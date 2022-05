Στη Λάρισα το επόμενο Experience Store της Kosmoride

Η Kosmoride επεκτείνει τα σημεία πώλησής της δημιουργώντας το πέμπτο Experience Store στη Λάρισα.

Τα εντυπωσιακά καταστήματα Kosmoride τα γνωρίσαμε αρχικά σε Αθήνα (Μαρούσι, Γλυφάδα) και Θεσσαλονίκη. Η εταιρεία δεν άργησε να δημιουργήσει ακόμα ένα κατάστημα στα Ιωάννινα και τώρα έρχεται να μας παρουσιάσει το καινούριο Experience Store στη Λάρισα. Στη διασταύρωση της Λεωφόρου Καραμανλή & Σαμουηλίδου οι φίλοι των ηλεκτρικών ποδηλάτων θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να δουν από κοντά τα κορυφαία μοντέλα που διαθέτει η Kosmoride και να βιώσουν την εμπειρία της εξυπηρέτησης της εταιρείας.

Στο νέο κατάστημα των 400 τ.μ, ο πελάτης μπορεί όχι μόνο να γνωρίσει από κοντά τα ποιοτικότερα και πιο σύγχρονα e-Bikes παγκοσμίως αλλά και να οδηγήσει το αγαπημένο του ηλεκτρικό ποδήλατο μέσω των test ride που οργανώνει η Kosmoride. Μερικές από τις κορυφαίες μάρκες που μπορεί να βρει κανείς στην Kosmoride είναι οι Strommer, Lacros, Giant, Ducati και Gogoro οι οποίες θα καλύψουν ένα ευρύ φάσμα αναγκών, διαμορφώνοντας ένα εύρος τιμής και γκάμας προϊόντων, ικανό να καλύψει κάθε απαίτηση.

Στο κατάστημα, ένας ειδικός στα ηλεκτρικά ποδήλατα (e-Bike expert) είναι στη διάθεση όλων για να απαντήσει στις ερωτήσεις με λεπτομέρεια, ενώ η ομάδα της Kosmoride θα είναι στη διάθεση των πελατών να διεκπεραιώσει τις απαραίτητες διαδικασίες για επιδότηση 40% της αξίας του ηλεκτρικού ποδηλάτου μέσω του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά». Μάλιστα η Kosmoride έχει δημιουργήσει δύο προγράμματα, το Try Before Buy (δοκιμάζεις το ποδήλατο στην καθημερινότητά σου πριν το αγοράσεις) και το Learn Before Buy (αναβαθμίζεις το ποδήλατο μέσω του προγράμματος Κινούμαι Ηλεκτρικά), για να κάνει ακόμα πιο εύκολη την επιλογή ηλεκτρικού ποδηλάτου.

Το νέο Experience Store στη Λάρισα λειτουργεί σε συνεργασία με την Α. ΠΟΔΑΣ ΑΕΕ που αποτελεί για περισσότερα από 35 χρόνια εγγύηση ποιότητας και αξιοπιστίας στον τομέα της μετακίνησης. Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι 2410232330, ενώ για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Kosmoride.