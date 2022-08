McLaren Solus GT: Από τον εικονικό κόσμο στην πραγματικότητα (vid)

Η βρετανική φίρμα μετέτρεψε το ψηφιακό concept για το videogame Gran Turismo σε ένα θηρίο 800 ίππων από V10 που φτάνει τις 10.000 σ.α.λ.

Η McLaren αποφάσισε να κάνει τη φαντασία πραγματικότητα, παρουσιάζοντας τη νέα Solus GT. To μοντέλο είναι εμπνευσμένο από το McLaren Ultimate Vision Gran Turismo, το οποίο έχει δημιουργηθεί αποκλειστικά για το διάσημο videogame. Τα τελευταία 10 χρόνια, το Gran Turismo έχει αφήσει το δικό του αποτύπωμα στην αυτοκινητοβιομηχανία, καθώς αρκετές μάρκες έχουν δημιουργήσει εντυπωσιακά concept μοντέλα αποκλειστικά για τον εικονικό κόσμο, δίχως σχεδιαστικά όρια.

To μονοθέσιο supercar έχει επηρεαστεί από τα σύγχρονα μονοθέσια της Formula 1, καθώς διαθέτει ένα προστατευτικό Halo στο cockpit. Ο αεροδυναμικός του σχεδιασμός θυμίζει έντονα αγωνιστικό Hypercar του WEC, ωστόσο η βρετανική φίρμα δεν αναφέρει κάτι σχετικά με πιθανό αγωνιστικό πρόγραμμα. Μάλιστα διαφέρει σημαντικά από κάθε άλλο μοντέλο της γκάμας της.

H McLaren Solus GT παρουσιάστηκε στο Monterey Car Week της Καλιφόρνια και αμέσως κέντρισε τα βλέμματα. Ο V10 κινητήρας 5,2 λίτρων αποδίδει 817 ίππους και στροφάρει έως τις 10.000 σ.α.λ. ενώ το συνολικό βάρος αγγίζει τα 1.000 κιλά. Η McLaren στοχεύει να πετύχει επιτάχυνση από στάση στα 100 χλμ/ώρα σε λιγότερο από 2,5 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα του μοντέλου θα φτάνει τα 322 χλμ/ώρα.

Ο CEO της McLaren, Μάικλ Λάιτερς, αναφέρθηκε στη νέα Solus GT: «Η McLaren Solus GT είναι η δημιουργία ενός ριζοσπαστικού πρωτότυπου αγωνιστικού οχήματος που δημιουργήθηκε αρχικά για τον εικονικό κόσμο. Δημιουργήθηκε με την απόλυτη μηχανολογική ελευθερία, δίχως περιορισμούς από κανονισμούς αγώνων ή δρόμου, αλλά με το πλήρες φάσμα της τεχνογνωσίας της McLaren να το κάνει πραγματικότητα. Πρόκειται για την επιτομή του πρωτοποριακού μας πνεύματος».

Μόλις 25 μονάδες της McLaren Solus GT θα κατασκευαστούν συνολικά και ήδη έχουν όλες πουληθεί σε πελάτες των Βρετανών. Με δεδομένο πως δεν πρόκειται για ένα μοντέλο δρόμου, οι ιδιοκτήτες μπορούν να οδηγήσουν το supercar σε πίστες ανά τον κόσμο. Ο κάθε ιδιοκτήτης θα έχει κάθισμα προσαρμοσμένο στα μέτρα του, αγωνιστική φόρμα εγκεκριμένη από την FIA, κράνος και σύστημα Hans ώστε να προστατευτεί ο αυχένας τους από τις έντονες δυνάμεις που θα τους ασκούνται κατά τη διάρκεια της οδήγησης.

Ο οδηγός αγώνων της McLaren και δοκιμαστής εξέλιξης της Solus GT, Μπρούνο Σένα, μίλησε με τα καλύτερα λόγια στο Bloomberg για το αυτοκίνητο: «Είναι ό,τι πιο κοντά θα συναντήσεις σε ένα κορυφαίο αγωνιστικό αυτοκίνητο. Είναι φιλικό στην οδήγηση, αλλά σίγουρα όσοι το αγοράσουν, θα χρειαστούν καθοδήγηση. Είναι πραγματικά από άλλο πλανήτη».

Η McLaren δεν αποκάλυψε την τιμή της Solus, ωστόσο οι φήμες τη θέλουν να κοστίζει κοντά στα 4 εκατομμύρια ευρώ.

The driver enters the car via a sliding canopy incorporating a Formula 1-style halo cockpit protection device. The 5.2-litre V10 engine is incorporated into the vehicle chassis structure, the engine capacity is unique to the McLaren Solus GT. https://t.co/n6kUNfAfr6#McLaren pic.twitter.com/peF7ULKIkP