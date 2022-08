Δύο οδηγοί της Hyundai σημείωσαν τον ίδιο ακριβώς χρόνο σε ειδική 12 χλμ! (vid)

Οι Οτ Τάνακ και Τιερί Νεβίλ ήρθαν… ισοπαλία στην 5η ειδική διαδρομή του Ράλλυ Βελγίου.

Το Ράλλυ Βελγίου αποτέλεσε τον ένατο από τους 13 αγώνες του φετινού WRC και τελευταίο πριν το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις. Εκεί η Hyundai Motorsport πανηγύρισε την τρίτη φετινή της νίκη, με τον Οτ Τάνακ να κυριαρχεί στο τιμόνι του i20 N Rally1.

Ο Εσθονός θα διεκδικήσει τη νίκη στην Ελλάδα, όπως και ο Τιερί Νεβίλ, ένας από τους πιο έμπειρους οδηγούς στο θεσμό. Οι δυο τους μάς χάρισαν μία σπάνια στιγμή στο Ράλλυ Βελγίου, όπου στην 5η ειδική διαδρομή κάλυψαν τα 12 χλμ. ακριβώς στον ίδιο χρόνο: 6 λεπτά, 10 δευτερόλεπτα και 8 δέκατα!

Ντάνι Σόρντο στο Gazzetta: «Αξέχαστη η εμπειρία στο εμβληματικό ΟΑΚΑ»

Απολαύστε στο ακόλουθο onboard βίντεο την προσπάθεια των οδηγών της Hyundai Motorsport, με την οθόνη χωρισμένη στα δύο.

There was literally nothing to separate team mates on SS5 of #YpresRally 🇧🇪😮#WRC | #WRCLive | #YpresRally | @thierryneuville | @OttTanak pic.twitter.com/Pt3EnPzyL1