Στo δεύτερο μισό του 2022 η γερμανική ομάδα έχει ως στόχο να επιστρέψει στο κορυφαίο σκαλί του βάθρου στα Grand Prix της F1.

Η Formula 1 επιστρέφει στην αγωνιστική δράση με το Grand Prix Βελγίου, το οποίο σηματοδοτεί την έναρξη του δεύτερου μισού της σεζόν. Ομάδες και οδηγοί ετοιμάζονται για τους εναπομείναντες εννέα αγώνες, όπου θα κρίνουν τα πρωταθλήματα οδηγών και κατασκευαστών.

Η ομάδα που θέλει όσο τίποτα να ολοκληρώσει με θετικό πρόσημο το 2022 είναι η Mercedes-AMG. Η γερμανική ομάδα διανύει τη χειρότερη σεζόν της στην υβριδική εποχή του σπορ, με τους οδηγούς της να μην έχουν κατακτήσει ακόμη νίκη. Αυτό είναι κάτι που ο επικεφαλής της, Τότο Βολφ, ελπίζει να αλλάξει.

«Μπήκαμε στο καλοκαιρινό διάλειμμα έπειτα από ορισμένους πολύ δυνατούς αγώνες και τη μεγαλύτερη συγκομιδή βαθμών μας εφέτος να έρχεται στην Ουγγαρία. Μπορεί να μην είμαστε στη μάχη για νίκες αλλά είμαστε πιο κοντά και πρέπει να συνεχίσουμε στο μομέντουμ που έχουμε χτίσει. Ήταν σημαντικές οι τελευταίες εβδομάδες για την ομάδα, ώστε να ξεκουραστούν όλοι και να περάσουν χρόνο με τις οικογένειές τους. Άξιζαν όλοι και με το παραπάνω το διάλειμμα αυτό, διότι η εξέλιξη των μονοθεσίων προχωρούσε δίχως ανάσα», ανέφερε ο αυστριακός στο πλαίσιο του Grand Prix Βελγίου.

Η αγωνιστική βελτίωση έχει ανυψώσει το ηθικό των Λιούις Χάμιλτον και Τζορτζ Ράσελ, οι οποίοι θέλουν όσο τίποτα να γευτούν νίκες στο 2022. Κι ο Βολφ προβλέπει ένα πολύ έντονο δεύτερο μισό της σεζόν: «Έχουμε εννέα ακόμη ευκαιρίες να βελτιωθούμε, να κάνουμε πρόοδο αγωνιστικά και να δώσουμε μάχες με τις Red Bull και Ferrari για νίκες. Είμαστε έτοιμοι για μία πολύ έντονη περίοδο αγώνων».

Το αποτέλεσμα της προόδου της Mercedes φαίνεται και στη βαθμολογία, καθώς βρίσκεται μόλις 30 βαθμούς πίσω από τη Scuderia Ferrari στο πρωτάθλημα κατασκευαστών. Τελευταία φορά που η γερμανική ομάδα δεν κέρδισε αγώνα μέσα σε μία σεζόν ήταν πίσω στο 2011.

