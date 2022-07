O Σαρλ Λεκλέρ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών στην πίστα F1 του Χανγκάρορινγκ της Ουγγαρίας.

Με τον καλύτερο τρόπο συνεχίστηκε για τη Scuderia Ferrari η δράση στο Grand Prix Ουγγαρίας, με τον Σαρλ Λεκλέρ να ολοκληρώνει τη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών, στην κορυφή της κατάταξης. Ο Μονεγάσκος ήταν ο ταχύτερος και με το 1:18,455 ηταν δύο δέκατα του δευτερολέπτου ταχύτερος του Λάντο Νόρις της McLaren.

H διαφορά ανάμεσα στις Ferrari και Red Bull Racing αυξήθηκε στη δεύτερη περίοδο, με τον Μαξ Φερστάπεν να είναι σχεδόν τρία δέκατα του δευτερολέπτου μακριά από τον οδηγό της ιταλικής ομάδας. Άκρως προβληματική ήταν η εμφάνιση της Mercedes-AMG, ενώ στην πρώτη 10άδα είδαμε συνολικά επτά διαφορετικές ομάδες.

The Hungarian crowd is all ready for our second practice session of the day 🤩#HungarianGP #F1 pic.twitter.com/ceT2W5KKjl — Formula 1 (@F1) July 29, 2022

Ας δούμε αναλυτικά τι έγινε στο FP2 του GP Ουγγαρίας. Όλα τα μονοθέσια βγήκαν εσπευσμένα στην πίστα για τα πρώτα χρονομετρημένα περάσματα στη διαδικασία. Άπαντες εκτός από τη Williams επέλεξαν τη μέση γόμα ελαστικών, με τους Άλεξ Άλμπον και Νικολά Λατίφι να έχουν τη μαλακή γόμα ελαστικών. Οι συνθήκες ήταν καλύτερες στο FP2, με τη θερμοκρασία αέρα να είναι στους 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην πίστα ήταν στους 50 βαθμούς Κελσίου.

🟢 FP2 GREEN LIGHT 🟢



Out come the drivers for another 60 mins of practice#HungarianGP #F1 pic.twitter.com/EwjvXtbf5c — Formula 1 (@F1) July 29, 2022

Ο Σαρλ Λεκλέρ ήταν σε τρομερή φόρμα, γράφοντας στην πρώτη του προσπάθεια το 1:18,911 και ήταν μισό δευτερόλεπτο μπροστά από τον teammate του, Κάρλος Σάινθ. Αρκετά μακριά ήταν ο Φερστάπεν, με τη διαφορά να είναι στα επτά δέκατα του δευτερολέπτου. Πολύ καλή ήταν σε εκείνο το σημείο η 6η θέση του Λανς Στρολ και η 7η θέση του Γκουάνγιου Ζου, ενώ έκπληξη προκάλεσε το γεγονός πως οι δύο οδηγοί της Mercedes ήταν δύο δευτερόλεπτα μακριά από την κορυφή.

Μέχρι να συμπληρωθούν 20 λεπτά στο FP2, o Φέτελ είχε κάνει έναν αρκετά καλό χρόνο που τον τοποθετούσε στην 5η θέση. Οι περισσότεροι οδηγοί είχαν επιστρέψει στο γκαράζ τους ώστε να προετοιμαστούν για τη συνέχεια της διαδικασίας. Ο Άλμπον είχε μια τρομακτική στιγμή όταν ο πίσω άξονας «κλείδωσε» και τον έστειλε εκτός πίστας στη στροφή 1, όμως συνέχισε αποφεύγοντας τα χειρότερα.

Leclerc has dialled in a quick lap and is setting the early pace in FP2#HungarianGP #F1 pic.twitter.com/dNLVmlaxbL July 29, 2022

Είχε έρθει η ώρα για προσομοιώσεις κατατακτηρίων με τη μαλακή γόμα ελαστικών. Ο Νόρις έγραψε αρχικά έναν εντυπωσιακό χρόνο, με τον Λεκλέρ να τον ξεπερνά για μόλις δύο δέκατα του δευτερολέπτου, με το 1:18,445. Ο Σάινθ ήταν στην 3η θέση της κατάταξης, ενώ ο Φερστάπεν κατάφερε να γράψει μόλις τον τέταρτο ταχύτερο χρόνο. Προβλήματα είχαν και στη Mercedes, με τους Χάμιλτον και Ράσελ να δυσκολεύονται να βρεθούν εντός δευτερολέπτου από το χρόνο του Λεκλέρ.

The yellow flags flutter briefly as Alex Albon spins off at Turn 1



He's back on track now but with some flat-spotted tyres#HungarianGP #F1 pic.twitter.com/P4YdF1b1bB — Formula 1 (@F1) July 29, 2022

Οι προσομοιώσεις κατατακτηρίων ολοκληρώθηκαν αρκετά γρήγορα, με τις ομάδες να ετοιμάζονται να στείλουν τους οδηγούς τους στην πίστα, ώστε να πάρουν δεδομένα για τον αγώνα. Αρκετοί ήταν εκείνοι που είχαν παράπονα από τα μονοθέσιά τους, με τους Φερστάπεν και Χάμιλτον να έχουν δύσκολες στιγμές στη στροφή 4. Μάλιστα ο Βρετανός επέστρεψε νωρίς στο γκαράζ της ομάδας, μιας και η W13 του δεν μπορούσε να οδηγηθεί.

Hamilton runs wide at Turn 4



📻 "Car's unstable" he tells the team before returning to the pits #HungarianGP #F1 pic.twitter.com/ga9LrTsDOK — Formula 1 (@F1) July 29, 2022

Ο Λεκλέρ ανέφερε πρόβλημα με τη μονάδα ισχύος του, όμως η επανεμφάνισή του στην πίστα 9 λεπτά πριν το τέλος έδειξε πως δεν ήταν κάτι σοβαρό. Μέχρι το τέλος της διαδικασίας, οι οδηγοί συνέχισαν να γράφουν χρόνους με πολλά καύσιμα, συλλέγοντας πολύτιμα δεδομένα. Η δράση συνεχίζεται με το FP3 το Σάββατο στις 14:00 ώρα Ελλάδος. Μη χάσετε τα LIVE του gMotion by Gazzetta για τις κατατακτήριες και τον αγώνα.

Αποτελέσματα FP2 GP Ουγγαρίας





Φωτογραφίες: Scuderia Ferrari