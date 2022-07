Formula 2: Τρομακτικό ατύχημα, το halo έσωσε τη ζωή του οδηγού (vid)

Ρόι Νισάνι και Ντένις Χάουγκερ βγήκαν ανέπαφοι από μία σύγκρουση που παλαιότερα θα μπορούσε να είναι θανατηφόρα.

Με κομμένη την ανάσα παρακολουθήσαμε όσα συνέβησαν στον πρώτο γύρο του Feature Αγώνα της Formula 2, στην πίστα του Σίλβερστον, με τον Ρόι Νισάνι της DAMS και τον Ντένις Χάουγκερ της PREMA να έχουν μία σύγκρουση που πριν από μερικά χρόνια, θα μπορούσε να έχει εξελιχθεί σε δυστύχημα.

Ο Ισραηλινός είναι εν ζωή χάρη στο σύστημα ασφαλείας Halo, το φτιαγμένο από τιτάνιο προστατευτικό, το λεγόμενο… «φωτοστέφανο», που εισήχθη στη Formula 1 το 2018 και στην πορεία και στις μικρότερες κατηγορίες, για να προστατεύει το κεφάλι των οδηγών.

SAFETY CAR (LAP 2/29)



Nissany and Hauger make contact, with Hauger going airborne over the kerb



Thankfully both drivers are out of their cars under their own power#BritishGP #F2 pic.twitter.com/pQV18EHTgT — Formula 2 (@Formula2) July 3, 2022

Ας δούμε πρώτα τι συνέβη. Ο Νισάνι είχε εκκινήσει 11ος ενώ ο Χάουγκερ 13ος. Οι δυο τους βρέθηκαν δίπλα-δίπλα στην έξοδο της στροφής Στόου όπου το είχε παρακάνει ο 27χρονος από το Τελ Αβίβ, που στην πορεία έκανε μία αψυχολόγητη κίνηση, ουσιαστικά ωθώντας τον 19χρονο εκτός πίστας.

Ανεξέλεγκτο το μονοθέσιο του Νορβηγού κινήθηκε πάνω στο γρασίδι κι ενώ τα υπόλοιπα μονοθέσια έστριβαν αριστερά στη επερχόμενη στροφή Βέιλ, χτύπησε στο “sausage kerb” και απογειώθηκε. Σα να ήταν γραφτό, το μονοθέσιο στο οποίο έπεσε πάνω, ήταν αυτό του Νισάνι.

Κι όπως είναι ξεκάθαρο στο video, αν δεν υπήρχε το Halo, να προστατεύσει το κεφάλι του Ισραηλινού από ένα ολόκληρο μονοθέσιο που θα προσγειωνόταν πάνω του, θα είχαμε να κάνουμε με τραγικό δυστύχημα.

Here's what happened between Nissany and Hauger in F2 at Silverstone.



Hope to never see something like this again. Something needs to be done about driving standards and those saussge kerbs. pic.twitter.com/hQhEmIxZpb — F1 Feeder Series (@F1FeederSeries1) July 3, 2022

Το συμβάν αυτό επαναφέρει τις συζητήσεις για την κατάργηση των sausage kerbs. Διότι σε αντίθεση με τα απλά kerb που αποτελούν λίγο υπερυψωμένα “κράσπεδα” μεικτού χρωματισμού που καθορίζουν τα όρια της αγωνιστικής διαδρομής στις εισόδους και τις εξόδους των στροφών, έχουν μεγαλύτερο ύψος και στοχεύουν στο να “τιμωρούν” σε χρόνους όσους βγαίνουν εντελώς εκτός αγωνιστικής γραμμής σε κάποια σημεία. Μόνο που πλέον έχουμε δει αρκετές φορές, αντί να κόβουν ταχύτητα, να λειτουργούν ως “ράμπες εκτόξευσης” με συνέπεια συμβάντα σαν αυτό στο Σίλβερστον.

Ο αγώνας συνεχίστηκε και τη νίκη πήρε ο Λόγκαν Σάρτζεντ.