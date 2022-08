Η ιταλική πολυτελής μάρκα δεν δείχνει να επηρεάζεται από τα προβλήματα που μαστίζουν την αυτοκινητοβιομηχανία.

Η παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία βρίσκεται σε κρίση, αλλά οι δυσκολίες δεν αφορούν όλες τις μάρκες. Η Automobili Lamborghini αποτελεί φωτεινή εξαίρεση, καθώς οι πελάτες της όχι απλώς δεν αποθαρρύνονται από την αύξηση στις τιμές που φέρνουν οι διεθνείς συνθήκες και η αύξηση στο κόστος παραγωγής και στις πρώτες ύλες αλλά αντίθετα η ζήτηση είναι μεγαλύτερη από ποτέ.

Σύμφωνα με τον CEO της Lamborghini, Στέφαν Βίνκελμαν, η παραγωγή της μάρκας για τους επόμενους 18 μήνες έχει ήδη προπωληθεί. «Έχουμε όλο και περισσότερες παραγγελίες στη Lamborghini, επειδή οι πελάτες εμπιστεύονται τη μάρκα, βλέπουν πόσο όμορφα είναι τα αυτοκίνητα και πόσο υψηλές επιδόσεις έχουν».

