στρέψει την προσοχή της στο αμερικανικό CART-IRL (σημερινό Indycar).

Στις 29 Σεπτεμβρίου του 2009, ο Ζόραν Στεφάνοβιτς ανακοίνωσε πως θα συμμετάσχει στο πρωτάθλημα της Formula 1 το 2010. Υπήρχε ένα πρόβλημα όμως: Δεν είχε άδεια συμμετοχής από την FIA. Η Συμφωνία Ομονοίας προέβλεπε τη συμμετοχή μέχρι 13 ομάδων στο grid, με τις θέσεις να έχουν καλυφθεί.

Ο «δαιμόνιος» Στεφάνοβιτς όμως δεν το έβαλε κάτω. Όταν η USF1 κατέρρευσε, ο Σέρβος προσπάθησε να κάνει συγχώνευση των δύο εταιρειών. Παράλληλα θέλησε να εξασφαλίσει το μονοθέσιο της Toyota του 2010 για να αγωνιστεί στη Formula 1 και την τεχνική υποστήριξη των Ιαπώνων. Τρεις εβδομάδες πριν από το ξεκίνημα της σεζόν, η Stefan GP δεν είχε άδεια ακόμα συμμετοχής στο πρωτάθλημα. Η Bridgestone, που ήταν ο επίσημος προμηθευτής ελαστικών της F1, αρνήθηκε να δώσει ελαστικά στη Stefan GP για να κάνει δοκιμές.

Η άδεια συμμετοχής δεν ήρθε ποτέ, η Toyota απέσυρε τη στήριξή της και το όνειρο δημιουργίας ομάδας στην F1 κατέρρευσε. Τα τελευταία χρόνια υπήρξαν τρεις ακόμη προσπάθειες συμμετοχής της Stefan GP στο σπορ, όλες αποτυχημένες.

Μία ακόμη ομάδα που απέτυχε να βρεθεί στο grid το 2010 ήταν η USF1. Παρά το γεγονός πως ξεκίνησε το πρότζεκτ με τεράστιες φιλοδοξίες, το πρόγραμμα απέτυχε παταγωδώς. Η κακή μέρα από το πρωί φαίνεται, καθώς υπήρξε καθυστέρηση στην υπογραφή της Συμφωνίας Ομονοίας και αυτό είχε ως αποτέλεσμα αρκετές προεργασίες στο εργοστάσιο της Σαρλότ στις ΗΠΑ να πάνε πίσω χρονικά.

Τον Δεκέμβριο του 2009, ο Μπέρνι Έκλεστον είχε εκφράσει τις αμφιβολίες του πως η USF1 θα αγωνιστεί το 2010. Το ένστικτό του βγήκε αληθινό. Παρά το γεγονός πως είχε ανακοινώσει τον Χοσέ-Μαρία Λόπεζ για οδηγό της, τον Φεβρουάριο του 2010 η ομάδα βρέθηκε σε δυσχερή οικονομική κατάσταση. Όταν ζήτησαν από την FIA να μην αγωνιστούν στους τέσσερις πρώτους αγώνες, τότε έχασαν ακόμη ένα χορηγό.

The US F1 Team web server is down and is being repaired as this is written. We are not gone, as many have reported. More news soon.