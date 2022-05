Ο Μαξ Φερστάπεν παραλίγο να χάσει την εκκίνηση του αγώνα της F1 στη Βαρκελώνη, με τη Scuderia Ferrari να δίνει τη δική της εξήγηση για το γεγονός.

Την ημέρα του αγώνα, οι ομάδες της Formula 1 έχουν μία συγκεκριμένη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν πριν στείλουν τους οδηγούς τους στο grid. Το pit-lane ανοίγει 40 λεπτά πριν την εκκίνηση του αγώνα και τα μονοθέσια έχουν 10 λεπτά για να βγουν στην πίστα.

Η Red Bull Racing ήταν αυτή που κινδύνεψε να δει το ένα της μονοθέσιο να μην παίρνει εκκίνηση στον αγώνα. Ο Μαξ Φερστάπεν περίμενε υπομονετικά στο γκαράζ της ομάδας και κατάφερε να βγει στην πίστα μόλις οκτώ δευτερόλεπτα πριν κλείσει το pit-lane! Ο teammate του, Σέρχιο Πέρεζ, περίμενε επίσης αρκετή ώρα, όχι όμως όση ο παγκόσμιος πρωταθλητής.

Το ζήτημα αυτό κίνησε την περιέργεια αρκετών ομάδων, με τη Scuderia Ferrari να δίνει τη δική της εκδοχή. Όπως αναφέρει το AMuS, στην ιταλική ομάδα πιστεύουν πως ο λόγος που παρέμεινε ο Φερστάπεν τόση ώρα στο γκαράζ είναι επειδή δεν είχε φθάσει το καύσιμο στη θερμοκρασία που ορίζουν οι κανονισμοί.

Η θερμοκρασία του καυσίμου ορίζεται με τον εξής τρόπο. Δύο ώρες πριν την εκκίνηση του αγώνα γίνεται μέτρηση της θερμοκρασίας αέρα, οι μηχανικοί αφαιρούν 10 βαθμούς κι έτσι ορίζεται η θερμοκρασία καυσίμου. Από τα paddock αναφέρεται πως η αυστριακή ομάδα μείωσε τη θερμοκρασία παραπάνω απ’ όσο χρειαζόταν.

Σύμφωνα με το The Race, η FIA δεν πιστεύει πως το πρόβλημα της Red Bull Racing ήταν η θερμοκρασία καυσίμου. Ωστόσο ο επικεφαλής της Ferrari, Ματία Μπινότο, παραμένει σκεπτικός: «Μπορώ μόνο να εμπιστευθώ την FIA. Πρέπει όλη την ώρα του αγώνα η θερμοκρασία να είναι 10 βαθμούς κάτω από αυτή του αέρα. Όχι μόνο όταν το μονοθέσιο είναι στην πίστα αλλά και στο γκαράζ. Είναι δύσκολο να κατανοήσω τι ακριβώς συνέβη, μπορεί το καύσιμο να ανέβασε θερμοκρασία κατά την εκκίνηση λειτουργίας της μονάδας ισχύος, αλλιώς δεν υπάρχει εξήγηση. Όπως είπα, πρέπει να είναι νόμιμη η θερμοκρασία καθ’όλη τη διάρκεια της ημέρας».

Πρόβλημα με τη θερμοκρασία καυσίμου είχε η Aston Martin στο Grand Prix Μαϊάμι, κάτι που οδήγησε τους Λανς Στρολ και Σεμπάστιαν Φέτελ να εκκινήσουν από το pit-lane. Παρά το γεγονός αυτό, ο Μαξ Φερστάπεν κατάφερε να κερδίσει το Grand Prix Ισπανίας, με τον Σέρχιο Πέρεζ να κάνει το 1-2 για τη Red Bull Racing.

