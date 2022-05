Το σκληροτράχηλο SUV της Jeep κατακτά τις ΗΠΑ κερδίζοντας σε δύο κατηγορίες στο 27ο Mudfest.

Εξαιρετική ήταν η εμφάνιση του Jeep Cherokee 4xe στο 27ο Mudfest. Ο συγκεκριμένη εκδήλωση διοργανώνεται από την NWAPA (Nortwest Automotive Press Association) και βάζει εξαντλητικές δοκιμές εντός και εκτός δρόμου στα υποψήφια μοντέλα. Για το 2022 πήραν μέρος στη διοργάνωση 20 μοντέλα από 17 κατασκευαστές και αξιολογήθηκαν τα συστήματα τετρακίνησης, η σχεδίαση, η αντοχή και τα μηχανικά μέρη των μοντέλων.

Το Jeep Grand Cherokee 4xe κατάφερε να διακριθεί κατακτώντας τον κορυφαίο τίτλο «Outdoor Activity Vehicle of the Year» του θεσμού, απολαμβάνοντας την εμπιστοσύνη της πλειοψηφίας των συντακτών που συμμετέχουν στην NWAPA. Μαζί με αυτό το βραβείο το μοντέλο της Jeep αναδείχθηκε νικητής και σε δύο επιμέρους κατηγορίες, τις Electrified Utility Vehicle και Mid/Full Size Family SUV, επίδοση που για πρώτη φορά στα 27 χρόνια του θεσμού καταφέρνει ένα μοντέλο.

Ο Τζίμ Μόρισον, Επικεφαλής της μάρκας Jeep στη Β. Αμερική, δήλωσε: «Το νέο Jeep Grand Cherokee συνεχίζει την παράδοση του μοντέλου που αποτελεί το πλέον πολυβραβευμένο SUV όλων των εποχών. H κατάκτηση του 2022 Northwest Outdoor Vehicle of the Year με το Grand Cherokee 4xe δείχνει το δρόμο που ακολουθεί η Jeep για να επιτύχει το στόχο της που εκφράζεται απόλυτα από τη φιλοσοφία "Zero Emission Freedom».

Το κορυφαίο μοντέλο της Jeep είναι εξοπλισμένο με ένα πολύ αποδοτικό μηχανικό σύνολο το οποίο με τη βοήθεια της τεχνολογίας 4xe αποδίδει 375 ίππους. Οι επιδόσεις είναι δυναμικές με τα 0-100Km/h να έρχονται σε 6 δευτερόλεπτα, ενώ η ελκτική ικανότητα του Cherokee φτάνει τα 2.720 κιλά. Οι εκτός δρόμου ικανότητες είναι εξαιρετικές χάρη στο καινοτόμο σύστημα τετρακίνησης, την απόσταση από το έδαφος που φτάνει έως και τα 27,7εκ. και τη δυνατότητα διάβασης υδάτινου κολλήματος βάθους 61εκ. Το νέο Grand Cherokee αναμένεται να είναι διαθέσιμο και στην Ευρωπαϊκή αγορά από το καλοκαίρι του 2022, αποκλειστικά στην Plug-in Hybrid έκδοση 4xe.