Σαρλ Λεκλέρ και Κάρλος Σάινθ έκαναν τους tifosi να καρδιοχτυπήσουν με τις μεταξύ τους μονομαχίες στον Αγώνα Sprint της F1 στην Αυστρία.

Παρότι κατέκτησε τη νίκη, η Scuderia Ferrari βρέθηκε στο επίκεντρο κριτικής μετά το Grand Prix της Μεγάλης Βρετανίας. Εύλογα λόγω των περίεργων επιλογών στον τομέα της στρατηγικής, που σταθερά έδειχναν εις βάρος του Σαρλ Λεκλέρ που είναι και ο οδηγός της που έχει περισσότερες ελπίδες για την κατάκτηση του τίτλου.

Ειπώθηκαν πολλά έκτοτε, ο Μονεγάσκος ζήτησε διευκρινήσεις, ο επικεφαλής της ιταλικής ομάδας Ματία Μπινότο προσπάθησε να αιτιολογήσει τις επιλογές του pit wall των κόκκινων και στο τέλος, έστρεψαν όλοι την προσοχή τους στην επόμενη πρόκληση: αυτή της Αυστρίας.

Εκεί ο Λεκλέρ και ο Κάρλος Σάινθ έχασαν την pole για χιλιοστά του δευτερολέπτου και έμειναν στις θέσεις 2 και 3. Που είναι και οι θέσεις που κατέκτησαν στον Αγώνα Sprint στο Σπίλμπεργκ.

Βέβαια στα αρχικά στάδια της μάχης του Red Bull Ring, έκαναν τους tifosi να καρδιοχτυπήσουν αφού για μία ακόμα φορά, οι δύο F1-75 βρέθηκαν αρκετές φορές εφιαλτικά κοντά. Και θα το δούμε μέσω δύο διαφορετικών video – το ένα onboard και το άλλο από την τηλεοπτική κάλυψη του F1 TV.

Onboard with Sainz and Leclerc at the start ⚔️#AustrianGP #F1Sprint pic.twitter.com/M2fU13PZPQ