Η F1 ανακοίνωσε πως η πίστα του Ζάντβορτ, το «σπίτι του πορτοκαλί στρατού» των οπαδών του Μαξ Φερστάπεν, θα συνεχίσει να φιλοξενεί του GP Ολλανδίας έως το 2025.

Ο ερχομός και η ανάδειξη του Μαξ Φερστάπεν σε έναν από τους καλύτερους οδηγούς του grid, έχουν αυξήσει κατακόρυφα το ενδιαφέρον των Ολλανδών για τη Formula 1 τα τελευταία χρόνια. Ο «πορτοκαλί στρατός» έκανε την εμφάνισή του σε κάθε Grand Prix και ως αποτέλεσμα, έπειτα από πολλές προσπάθειες, το σπορ επέστρεψε στην Ολλανδία και την πίστα του Ζάντβορτ το 2021.

Το Grand Prix Ολλανδίας είχε υπογράψει τριετές συμβόλαιο με τη Liberty Media το οποίο είχε ισχύ έως το τέλος του 2023. Όμως το Ζάντβορτ θα παραμείνει στο πρόγραμμα μέχρι τουλάχιστον και το 2025 έπειτα από την επέκταση του συμβολαίου που ανακοίνωσε η Formula 1.

Με δεδομένη τη δημοφιλία του Φερστάπεν και το γεγονός πως ο αγώνας κάθε χρόνο κάνει sold-out στα εισιτήρια, προκαλεί ενδιαφέρον το γεγονός πως η ανανέωση του συμβολαίου έχει ισχύ για μόλις δύο χρόνια. Άλλες χώρες όπως το Κατάρ και το Μπαχρέιν που δεν φημίζονται για την αγωνιστική τους κουλτούρα, υπέγραψαν συμφωνίες για διεξαγωγή Grand Prix για 10 έτη.

Το Ζάντβορτ έχει πλούσια ιστορία στη Formula 1, με τον πρώτο αγώνα να διεξάγεται εκεί το μακρινό 1952. Η διαδρομή παρέμεινε στο καλεντάρι έως το 1985. Για να επιστρέψει το 2021 στο πρόγραμμα, χρειάστηκε πλήρης ανακαίνιση της πίστας, ώστε να εκμοντερνιστούν οι εγκαταστάσεις, τα paddock και οι εξέδρες, για να χωρέσουν τους 100.000 οπαδούς του Μαξ Φερστάπεν.

Ο Ολλανδός παγκόσμιος πρωταθλητής, έχει κερδίσει και τους δύο αγώνες που έχουν διεξαχθεί στη σύγχρονη εποχή της F1 στο Ζάντβορτ.

To Grand Prix Ολλανδίας του 2023, είναι προγραμματισμένο για τις 25-27 Αυγούστου.

BREAKING: The Dutch Grand Prix will continue in Zandvoort until at least 2025! 🇳🇱#F1 #DutchGP pic.twitter.com/vp9gqImH65