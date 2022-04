Fiat 500 la Prima by Bocelli: Αυτοκίνητο «μελωδία»

Η ιταλική φίρμα αποκάλυψε μία νέα έκδοση του διάσημου αμιγώς ηλεκτρικού μοντέλου της, το οποίο είναι ένα αποτέλεσμα συνεργασίας με την οικογένεια Μποτσέλι και την JBL.

H Fiat λανσάρει μία νέα έκδοση για το φημισμένο 500, όμως αυτή τη φορά πρόκειται για μία που εμπεριέχει μουσικό ενδιαφέρον. Το όνομα της έκδοσης, είναι «La Prima by Bocelli» και δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τον παγκοσμίου φήμης μουσικό, Αντρέα Μποτσέλι, το γιο του κι επίσης μουσικό Ματέο Μποτσέλι και την JBL.

To ξεχωριστό στοιχείο του νέου 500 la Prima by Bocelli είναι το JBL Premium Audio mastered by Bocelli, ένα προηγμένο σύστημα ήχου απόδοσης 320 W. Το εν λόγω σύστημα υπόσχεται μια ιδιαίτερα ξεχωριστή εμπειρία ήχου, με την υπογραφή της JBL, εταιρείας που τα τελευταία 75 χρόνια ειδικεύεται σε τεχνολογία αιχμής, ενώ παράλληλα συνεργάζεται με κορυφαίους μουσικούς.

Το νέο 500 la Prima by Bocelli θα είναι διαθέσιμο αποκλειστικά με την μπαταρία των 42kWh που προσφέρει αυτονομία έως 320 χιλιομέτρων στον κύκλο WLTP και έως 460 χιλιόμετρα σε αστικές συνθήκες. Κατά το λανσάρισμά του θα είναι διαθέσιμο τόσο σε μαύρο χρώμα, όσο και σε άλλα, ενώ θα διαθέτει το Sanitizing Glove Box. Αυτό μέσω μια λυχνίας UV-C που βρίσκεται μέσα στο ντουλαπάκι του συνοδηγού μπορεί να απολυμάνει την επιφάνεια προσωπικών αντικειμένων, όπως κινητών τηλεφώνων, κλειδιών και άλλων καθημερινών μικροαντικειμένων.





Ο CEO της Fiat και CMO της Stellantis, Ολιβιέ Φρανσουά, μίλησε για το νέο δημιούργημα των Ιταλών: «Η επιτυχία του νέο 500 μας έκανε να συνειδητοποιήσουμε ότι οι πελάτες μας επιθυμούν μια κορυφαία έκδοση, η οποίο θα εκφράζει στο μέγιστο βαθμό την premium Ιταλική αίσθηση αυτού του συμβόλου της μάρκας. Με λίγα λόγια θέλαμε το καλύτερο του Made in Italy. Ακριβώς επειδή στην Ιταλία μπορείς να συναντήσεις την υψηλότερη έκφραση της τέχνης, της αισθητικής και της μουσικής, μαζί με τον Μαέστρο Andrea Bocelli δημιουργήσαμε την απόλυτη εμπειρία ήχου που ενισχύεται από την απουσία θορύβου που χαρακτηρίζει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Χάρη στην τεχνολογία Virtual Venues της JBL προσφέρουμε στους πελάτες μας μια κορυφαία αίσθηση μέσω ενός καινοτόμου συστήματος ήχου που συνοδεύει ένα εξίσου καινοτόμο αυτοκίνητο».

Το νέο Fiat 500 la Prima by Bocelli είναι διαθέσιμο στην κλασσική έκδοση hatchback, την cabrio με την υφασμάτινη αναδιπλούμενη οροφή και την έκδοση 3+1.