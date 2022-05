Η κριτική που άσκησαν οι οδηγοί της F1 για την πίστα του Μαϊάμι είχε άμεσο αντίκτυπο στην ομάδα που την κατασκεύασε.

Πριν από λίγες ημέρες πραγματοποιήθηκε το πρώτο Grand Prix Μαϊάμι στην ιστορία της Formula 1. Στο αγωνιστικό κομμάτι, μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing που πήρε τη νίκη, όμως το εξωαγωνιστικό κομμάτι ήταν αυτό που κέντρισε το ενδιαφέρον, με τις εμπορικές δραστηριότητες των ομάδων και η παρουσία πολλών διασήμων που επισκίασαν τη δράση στην πίστα.

Στον απόηχο του αγώνα, οι οδηγοί εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για την πίστα του Μαϊάμι. Παρά το γεγονός πως έγιναν 45 προσπεράσματα, αρκετοί ήταν αυτοί που άσκησαν έντονη κριτική και ζήτησαν αλλαγές για το 2023. Αυτό προκάλεσε μεγάλη εντύπωση στον σχεδιαστή του Miami International Autodrome, Κλάιβ Μπόουεν, ο οποίος θέλησε να αναφερθεί στο ζήτημα που προέκυψε.

«Μπορώ να πω πως από τη μεριά μας έφερε μια αμηχανία, διότι ξοδέψαμε και επενδύσαμε πολύ χρόνο για να τα κάνουμε όλα σωστά. Υπάρχει και η επαγγελματική υπερηφάνεια. Κάναμε πολλές έρευνες. Πρέπει να θυμηθούμε πως σε νέες πίστες αυτό συμβαίνει. Το ίδιο είχε συμβεί στην πίστα του Τέξας, στη Σιγκαπούρη και στην Κωνσταντινούπολη όταν στρώθηκε νέα άσφαλτος. Πρέπει να περιμένεις την άσφαλτο να ωριμάσει. Είναι καινούργια η άσφαλτος και πρέπει να την αφήσεις να κάνει τη δουλειά της», ανέφερε ο Αμερικανός στο motorsportmagazine.

Ο οδηγός της Red Bull Racing, Σέρχιο Πέρεζ, χαρακτήρισε μάλιστα την άσφαλτο της πίστας ως «ανέκδοτο», μιας κι εκτός αγωνιστικής γραμμής δεν υπήρχε καθόλου πρόσφυση. Ο Μπόουεν όμως ανέφερε πως θα υπάρξουν αλλαγές για το 2023: «Του χρόνου θα ξεκινήσουμε τη συντήρηση της πίστας πολύ νωρίτερα με μία μέθοδο ηλεκτροστατικής. Θα καθαρίσουμε την πίστα με κάθετο τρόπο, διότι αν τη σκουπίσουμε, θα παραμείνει η σκόνη στη διαδρομή. Αυτό που μετανιώνω είναι πως δεν χρησιμοποιήσαμε τη μέθοδο της ηλεκτροστατικής την Πέμπτη και την Παρασκευή στο αγωνιστικό τριήμερο. Είμαι όμως ευχαριστημένος με τα προσπεράσματα που είδαμε. Είχαμε όμως τις ανησυχίες μας γιατί η πίστα ήταν πολύ βρόμικη την Παρασκευή και το Σάββατο και δεν υπήρχε αρκετή πρόσφυση. Ενδιαφέρον ήταν όμως το γεγονός πως είδαμε τους οδηγούς να ακολουθούν διαφορετικές αγωνιστικές γραμμές στον αγώνα. Μάλλον οι οδηγοί εστίασαν στα λάθος πράγματα για να ασκήσουν κριτική».

Το Grand Prix Μαϊάμι, αναμένεται να επιστρέψει στο καλεντάρι της Formula 1 το 2023 και στοχεύει σε παρόμοια ημερομηνία διεξαγωγής με του 2022.

