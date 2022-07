O Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην εναρκτήρια περίοδο ελεύθερων δοκιμών στην πίστα του Σπίλμπεργκ.

Η Red Bull Racing ξεκίνησε πολύ δυνατά το αγωνιστικό τριήμερο στον εντός έδρας αγώνα της, με τον Μαξ Φερστάπεν να ολοκληρώνει την πρώτη περίοδο ελεύθερων δοκιμών στην 1η θέση. O Ολλανδός σημείωσε χρονό 1:06,302 με τη μαλακή γόμα και ήταν 0,255 δευτερόλεπτα ταχύτερος του Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari.

Οι δύο οδηγοί αναμένεται να δώσουν μάχη για την pole position στις κατατακτήριες δοκιμές, όμως και η Mercedes-AMG φαίνεται να είναι ιδιαίτερα γρήγορα και στην Αυστρία. Ο Τζορτζ Ράσελ με την 3η θέση έδειξε πως με τη μέση γόμα ελαστικών μπορεί να παίξει το ρόλο του μέσα στο τριήμερο.

⛰ B E A U T I F U L ⛰



The splendid views of Spielberg, Austria 😍#AustrianGP #F1 pic.twitter.com/682D0FrEOK — Formula 1 (@F1) July 8, 2022

Ας δούμε βήμα-βήμα τι έγινε στο FP1 του GP Αυστρίας. Στην αρχή της διαδικασίας όλα τα μονοθέσια βγήκαν στην πίστα με τη μέση γόμα ελαστικών ώστε να κάνουν τα πρώτα τους αναγνωριστικά περάσματα. Με δεδομένο πως η αγωνιστική διαδρομή είναι μικρή σε μήκος, άπαντες είχαν πρόγραμμα πολλών γύρων. Από τον πρώτο του, ο Φερστάπεν ανέβηκε στην κορυφή των χρόνων, με τους Φερνάντο Αλόνσο και Σέρχιο Πέρεζ να τον ακολουθούν. Προβλήματα στα πρώτα λεπτά αντιμετώπισαν οι Ντάνιελ Ρικάρντο και Έστεμπαν Όκον, ο οποίοι επέστρεψαν νωρίς στο γκαράζ τους.

Finding the limits...



And Checo goes over them momentarily into Turn 4 😬#AustrianGP #F1 pic.twitter.com/h1OY4pHW2C — Formula 1 (@F1) July 8, 2022

Ο Φερστάπεν συνέχισε να κατεβάζει το χρόνο του και σημείωσε το 1:07,496 πριν συμπληρωθούν τα πρώτα 20 λεπτά. Ο Λεκλέρ είχε ανέβει στη 2η θέση σε εκείνο το σημείο, όντας όμως μισό δευτερόλεπτο μακριά. Η διαδικασία διεκόπη όταν ο Λάντο Νόρις σταμάτησε το μονοθέσιό του στη στροφή 6. Στο FP1 γνωστοποιήθηκε πως ο Βάλτερι Μπότας άλλαξε όλα τα κομμάτια στη μονάδα ισχύος του και θα εκκινήσει από την τελευταία θέση τον Αγώνα Sprint.

Η πράσινη σημαία κυμάτισε και πάλι με 33 λεπτά να απομένουν για το τέλος του FP1. Είχε έρθει η ώρα για να δούμε τα πρώτα περάσματα με τη μαλακή γόμα ελαστικών.

🚩 RED FLAG 🚩



📻 "I'm on fire I need to stop... there's smoke from under my seat so I'd rather get out alright"



Lando Norris has stopped in the middle sector during Friday's only practice#AustrianGP #F1 pic.twitter.com/nJ3kgwpLYb July 8, 2022

Οι δύο Ferrari ανέβηκαν προσωρινά στο 1-2, με τον Λεκλέρ να πετυχαίνει χρόνο 1:06,650. Όμως ο Φερστάπεν είχε άλλα σχέδια και με το 1:06,302 σκαρφάλωσε εκείνος στην 1η θέση της κατάταξης. Πολύ θετική ήταν η εμφάνιση των Κέβιν Μάγκνουσεν και Μπότας, οι οποίοι είχαν πλασαριστεί εντός της πρώτης 5άδας.

Μέχρι εκείνο το σημείο, είχαμε λίγους οδηγούς που έκαναν χρόνο με τη μαλακή γόμα και οι προσομοιώσεις κατατακτηρίων δεν ήταν αντιπροσωπευτικές. Η διαδικασία διεκόπη όταν ένα κομμάτι πλαστικού που ήταν τοποθετημένο στο εξωτερικό των κερμπ στη στροφή 6 αποκολλήθηκε, βρέθηκε στην πίστα κι έπρεπε να απομακρυνθεί.

Super Max being played off the track 🎶



Super Max on the track! ⏱



The @redbullracing driver goes fastest by over three tenths of a second 👏#AustrianGP #F1 pic.twitter.com/PBtFVv9TA2 — Formula 1 (@F1) July 8, 2022

Με 15 λεπτά να απομένουν, το πράσινο φως άναψε στο τέλος του pitlane, με ορισμένους οδηγούς να βγαίνουν να "γράψουν" γρήγορες προσπάθειες. Ο Πέρεζ ανέβηκε στην 5η θέση θέση, ενώ ο Λούις Χάμιλτον στην 3η, λίγα χιλιοστά πίσω από τον Λεκλέρ. Ο Μονεγάσκος βελτίωσε το χρόνο του και πλησίασε αυτόν του Φερστάπεν, με τον Ράσελ να είναι πλέον στην 3η θέση.

Στα τελευταία λεπτά της διαδικασίας είδαμε λίγους οδηγούς να βελτιώνουν το χρόνο τους. Ο Μάγκνουσεν συνέχισε την εντυπωσιακή του εμφάνιση όντας στην 5η θέση, ενώ ο Γιούκι Τσουνόντα έφερε την AlphaTauri εντός 10άδας. Η McLaren είδε το κάκιστο FP1 της να συνεχίζεται, όταν ο Ρικάρντο με φρέσκο σετ μέσης γόμας έγραψε μόλις τον 17ο ταχύτερο χρόνο. Πολλοί ήταν επίσης οι οδηγοί που είχαν παράπονα από συναδέλφους τους επειδή τους μπλόκαραν στην πίστα, ενώ άλλοι έκαναν λάθη στις στροφές 1, 4 και 9.

Where are we racing this weekend? 🤔 pic.twitter.com/cwRKTB4712 — Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) July 8, 2022

Μέχρι να ολοκληρωθεί το FP1, o Πέρεζ κατάφερε να γράψει έναν καλό χρόνο για να ανέβει στην 4η θέση, ενώ ο Λεκλέρ μείωσε τη διαφορά του από τον Φερστάπεν στα 0,255 δευτερόλεπτα.

Η δράση συνεχίζεται στις 18:00 ώρα Ελλάδος με τις κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Αυστρίας που θα ορίσουν τη σειρά εκκίνησης του Αγώνα Sprint. Μην χάσετε το LIVE του gMotion by Gazzetta από τις 17:40.

Τα αποτελέσματα FP1 GP Αυστρίας:

Φωτογραφίες: Red Bull Content Pool