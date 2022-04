Τεράστια ανακούφιση επικρατεί στις τάξεις της Aston Martin μετά το πρώτο θετικό αποτέλεσμα στη φετινή σεζόν της F1.

O τέταρτος αγώνας της Formula 1 στο 2022 έμελλε να μας χαρίσει ακόμα μία συναρπαστική μάχη ανάμεσα στις Scuderia Ferrari και Red Bull Racing. Αυτή τη φορά ήταν η σειρά της αυστριακής ομάδας να κάνει το 1-2. Όμως στις πιο πίσω θέσεις της 10άδας είδαμε για πρώτη φορά την Aston Martin να σκοράρει βαθμούς στο 2022.

Ο Σεμπάστιαν Φέτελ άφησε πίσω του την άσχημη εμφάνιση στην Αυστραλία και ολοκλήρωσε τον αγώνα στην 8η θέση, ενώ ο teammate του, Λανς Στρολ κατάφερε να πάρει τη 10η θέση στην κατάταξη. Η γρήγορη αλλαγή ελαστικών στα σλικ ελαστικά για στεγνό οδόστρωμα άλλαξαν τον αγώνα του Γερμανού πρωταθλητή, ο οποίος χαρακτήρισε το αποτέλεσμα της Ίμολα ως «νίκη».

«Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς με τους εαυτούς μας, δεν είμαστε η ταχύτερη ομάδα. Είμαστε πάνω-κάτω στην άλλη άκρη του πίνακα δυναμικής. Στον αγώνα της Ίμολα όμως τα πήγαμε εξαιρετικά. Καταφέραμε να εκμεταλλευτούμε τις συνθήκες. Κάναμε τη σωστή επιλογή να βάλουμε τα σλικ ελαστικά πριν από τους άλλους. Όλοι οι υπόλοιποι μας αντέγραψαν μετά. Οπότε μπορώ να πω πως για εμάς το αποτέλεσμα αυτό είναι σαν μια νίκη», ανέφερε ο Φέτελ.

Στα τελευταία στάδια του αγώνα, ο Φέτελ έδωσε μάχη με τον Σαρλ Λεκλέρ της Ferrari, όμως δεν είχε ελπίδα λόγω της διαφοράς στη δυναμική των μονοθεσίων. Παρά το γεγονός πως δεν μπορούσε να κρατήσει πίσω του τον πρώην teammate του, το αποτέλεσμα του αγώνα τον χαροποίησε ιδιαίτερα: «Αν μου λέγατε πριν τον αγώνα πως θα μαχόμουν με μία Ferrari, θα το δεχόμουν ευχαρίστως. Προφανώς δεν είχα καμία ελπίδα να κρατήσω πίσω μου τον Σαρλ, ήταν 3-4 δευτερόλεπτα ταχύτερός μου. Πήραμε την 8η θέση, δεν είναι όσο απολαυστική είναι μία νίκη. Όμως έχω τρέξει σε πολλούς αγώνες όπου τερμάτισα στο βάθρο και δεν είχα τόσο καλή απόδοση. Είμαι πολύ χαρούμενος».

Το αποτέλεσμα του Grand Prix Εμίλια-Ρομάνια έδωσε την ευκαιρία στην Aston Martin να αναρριχηθεί στην 9η θέση στο πρωτάθλημα κατασκευαστών. Επόμενος αγώνας της Formula 1 είναι το Grand Prix Μαϊάμι στις 6-8 Μαΐου.

