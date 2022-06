To εντυπωσιακό Ford P1 στο Grid Legends (vid)

To δημιούργημα της Team Fordzilla που ξεκίνησε ως ένα παράτολμο και άπιαστο όνειρο, μεταφέρεται στον εικονικό κόσμο και στο δημοφιλές videogame, Grid Legends.

Διαθέσιμο ως δωρεάν περιεχόμενο με δυνατότητα λήψης (DLC) είναι πλέον το Ford TFZ-P1 στο videogame Grid Legends. Tο αγωνιστικό της αμερικανικής φίρμας θα διαθέτει μια νέα, ειδικά σχεδιασμένη εξωτερική «φορεσιά» συμμετέχοντας στην κατηγορία Trackday Hypercars.



Παράλληλα ανακοινώθηκαν και τα χαρακτηριστικά του, με το πρωτότυπο να αποδίδει 1.064 ίππους, αναπτύσσοντας τελική ταχύτητα άνω των 354 χλμ/ώρα. Επίσης, ένα ειδικό event εντός του αγωνιστικού παιχνιδιού συνοδεύει το ντεμπούτο του αυτοκινήτου, όπου οι παίκτες μπορούν να διαγωνιστούν για να πετύχουν τον ταχύτερο γύρο - έως τις 29 Ιουλίου.

Η δημιουργία του φουτουριστικού και συνάμα εντυπωσιακού αγωνιστικού ξεκίνησε από τον εικονικό κόσμο, σε συνεργασία μεταξύ gamers και των σχεδιαστών της Ford τον Μάρτιο του 2020. Τρεις μήνες αργότερα αποκαλύφθηκε ως ένα πραγματικό μοντέλο πλήρους κλίμακας πριν εξελιχθεί σε έναν μοναδικό προσομοιωτή παιχνιδιών. Τώρα, η κοινότητα των gamers, η οποία συνέβαλε στη δημιουργία του Team Fordzilla P1 Racer (TFZ-P1), μπορεί επιτέλους να το απολαύσει και να το οδηγήσει στο παιχνίδι GRID Legends της Codemasters.

Ο επικεφαλής του τμήματος σχεδιασμού της Ford Ευρώπης, Μπόρις Φέρκο, δήλωσε: «Τώρα έχουμε κάνει τον πλήρη κύκλο μας: αυτό που ξεκίνησε ως υπόσχεση, πλέον έχει πραγματοποιηθεί προσφέροντας το αγωνιστικό TFZ-P1 στα χέρια των gamers. Επιπρόσθετα, δημιουργούμε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης του αγωνιστικού αυτοκινήτου TFZ-P1 στο GRID Legends ενώ ο χρήστης φιλοξενείται μέσα στο ίδιο το αγωνιστικό αυτοκίνητο. Πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμάσετε την οδήγησή του, για να δείτε πόσο ωραίο είναι στην πραγματικότητα. Με την Season 1 του εγχειρήματος TFZ-P1 μόλις που ξεκινήσαμε να διερευνούμε τις δυνατότητες του και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε στο μέλλον φέρνοντας ακόμα πιο κοντά τα όρια του ψηφιακού και του πραγματικού κόσμου».

Για να γιορτάσει αυτό το ορόσημο, το αυτοκίνητο πλήρους κλίμακας του TFZ-P1 βρέθηκε αυτή την εβδομάδα στο Goodwood Festival of Speed διαθέτοντας μάλιστα τους ίδιους εξωτερικούς χρωματισμούς.

Δείτε την παρουσίαση του Ford TFZ-P1 στο videogame Grid Legends...

What happens when gamers and @Ford designers come together to create a car?



⭐ The Ford TFZ-P1 ⭐



Available now for all players, exclusively in #GRIDLegends #TeamFordzilla pic.twitter.com/edwEeFFYNS