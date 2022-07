Για πολλά χρόνια ακόμα θέλει να κρατήσει τον Λιούις Χάμιλτον στη Mercedes-AMG ο Τότο Βολφ, αποκαλύπτοντας μεταξύ τους συζητήσεις για πιθανή επέκταση της συνεργασίας τους.

Ο Λιούις Χάμιλτον ολοκλήρωσε το Grand Prix Γαλλίας στη 2η θέση, παίρνοντας το καλύτερο αποτέλεσμά του στο 2022. Ο Βρετανός σημείωσε μάλιστα ένα ξεχωριστό ορόσημο, μιας και ο αγώνας στο Πολ Ρικάρ ήταν ο 300ός στην καριέρα του στη Formula 1.

Όντας πλέον 37 ετών, ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής γνωρίζει πως δεν έχει πολλά χρόνια ακόμα μπροστά του στο σπορ. Ωστόσο με αυτό δεν συμφωνεί ο επικεφαλής της Mercedes-AMG, Τότο Βολφ, ο οποίος τον θέλει για πολλά ακόμη χρόνια στη Formula 1 αλλά και στη γερμανική ομάδα.

«Συζητήσαμε πριν από μερικές εβδομάδες για το πόσο μεγάλη σε διάρκεια θα είναι η συνεργασία μας και το νούμερο που είπαμε είναι μεταξύ 5 με 10 ετών. Οπότε μπορεί να φτάσει τους 400 αγώνες», ανέφερε ο αυστριακός στο crash.net.

Στην επίτευξη του αριθμού των 300 αγώνων στη Formula 1 από τον Λιούις Χάμιλτον, αναφέρθηκε και ο πρώην teammate του, Νίκο Ρόσμπεργκ. Ο Βρετανός βλέπει έναν οδηγό που οδηγεί εξαιρετικά και πιστεύει πως θα συνεχίσει για μερικά χρόνια να αγωνίζεται.

«Φαίνεται πως είναι ακόμα σε πολύ κατάσταση και ανταποκρίνεται στην πρόκληση του να έχει δίπλα του τον Τζορτζ Ράσελ. Για τον Λιούις είναι πιο σημαντικό από ποτέ να κερδίσει τον teammate του. Στη Γαλλία έκανε φοβερή δουλειά στις κατατακτήριες όπου κέρδισε εύκολα τον Τζορτζ για τρία-τέσσερα δέκατα. Αυτή είναι μεγάλη διαφορά, ήταν φανταστική η οδήγησή του. Έχει ακόμα κίνητρο και καλές σχέσεις με την ομάδα, οπότε βλέπω να συνεχίζει για δύο ακόμη χρόνια», δήλωσε ο παγκόσμιος πρωταθλητής του 2016 στο Sky Sports.

Το συμβόλαιο του Χάμιλτον με τη Mercedes ολοκληρώνεται στο τέλος του 2023, όταν και θα είναι 38 ετών. Κατά το παρελθόν, ο Βρετανός έχει δηλώσει πως δεν θέλει να βρίσκεται στη Formula 1 μετά τα 40 του χρόνια.

"Huge congratulations to the teams back at the factories and the team here. Without them, this wouldn’t have been possible and I’m proud of them."



