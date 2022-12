Η Red Bull Racing διοργάνωσε ένα show run στους δημόσιους δρόμους κοντά στο εργοστάσιό της για να γιορτάσει τις φετινές επιτυχίες στην F1.

Το 2022 αποδείχθηκε μία ιστορική σεζόν, τόσο για τον Μαξ Φερστάπεν, όσο και τη Red Bull Racing. O Ολλανδός έθεσε νέο ρεκόρ στη Formula 1 κερδίζοντας 15 Grand Prix και πήρε και το πρωτάθλημα οδηγών με σχετική άνεση, ενώ η αυστριακή ομάδα κατέκτησε το πρώτο της τίτλο κατασκευαστών από το 2013.

Οι πρωταθλητές του 2022 παρέλαβαν τα τρόπαιά τους στο γκαλά απονομής βραβείων της FIA, όμως η δράση για τη χρονιά δεν είχε ακόμη ολοκληρωθεί. Η Red Bull λοιπόν, διοργάνωσε επίδειξη στους δημόσιους δρόμους του Μίλτον Κινς, της πόλης όπου βρίσκεται το εργοστάσιό της. Σε αυτή συμμετείχαν οι Μαξ Φερστάπεν και Σέρχιο Πέρεζ, σε μια ημέρα γιορτής, με πληθώρα κόσμου να απολαμβάνει τον ήχο μονοθεσίου της Formula 1 και όχι μόνο.

Στη διάθεσή της, η Red Bull Racing είχε την RB7, το μονοθέσιο με το οποίο κατέκτησε τα πρωταθλήματα οδηγών και κατασκευαστών το 2011.

«Είμαστε πολύ περήφανοι που μετά από μία εκπληκτική σεζόν φέραμε πίσω στην πόλη μας, το Μίλτον Κινς, τα τρόπαια για το πρωτάθλημα οδηγών και κατασκευαστών. Δεν υπήρχε καλύτερος τρόπος να γιορτάσουμε τα επιτεύγματά μας, στην πόλη που είναι το σπίτι μας από το ξεκίνημα του ταξιδιού μας. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τις αρχές του Μίλτον Κινς για όλα όσα έκαναν, ώστε να γίνει η επίδειξη πραγματικότητα. Όμως πιο πολύ απ’ όλους, θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους οπαδούς μας», ανέφερε ο επικεφαλής της ομάδας, Κρίστιαν Χόρνερ.

Από τα πολλά ντόνατ που έκανε ο Φερστάπεν, ο κινητήρας της Renault στην RB7, άρπαξε φωτιά.

Στο event βρέθηκε και ο θρύλος του WRC, Σεμπαστιέν Λεμπ, ο οποίος οδήγησε το Ford Puma Rally1 Hybrid της M-Sport.

Φωτογραφίες: Redbullcontentpool.com