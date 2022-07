Νίκο Ρόσμπεργκ: Ξαπλωμένος στο ηλεκτρικό της Volkswagen (vid)

Ο πρώην πρωταθλητής της Formula 1 επισκέφθηκε την έκθεση DRIVE του γερμανικού ομίλου στο Βερολίνο.

Αμέσως μετά την κατάκτηση του τίτλου στη Formula 1 το 2016, ο Νίκο Ρόσμπεργκ εγκατέλειψε την ενεργό δράση για να αφοσιωθεί στην οικογένειά του. Δεν μπόρεσε όμως να μείνει μακριά από το χώρο των αγώνων και του αυτοκινήτου, ανεβάζοντας συχνά σχετικά θέματα στα κοινωνικά του δίκτυα.

Αυτή τη φορά ο 37χρονος Γερμανός επισκέφθηκε το DRIVE, το φόρουμ του Volkswagen Group στο Βερολίνο. Εκεί είδε από κοντά ιστορικά, σημερινά αλλά και μελλοντικά μοντέλα από τις διάφορες μάρκες του ομίλου. Στο τέλος του βίντεο συνάντησε το ID.LIFE, το πρωτότυπο πάνω στο οποίο θα βασιστεί το μικρό ηλεκτρικό μοντέλο της Volkswagen που θα λανσαριστεί το 2025, με τιμή κοντά στα 25.000 ευρώ.

Ο Ρόσμπεργκ ξάπλωσε στο πίσω κάθισμα για να παρακολουθήσει ταινία στην αναδυόμενη οθόνη προβολής και στη συνέχεια έκανε μία σύντομη βόλτα πίσω από το τιμόνι.

