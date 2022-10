Όλοι οι οδηγοί βγήκαν σώοι από τα αγωνιστικά αυτοκίνητα, ορισμένοι πάντως μεταφέρθηκαν προληπτικά στο ιατρικό κέντρο της πίστας του Χόκενχαϊμ.

Ο πρώτος από τους δύο τελευταίους αγώνες της σεζόν στο DTM (Γερμανικό Πρωτάθλημα Αυτοκινήτων Τουρισμού) διεκόπη προσωρινά, μετά τις πολλαπλές συγκρούσεις στον έκτο γύρο.

Είχε προηγηθεί μία μακρά περίοδος πίσω από το safety car, όταν ο αγώνας ξανάρχισε στον 6ο γύρο. Αρχικά ο Τόμας Πράινινγκ και ο Ντέιβιντ Σουμάχερ (γιος του Ραλφ και ανηψιός του Μίκαελ Σουμάχερ) είχαν επαφή πριν την στροφή 8. Τα αγωνιστικά τους αυτοκίνητα χτύπησαν με δύναμη στις προστατευτικές μπαριέρες και επέστρεψαν στην πίστα.

Οι οδηγοί που ακολουθούσαν προσπάθησαν να τους αποφύγουν, με την Porsche του Ντένις Όλσεν να χτυπά στον τοίχο. Ήταν τέτοια η σφοδρότητα της σύγκρουσης που ο κινητήρας αποκολλήθηκε, ενώ εκδηλώθηκε και φωτιά.

Ευτυχώς όλοι οι οδηγοί βγήκαν σώοι από τα αυτοκίνητα, με ορισμένους (ανάμεσά τους και ο Σουμάχερ) να μεταφέρονται αρχικά στο ιατρικό κέντρο της πίστας του Χόκενχαϊμ και στη συνέχεια σε νοσοκομείο για τις απαραίτητες εξετάσεις.

Δείτε το τρομακτικό ατύχημα από όλες τις διαθέσιμες κάμερες.

Chaotic start in Hockenheim! 😱 Thankfully everyone's OK 🙏



You can watch the DTM races and highlights from Hockenheimring on https://t.co/SzQiOomZen ➡️ https://t.co/DiyakAyEL2



*Geo-restrictions apply.#DTM #Ferrari #Audi #Lamborghini #Porsche #Hockenheim pic.twitter.com/ttFv0NqRdK