Βαλεντίνο Ρόσι: Η πρώτη μέρα της υπόλοιπης ζωής του δεν ήταν αυτή που περίμενε

Το ντεμπούτο του Ιταλού σπουπερστάρ στο πρωτάθλημα GT World Challenge Europe ολοκληρώθηκε αφήνοντάς του ανάμεικτα συναισθήματα.

Ο Βαλεντίνο Ρόσι το 2022 ανοίγει μία νέα σελίδα στην καριέρα του, καθώς φέτος αγωνίζεται στο GT World Challenge Europe με ένα Audi R8 LMS Evo2 για λογαριασμό της Team WRT. O εναρκτήριος αγώνας της σεζόν πραγματοποιήθηκε στην πίστα της Ίμολα και είχε διάρκεια 3 ώρες.

Ο Ρόσι μοιράζεται το #46 Audi R8 LMS Evo2 με τους Νίκο Μίλερ και Φρέντερικ Βερβίς και μαζί αγωνίζονται στην Pro κατηγορία. Καθ’όλη τη διάρκεια του αγώνα, κινούνταν στις 10 πρώτες θέσεις της κατάταξης. Όμως στο stint του Ρόσι υπήρξε λάθος συνεννόηση κατά τη διάρκεια του pit-stop του, που κόστισε στην ομάδα αρκετές θέσεις. Πρoτού ο Ιταλός μπει για να παραδώσει τη θέση του στον Βερβίς ήταν στη 13η θέση, όμως όταν το αγωνιστικό βγήκε από τα pit ήταν στην 23η θέση.

Όμως εν τέλει κατάφεραν να αναρριχηθούν την τελευταία ώρα στην κατάταξη και εν τέλει τερμάτισαν στη 17η θέση γενικής και στη 15η θέση στην κατηγορία Pro. Παρά το γεγονός πως είχαν πολύ καλό ρυθμό στον αγώνα, το πλήρωμα της WRT δεν κατάφερε να πάρει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Για την ιστορία το #32 Audi της Team WRT των Ντρις Βανθούρ, Κέβιν Βαν Ντερ Λίντε και Σαρλ Βιρτς κατέκτησε τη νίκη στον αγώνα.

Rossi is chasing down his teammate Jean-Baptiste Simmenauer. Some lapped traffic ahead, too, so this could get tasty.



🇬🇧 https://t.co/EKRrFj9iiF 🇮🇹 https://t.co/MqKoDFCd1j

🇩🇪 https://t.co/4qEylVd8RH 🇫🇷 https://t.co/90pDsKuRR9#GTWorldChEu pic.twitter.com/25h8nbllWE