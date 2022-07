Οι Κάρλος Σάινθ και Σέρχιο Πέρεζ μας χάρισαν τρομερές στιγμές στους τελευταίους γύρους στην πίστα του Πολ Ρικάρ.

Το Grand Prix Γαλλίας του 2022 αποδείχθηκε ακόμη ένας συναρπαστικός αγώνας, με τις μάχες εντός πίστας ανάμεσα στους οδηγούς των Red Bull Racing και Scuderia Ferrari να συνεχίζονται δίχως τελειωμό. Μπορεί η εγκατάλειψη του Σαρλ Λεκλέρ να έκανε τη ζωή του Μαξ Φερστάπεν εύκολη, όμως οι teammate τους ήταν εκείνοι που προσέφεραν μονομαχίες και θέαμα.

Στους τελευταίους γύρους του Grand Prix, o Κάρλος Σάινθ με τη μέση γόμα είχε φτάσει τον Σέρχιο Πέρεζ, που δυσκολευόταν να τον κρατήσει πίσω του. Η υψηλή τελική ταχύτητα της RB18 επέτρεπε στον Μεξικανό να αμυνθεί, με το τμήμα στρατηγικής της Scuderia να σκέφτεται να φέρει τον οδηγό της για αλλαγή ελαστικών, διότι δεν μπορούσε να περάσει και είχε παράλληλα 5 δευτερόλεπτα ποινής, για unsafe release κατά τη διάρκεια του pit-stop.

Εν τέλει ο Σάινθ βρήκε την κατάλληλη ευκαιρία να επιτεθεί, με τον Πέρεζ να μην παρατά εύκολα τη θέση. Οι δυο τους ήταν δίπλα-δίπλα από τη στροφή 11 του 41ου γύρου μέχρι και τη στροφή 1 του 42ου γύρου. Με τον οδηγό της Ferrari να έχει την εσωτερική, κατάφερε να περάσει στην 3η θέση, την οποία όμως έχασε όταν μπήκε για αλλαγή ελαστικών.

What a show Carlos Sainz and Sergio Perez put on for us! 🍿 With Carlos showing off his strong multi-tasking skills too 😅📻 #FrenchGP #F1 pic.twitter.com/9wqX49NW95

Από τη μετάδοση του αγώνα υπήρξε ασάφεια σχετικά με το τι έκαναν στο pitwall της Ferrari, μιας και κάλεσαν τον οδηγό τους για pit-stop πριν επιτεθεί στον Πέρεζ, με το μήνυμα να «βγαίνει στον αέρα» ενώ έδινε μάχη ρόδα με ρόδα.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Σάινθ εξήγησε στο Sky Sports γιατί υπήρξαν πολλαπλές συζητήσεις με την ομάδα σχετικά με το πότε έπρεπε να μπει για αλλαγή ελαστικών: «Το σκεπτικό μου ήταν πως αν δεν μπορούσα να περάσω τον Τσέκο, ήμουν 4ος και δεν γινόταν τίποτα. Τη στιγμή που τον πέρασα ήμουν 3ος και σκέφτηκα να δω αν μπορώ να ανοίξω τη διαφορά και να πάω μέχρι το τέλος. Σε εκείνο το σημείο τα νούμερα έλεγαν πως ήταν αδύνατο να φτάσουμε στο τέλος και είχαμε επίσης και τα 5 δευτερόλεπτα ποινής».

An amazing comeback by @CarlosSainz55: from P19 to P5 and fastest lap 👏



Thank you #Tifosi for all your support ❤️#essereFerrari 🔴 #FrenchGP pic.twitter.com/o1mjJwEAZD