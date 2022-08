Με 7 επεισόδια World Premiere καλωσορίζει το 2023 η Ducati (vid)

Η Ducati ανακοίνωσε τη νέα σειρά World Ducati Premiere για το 2023 με έναρξη τον Σεπτέμβριο.

Η πολύ επιτυχημένη σειρά επεισοδίων World Ducati Premiere η οποία ξεκίνησε με αφορμή την πανδημία, συνεχίζεται δυναμικά και για το 2023 από την Ducati. Παρά το γεγονός ότι οι Ιταλοί αποφάσισαν να επιστρέψουν στην περίφημη Έκθεση EICMA το 2022 και να δείξουν σε όλο τον κόσμο εκεί όλα τους τα νέα μοντέλα, δεν θα σταματήσουν τις ψηφιακές συναντήσεις με τους φίλους της μάρκας.

Από τον Σεπτέμβριο μέχρι τον Νοέμβριο του 2022 η Ducati έχει ετοιμάσει ένα πρόγραμμα 7 επεισοδίων στα οποία θα παρουσιάσει τη νέα γκάμα για το 2023. Η έναρξη θα γίνει στις 2 Σεπτεμβρίου, στη διάρκεια του αγωνιστικού τριημέρου MotoGP στο Misano, με το πρώτο επεισόδιο και μέσα στην συγκεκριμένο μήνα θα υπάρξουν ακόμα δύο επεισόδια.

Η συνέχεια να γίνει με ακόμα τρία επεισόδια τον Οκτώβριο και η σειρά θα ολοκληρωθεί στις 7 Νοεμβρίου με το τελευταίο επεισόδιο. Στη συνέχεια, όλα τα νέα μοντέλα που θα παρουσιαστούν θα μεταφερθούν στο Μιλάνο για την Έκθεση EICMA 2022 όπου πλέον οι επισκέπτες θα μπορέσουν να δουν από κοντά τα μοντέλα της Ducati.

Το πρόγραμμα του World Ducati Premiere είναι το εξής:

2 Σεπτεμβρίου 2022: Ducati World Première - Episode 1 | The Unexpected

15 Σεπτεμβρίου 2022: Ducati World Première - Episode 2 | Ready for More?

29 Σεπτεμβρίου 2022: Ducati World Première - Episode 3 | Unlock Earth

7 Οκτωβρίου 2022: Ducati World Première - Episode 4 | This is Racing

20 Οκτωβρίου 2022: Ducati World Première - Episode 5 | Push Forward

28 Οκτωβρίου 2022: Ducati World Première - Episode 6 | Dare to be Bold

7 Νοεμβρίου 2022: Ducati World Première - Episode 7 | Next Gen Freedom

Βίντεο ενός από τα περσινά επεισόδια WDP.