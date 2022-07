Το αφεντικό της Mercedes-AMG F1 εξήγησε το σκεπτικό πίσω από την επικοινωνία του με τον Τζορτζ Ράσελ όταν εκείνος μαχόταν με τον Σέρχιο Πέρεζ στο Grand Prix Γαλλίας.

Οι τελευταίοι γύροι του Grand Prix Γαλλίας στην πίστα του Πολ Ρικάρ ήταν εντυπωσιακοί. Ο Κάρλος Σάινθ της Scuderia Ferrari, παρά το γεγονός πως μπήκε για δεύτερη αλλαγή ελαστικών, επηρέασε τη μάχη του βάθρου. Διότι όταν προσπέρασε τον Σέρχιο Πέρεζ, ο Τζορτζ Ράσελ που ακολουθούσε το εκμεταλλεύτηκε και επιτέθηκε με τη σειρά του στον οδηγό της Red Bull Racing.

Η πρώτη του προσπάθεια ήρθε στο σικέιν της ευθείας Μιστράλ όπου επιχείρησε μία γενναία «βουτιά» στην εσωτερική, με τον Πέρεζ να αναγκάζεται να βγει εκτός πίστας. Ο Μεξικανός κράτησε τη θέση του και αυτό προκάλεσε τη δυσαρέσκεια του Ράσελ, ο οποίος εκνευρισμένος στον ασύρματο ζητούσε να αλλάξουν θέσεις. Σε εκείνο το σημείο επενέβη ο επικεφαλής της Mercedes-AMG, Τότο Βολφ, ο οποίος μέσω ασυρμάτου θέλησε να εμψυχώσει τον οδηγό του και παράλληλα να τον ηρεμήσει.

Μετά το τέλος του αγώνα στη Γαλλία ο Αυστριακός εξήγησε το μήνυμα προς τον Βρετανό: «Είδα πως είχε κολλήσει με την κατάσταση και ήταν εκνευρισμένος και πρόκειται για έναν οδηγό που κάθεται μόνος σε ένα cockpit. Ένιωσα πως είχε το ρυθμό, απλά έπρεπε να του φύγει ο εκνευρισμός και να επικεντρωθεί στο να βρει το σημείο της πίστας όπου θα περνούσε τον αντίπαλό του. Στο τέλος ήταν πολύ έξυπνος, υπήρξε σύγχυση με το εικονικό αυτοκίνητο ασφαλείας, αλλά τα κατάφερε».

Από τη μεριά του ο Ράσελ θέλησε να εξηγήσει το τι ένιωθε εκείνη τη στιγμή: «Ήμουν συναισθηματικά φορτισμένος όπως συμβαίνει συχνά με τους οδηγούς. Πίστευα πως είχα κάνει ένα τρομερό προσπέρασμα στον “Τσέκο”, αλλά δεν με άφησαν να κρατήσω τη θέση μου. Είχαμε προφανώς καλύτερο ρυθμό. Μου άρεσε όταν άκουσα τον Τότο στον ασύρματο».

Εν τέλει ο 24χρονος οδηγός κατάφερε να προσπεράσει αυτόν της Red Bull Racing όταν ολοκληρώθηκε το εικονικό αυτοκίνητο ασφαλείας. Στη διαδικασία υπήρξε πρόβλημα στο λογισμικό του συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης που έχει στη διάθεσή της η διεύθυνση αγώνα και αυτό αποσυντόνισε τον Πέρεζ που τερμάτισε στην 4η θέση.

That was a cool race!! Mega happy to be back on the podium after some hard battles and even better to make it a double for @MercedesAMGF1 with @LewisHamilton. Let’s keep pushing, team. 👊 pic.twitter.com/EwcavVpTdk