Formula 1, Μαϊάμι: Σύγκρουση Νόρις – Γκασλί και αυτοκίνητο ασφαλείας (vid)

Η σύγκρουση του Βρετανού με τον Γάλλο στον 41ο γύρο του Grand Prix της F1 θέτει νέα δεδομένα.

Την ώρα που οι περισσότεροι κοίταζαν τον ουρανό για το ενδεχόμενο βροχής, η σύγκρουση του Λάντο Νόρις με τον Πιερ Γκασλί ανακάτεψε την τράπουλα. Το μονοθέσιο της McLaren ακινητοποιήθηκε στην πίστα, με αποτέλεσμα οι αγωνοδίκες αρχικά να δείξουν virtual safety car και στη συνέχεια κανονικό αυτοκίνητο ασφαλείας.

Το γεγονός αυτό αναπροσάρμοσε τη στρατηγική των ομάδων, καθώς οι διαφορές ανάμεσα στα μονοθέσια μηδενίστηκαν.



Norris has crashed!



The VSC is called - Norris is on the small straight between Turns 8 and 9 with a rear puncture and plenty of debris is strewn across the track. #F1 #Formula1 #MiamiGP #MiamiGrandPrix #LandoNorris pic.twitter.com/GTiyhFbi9h