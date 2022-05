Η απόδοση του Ταϊλανδού οδηγού της βρετανικής ομάδας έκανε τους μηχανικούς του να μετανιώσουν για το στοίχημα που έβαλαν μαζί του

Μετά από το διπλό αποκλεισμό στις κατατακτήριες δοκιμές, κανένας δεν περίμενε πως η Williams θα φύγει με βαθμούς από το Grand Prix Μαϊάμι. Οι Άλεξ Άλμπον και Νίκολας Λατίφι έμειναν εκτός από το Q1, παρά τις θετικές εμφανίσεις στις ελεύθερες δοκιμές.

Στους τελευταίους γύρους όμως του αγώνα όλα άλλαξαν, με την εμφάνιση του Αυτοκινήτου Ασφαλείας, τη σύγκρουση ανάμεσα σε Σεμπάστιαν Φέτελ και Μικ Σουμάχερ και την ποινή χρόνου του Φερνάντο Αλόνσο να φέρνει εν τέλει τον Άλμπον στην 8η θέση στα αποτελέσματα. Αυτή ήταν η δεύτερη φορά που ο Ταϊλανδός τερματίζει εντός της πρώτης 10άδας, έπειτα από το Grand Prix Αυστραλίας.

Το μυστικό όπλο του δεν ήταν μόνο η οδήγηση αλλά και το γεγονός πως στο πλαίσιο του αγώνα έβαψε τα μαλλιά του κόκκινα. Αυτό σύμφωνα με τον ίδιο τον βοήθησε να πάρει το αποτέλεσμα που ήθελε. Μετά το πέσιμο της καρό σημαίας, ο Άλμπον μίλησε στο Sky Sports και με χιουμοριστικό τόνο δήλωσε: «Δεν χρειάζονται ποτέ οι αναβαθμίσεις, πρέπει απλά να βάψεις τα μαλλιά σου. Για να είμαι όμως ειλικρινής, είχαμε ρυθμό όλο το τριήμερο, οι κατατακτήριες ήταν η ανωμαλία απλά. Ήμασταν εκνευρισμένοι, όμως στον αγώνα ήμασταν γρήγοροι. Είχαμε δυνατό ρυθμό και μας ευνόησαν οι επαφές που έγιναν μπροστά».

Επιπλέον ο 26χρονος αποκάλυψε ένα στοίχημα που έβαλε με την ομάδα και το κέρδισε, ενώ τόνισε πως νιώθει ιδιαίτερα χαρούμενος με τη φετινή του χρονιά: «Πριν ξεκινήσει το αγωνιστικό τριήμερο, βάλαμε στοίχημα πως αν πάρω βαθμούς, όλη η ομάδα θα βάψει κόκκινα τα μαλλιά της. Πήγα μετά τον αγώνα να μιλήσω με τους μηχανικούς και όλοι άρχισαν να παίρνουν πίσω τα λόγια τους. Ο ένας είπε πως λέγαμε για βάθρο και διάφορα τέτοια. Πρέπει να πω όμως πως νιώθω πάλι ο εαυτός μου. Είμαι πιο προετοιμασμένος και έμπειρος από ποτέ. Πιστεύω πως κάνω τα σωστά βήματα».

Η Williams θέλησε να εκμεταλλευτεί τον τερματισμό του Άλμπον στους βαθμούς σε συνδυασμό με τα βαμμένα του μαλλιά και ανέβασε ένα ιδιαίτερο meme στα social media της.

