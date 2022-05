Ο πρωταθλητής της Yamaha έκανε ένα απίστευτο σώσιμο στο Εστορίλ που θύμισε Μαρκ Μάρκεθ.

Το αγωνιστικό τριήμερο 20-22 Μαΐου, στην πίστα του Εστορίλ στην Πορτογαλία, πραγματοποιήθηκε ο 3ος γύρος του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Superbike. Οι τρεις αγώνες ήταν συναρπαστικοί με μάχες μέχρι τον τελευταίο γύρο για τη νίκη μεταξύ των τριών κορυφαίων αναβατών του πρωταθλήματος αυτήν την περίοδο, Τζόναθαν Ρέα, Άλβαρο Μπαουτίστα και Τόπρακ Ραζγκατλίογλου.

Ο Τούρκος πρωταθλητής της Yamaha ανέβηκε και στους τρεις αγώνες στο βάθρο παλεύοντας μάλιστα για τη νίκη μέχρι την τελευταία στιγμή, ωστόσο στον δεύτερο αγώνα του τριημέρου έκανε ένα σώσιμο που είχαμε δει μόνο από τον μεγάλο Μαρκ Μάρκεθ στο MotoGP. Ο Τοπράκ, στην αργή φουρκέτα της πίστας έχασε το μπροστινό της Yamaha R1 του και όλα έδειχναν ότι θα κατέληγε στην άσφαλτο. Παρόλα αυτά, έβαλε τον αγκώνα κάτω και κατάφερε να μείνει όρθιος προς έκπληξη ακόμα και του ιδίου.

Landing with a bang! Nobody stops like Stoprak 🤩 #EstorilWorldSBK 🇵🇹 pic.twitter.com/frMsdI1shA

Ο 26χρονος Τούρκος είπε μετά το τέλος του αγώνα: «Πάντα παρακολουθώ τον Μαρκ Μάρκεθ, έχουμε το ίδιο στυλ. Θυμάμαι το 2020 στη Χερέθ, προσπάθησα να σηκώσω τη μοτοσικλέτας αλλά δεν τα κατάφερα, είχα μια μικρή πτώση. Σήμερα όμως είπα "σήκωσε την", διότι πάλευα για τη νίκη. Είμαι ικανοποιημένος που πήραμε τους βαθμούς, η δεύτερη θέση είναι καλύτερη από την πτώση. Με τον Κενάν προπονούμαστε σε πίστες καρτ, είναι μικρή πίστα και πάντα χάνω το μπροστινό και προσπαθώ να το σώσω!».

Για την ιστορία, στο Εστορίλ κερδισμένος βγήκε ο Ρέα με την Kawasaki ο οποίος πήρε τις δύο από τις τρεις νίκες. Στη βαθμολογία του πρωταθλήματος παραμένει πρώτος ο Μπαουτίστα με 161 βαθμούς, έχοντας στη δεύτερη θέση τον Ρέα με 144 βαθμούς και στην 3η θέση τον Ραζγκατλίογλου με 109 βαθμούς.

Δείτε στο παρακάτω βίντεο το «τρελό» σώσιμο του Ραζγκατλίογλου

Unbelievable. Breathtaking. Sensational. Impossible. @toprak_tr54's save in Superpole Race at Estoril was simply amazing 😳 It was THE save 💥#EstorilWorldSBK 🇵🇹 pic.twitter.com/tP9yGNBnTI