Μετά τη Μόντσα τα όνειρα του Γάλλου θα έχουν πρωταγωνιστή τον Αυστραλό και το μονοθέσιό του.

Για δεύτερη φορά στους τελευταίους τρεις αγώνες η Scuderia AlphaTauri κέρδισε βαθμούς, πλησιάζοντας ολοένα και περισσότερο στην 7η θέση στο πρωτάθλημα κατασκευαστών, την οποία κατέχει προς ώρας η Haas. Αυτό έγινε μετά την κατάκτηση της 8ης θέσης στο GP Ιταλίας από τον Πιέρ Γκασλί.



Ο Γάλλος είχε μία εξαιρετική εμφάνιση με πολύ καλή στρατηγική και πέρασε το μεγαλύτερο μέρος του Grand Prix δίνοντας μάχες με τους Ντάνιελ Ρικάρντο της McLaren και Νικ Ντε Βρις της Williams. Όμως παρά τον τερματισμό του εντός βαθμών, το γεγονός πως πέρασε όλο τον αγώνα πίσω από τον Αυστραλό θα του προκαλέσει εφιάλτες.

«Είμαι πολύ χαρούμενος με την 8η θέση. Ήμασταν στο Q3 στις κατατακτήριες, ξεκινήσαμε 5οι έχοντας μια καλή εκκίνηση και μαχόμασταν με τις McLaren για το μεγαλύτερο μέρος του αγώνα. Δεν θα πω ψέματα, πιθανότατα θα έχω εφιάλτες με την πίσω αεροτομή του Ρικάρντο τις επόμενες ημέρες. Πέρασα πάρα πολύ χρόνο πίσω του», είπε ο Γκασλί.

Επιπλέον o 26χρονος αναφέρθηκε στην προσπάθεια που έκανε καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα στη Μόντσα ώστε να περάσει τον Αυστραλό, δίχως όμως επιτυχία: «Ήταν ένας αγώνας απέναντι στον εαυτό μου βασικά, διότι είχα εκνευριστεί πολύ. Ήμουν έξαλλος. Προσπάθησα όσο μπορούσα. Προσπαθούσα να του ασκήσω πίεση για να κάνει λάθος. το οποίο δεν έγινε ποτέ. Είχε έναν πολύ καθαρό αγώνα. Προσπαθήσαμε αλλά τουλάχιστον ξέρω πως τα δώσαμε όλα. Πήραμε μερικούς βαθμούς και νιώθω καλά γι’ αυτό».

Με την 8η θέση στο GP Ιταλίας, η AlphaTauri είναι μόλις έναν βαθμό πίσω από τη Haas στο πρωτάθλημα κατασκευαστών, έχοντας 34, με 6 αγώνες να απομένουν για το τέλος της σεζόν. Η Aston Martin που βρίσκεται πίσω τους στην 9η θέση έχει 25 βαθμούς.

new wallpapers to add to your collection! 👊



get 'em here 👉 https://t.co/q3kQuZAuQt pic.twitter.com/ASKctmbF9P