Η βρετανική ομάδα ανακοίνωσε ότι o 27χρονος Γάλλος δεν θα αγωνιστεί στην Ελλάδα μετά το πρόσφατο ατύχημα που είχε στο Ράλλυ Βελγίου.

Άσχημα εξελίσσεται το φετινό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ για τον Αντριάν Φουρμό. Μετά την εγκατάλειψη που είχε στο Βέλγιο (ήταν η πέμπτη τη φετινή σεζόν του WRC), η M-Sport Ford ανακοίνωσε ότι ο 27χρονος Γάλλος δεν θα λάβει μέρος στο προσεχές ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις (8-11 Σεπτεμβρίου).

Ως αιτία, η βρετανική ομάδα αναφέρει σε ανάρτησή της στα social media το ότι δεν προλαβαίνει να επισκευάσει το αγωνιστικό Puma Rally1 του Φουρμό. Έκανε γνωστό πάντως ότι τόσο ο Φουρμό όσο και ο συνοδηγός του, Αλεξάντρ Κορία, θα έρθουν στη χώρα μας για δοκιμές, προκειμένου να συγκεντρώσουν πολύτιμα δεδομένα για τη συνέχεια.

Due to his accident on Ypres Rally, it is not possible for the team to repair Adrien Fourmaux’s car in time for Acropolis Rally.



Unfortunately it means Adrien and Alex will not compete in Greece, the crew will travel there to take part in recce in preparation for the future. pic.twitter.com/rJwKRl0YcO