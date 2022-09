O Τζορτζ Ράσελ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στην εναρκτήρια περίοδο ελεύθερων δοκιμών στο Ζάντβορτ.

Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε το αγωνιστικό τριήμερο του Grand Prix Ολλανδίας για τη Mercedes-AMG, με τον Τζορτζ Ράσελ να σημειώνει την ταχύτερη επίδοση στο FP1. O Βρετανός οδηγός με τη μαλακή γόμα σημείωσε χρόνο 1:12,4 και ήταν 0,240 δευτερόλεπτα ταχύτερος του teammate του Λιούις Χάμιλτον που συμπλήρωσε το 1-2 για τη γερμανική ομάδα. Στην 3η θέση ακολούθησε ο Κάρλος Σάινθ της Scuderia Ferrari, που ήταν σχεδόν τέσσερα δέκατα του δευτερολέπτου πίσω από τον ταχύτερο χρόνο.

Πολύ καλή ήταν και η εμφάνιση της McLaren στην πρώτη περίοδο δοκιμών, με τους Λάντο Νόρις και Ντάνιελ Ρικάρντο να είναι ανάμεσα στις δύο Ferrari. Προβληματισμός επικρατεί στη Red Bull Racing, με τον Σέρχιο Πέρεζ να είναι σχεδόν ένα δευτερόλεπτο πίσω από τη Mercedes, ενώ ο Μαξ Φερστάπεν αντιμετώπισε πρόβλημα με το κιβώτιό του στην αρχή της περιόδου και προκάλεσε τη μοναδική κόκκινη σημαία της διαδικασίας.

Ας δούμε τι έγινε αναλυτικά στο FP1 του GP Ολλανδίας. Αρκετοί οδηγοί βγήκαν στην πίστα στα πρώτα λεπτά της διαδικασίας ώστε να πάρουν μία πρώτη γεύση από τη διαδρομή. Κάποια μονοθέσια είχαν εγκατεστημένους μεγαλύτερου μεγέθους καθρέπτες, κάτι το οποίο η FIA θέλει να επιβάλλει το 2023 ώστε να υπάρχει καλύτερη ορατότητα από τους οδηγούς.

Άπαντες εκτός του Αλόνσο ήταν με τη σκληρή γόμα ελαστικών, με τον Ισπανό να φορά τη μέση γόμα της Pirelli. Πριν όμως συμπληρωθούν 10 λεπτά, είδαμε την κόκκινη σημαία να κάνει την εμφάνισή της, όταν ο Μαξ Φερστάπεν σταμάτησε το μονοθέσιό του μεταξύ των στροφών 4 και 5 με κάποιου είδους μηχανικό πρόβλημα.

🚩 RED FLAG 🚩



Verstappen has stopped out on track



📻 "Something went with the gearbox"#DutchGP #F1 pic.twitter.com/wzXWVG4olz — Formula 1 (@F1) September 2, 2022

Μέχρι εκείνο το σημείο ο Ολλανδός είχε τον ταχύτερο χρόνο στο 1:14,714 και ήταν μπροστά από τις δύο McLaren. Όταν όμως συνεχίστηκε η διαδικασία είδαμε τον Αλόνσο να βάζει τη μαλακή γόμα ελαστικών και αμέσως ανέβηκε στην 1η θέση. Δεν ήταν ο μόνος που το έπραξε αυτό. Ο Σάινθ έγραψε την ταχύτερη επίδοση στο 1:12,845 με τη μαλακή γόμα και ήταν σχεδόν ένα δέκατο του δευτερολέπτου μπροστά από τον Νόρις.

🟢 GREEN LIGHT 🟢



FP1 is back under way after Verstappen's earlier mechanical issue 🛠️#DutchGP #F1 pic.twitter.com/gXMP6nbGsI September 2, 2022

Μέχρι το μισό της διαδικασίας μόνο 12 οδηγοί είχαν περάσει στη μαλακή γόμα ελαστικών. Οι οδηγοί της Mercedes και ο Λεκλέρ έκαναν προσομοιώσεις αγώνα και μέχρι εκείνο το σημείο είχαν τις θέσεις 14, 15 και 16. Πολύ κοντά σε επαφή με τον τοίχο ήρθε ο Πέρεζ στην έξοδο της στροφής 9.

Ο Λεκλέρ στον πρώτο του γύρο με τη μαλακή γόμα ήταν μόλις στην 4η θέση, όμως λίγο αργότερα ακολούθησε ο Ράσελ για λογαρισασμό της Mercedes. O Βρετανός ανέβηκε αρχικά στην 3η θέση όταν 0,190 δευτερόλεπτα πίσω από τον Σάινθ, ενώ στο δεύτερο γύρο του κατάφερε να ρίξει σημαντικά τα χρονόμετρα στο 1:12,455. O Χάμιλτον από τη μεριά του έπειτα από πολλή ώρα στο γκαράζ, βγήκε με τη μαλακή γόμα ελαστικών της Pirelli κι έγραψε αμέσως το δεύτερο ταχύτερο χρόνο. Ο Βρετανός δεν έκανε δεύτερη γρήγορη προσπάθεια, όμως το 1-2 της Mercedes δεν απειλήθηκε.

Checo narrowly avoids the wall 😳



He's in P5 currently in FP1 ⏱️#DutchGP #F1 pic.twitter.com/GthaXstj1s — Formula 1 (@F1) September 2, 2022

Μέχρι το τέλος της διαδικασίας δεν είχαμε αλλαγές στην κατάταξη, με το αγωνιστικό τριήμερο στο Ζάντβορτ να ξεκινά με τον καλύτερο τρόπο για την ομάδα της Mercedes.

H δράση συνεχίζεται στις 17:00 ώρα Ελλάδος με τη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών.

Αποτελέσματα FP1 GP Ολλανδίας

Φωτογραφίες: Mercedes-AMG