Ο Ιάπωνας οδηγός θα παραμείνει στο μαγικό κόσμο της F1 και το 2023, με τη Scuderia AlphaTauri να ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας τους.

Ένα ακόμα κομμάτι του παζλ σχετικά με την «τάξη» του 2023 στη Formula 1, μπήκε στη θέση του. Η Scuderia AlphaTauri ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον Γιούκι Τσουνόντα και για την επόμενη αγωνιστική σεζόν!

Μία κίνηση αναμενόμενη, ειδικά από τη στιγμή που οι δεσμοί της Red Bull με τη Honda, όχι μόνο παραμένουν ισχυροί αλλά έχουν ενδεχομένως και… σπουδαία στον ορίζοντα, από τη στιγμή που ναυάγησε η συνεργασία με την Porsche σε ό,τι αφορά στην παροχή υβριδικών μηχανών από το 2026. Κι ως γνωστόν, η ιαπωνική εταιρεία στηρίζει με κάθε τρόπο την καριέρα του 22χρονου.





«Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Red Bull, τη Honda και τη Scuderia AlphaTauri που συνεχίζουν να μου προσφέρουν τη δυνατότητα να οδηγώ στην F1. Έχοντας μετακομίσει από πέρυσι στην Ιταλία, για να είμαι πιο κοντά στο εργοστάσιο, νιώθω πια πραγματικά κομμάτι της ομάδας και χαίρομαι που θα οδηγώ για αυτή το 2023. Φυσικά η σεζόν του 2022 δεν έχει τελειώσει και πιέζουμε πολύ στη μάχη του midfield, είμαι λοιπόν πλήρως συγκεντρωμένος στο να την ολοκληρώσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο», είπε ο Τσουνόντα.

Ο Ιάπωνας που έχει συνολικά 38 Grand Prix και 43 πόντους στο ενεργητικό του, έχει πάρει 11 από αυτούς φέτος – με αποτέλεσμα να είναι στη δέκατη-έκτη θέση της βαθμολογίας των οδηγών. Βαθμολογήθηκε στην πρεμιέρα του Μπαχρέιν, στην Ίμολα είχε το καλύτερο του φετινό πλασάρισμα τερματίζοντας έβδομος ενώ ήταν στη δεκάδα και στην Ισπανία. Έχουν ακολουθήσει δέκα αγώνες όπου δεν πήρε βαθμό.





«Ο Γιούκι είναι ένας πολύ ταλαντούχος οδηγός και έχει βελτιωθεί πολύ φέτος», είπε ο διευθυντής της Scuderia AlphaTauri, Franz Tost. «Η ταχύτητα που έχει τον τελευταίο καιρό είναι αποδεικτικό στοιχείο μιας απότομης καμπύλης εκμάθησης, η οποία επιβεβαιώνει πως αξίζει μία θέση στην F1. Εξακολουθώ να περιμένω πολύ καλά αποτελέσματα από εκείνον στους τελευταίους έξι αγώνες του 2022. Όπως πάντα λέω, ένας οδηγός χρειάζεται τουλάχιστον τρία χρόνια για να εγκλιματιστεί πλήρως στην F1, άρα χαίρομαι που θα του δώσουμε το χρονικό περιθώριο να δείξει τις πραγματικές δυνατότητές του».

Την ίδια ώρα, ο Πιερ Γκασλί έχει συμβόλαιο με την ιταλική ομάδα για το 2023 αλλά όλα δείχνουν πως θα μετακομίσει στην Alpine, με τον Νικ ντε Βρις να φέρεται ως πιθανός αντικαταστάτης του.

