Ο οδηγός της McLaren στην F1, Λάντο Νόρις, έχει πολλές προσφορές για να οδηγήσει αγωνιστικά αυτοκίνητα αγώνων ράλλυ.

Πρόσφατα ο Λάντο Νόρις βρέθηκε στα γυρίσματα ενός νέου πρότζεκτ του gaming brand του, Quadrant, όπου περιλάμβανε οδήγηση με αγωνιστικό αυτοκίνητο ράλλυ. Η εμπειρία αυτή φαίνεται πως ενθουσίασε τον Βρετανό οδηγό της McLaren, o oποίος δήλωσε μάλιστα πως επιθυμεί να οδηγήσει ένα τέτοιο όχημα σύντομα.

Τα λόγια του έκαναν το γύρο του διαδικτύου και οι προτάσεις δεν άργησαν να έρθουν. Ο οδηγός της Hyundai στο WRC, Όλιβερ Σόλμπεργκ, γιος του παγκόσμιου πρωταθλητή του 2003, Πέτερ Σόλμπεργκ, με ανάρτησή του στο Twitter είπε στον Νόρις να επικοινωνήσουν ώστε να γίνει η επιθυμία του Βρετανού πραγματικότητα.

Give me a call @LandoNorris - we can sort that out... 🤙👀 https://t.co/1vpx8kgWAK