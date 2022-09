Νεβίλ: «Αυτό μας επιφυλάσσει το Ράλλυ των Θεών»

Ο Βέλγος οδηγός της Hyundai Motorsport αναφέρθηκε στις ειδικές διαδρομές του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις.

Ένας από τους πιο έμπειρους και γρήγορους οδηγούς της σύγχρονης εποχής του WRC, ο Τιερί Νεβίλ έφθασε στην Ελλάδα με στόχο να επιστρέψει στις νίκες. Ο 34χρονος Βέλγος της Hyundai Motorsport δείχνει να ανυπομονεί για το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις, κάτι που αποτυπώνεται και στην τελευταία ανάρτηση στο λογαριασμό του στο twitter.

«Αυτό μας επιφυλάσσει το Ράλλυ των Θεών» αναφέρει ο Νεβίλ, συνοδεύοντας το κείμενο με τέσσερις εντυπωσιακές φωτογραφίες από τις υπερειδικές διαδρομές του εθνικού μας αγώνα.

This is what the Rally of Gods has in store for us! 😍#WRC #AcropolisRally #HMSGOfficial #Recce #TN11 pic.twitter.com/DUwBXIw0X2