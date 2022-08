Ένας από τους ιστορικούς αγώνες της F1 διατήρησε τη θέση του στο αγωνιστικό πρόγραμμα.

Η συμφωνία που είχε το GP Βελγίου με τη Formula 1 λήγει φέτος και υπήρχε έντονη ανησυχία ότι με τόσες πολλές προτάσεις για νέους αγώνες το ιστορικό grand prix θα έμενε εκτός προγράμματος από του χρόνου. Η ανησυχία αυτή δεν υπάρχει πια, καθώς λίγη ώρα πριν από την εκκίνηση του αγώνα ανακοινώθηκε οτι η Formula 1 θα επισκεφθεί το συναρπαστικό Σπα και του χρόνου.

Η επέκταση της συμφωνίας έχει διάρκεια μόνο ενός έτους και εξασφαλίζει τον αγώνα μόνο για το 2023. Η ημερομηνία δεν έγινε γνωστή αλλά μάλλον η θέση που έχει τώρα ο αγώνας, στο τέλος του καλοκαιριού, δεν αναμένεται να αλλάξει.

