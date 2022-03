Η πλάκα του Λεκλέρ που κοψοχόλιασε τη Ferrari (vid)

Ο νικητής του Grand Prix του Μπαχρέιν προκάλεσε… εγκεφαλικά στους τεχνικούς της Scuderia!

Μετά από δυόμιση χρόνια και συγκεκριμένα από το Grand Prix Σιγκαπούρης του 2019, η Scuderia Ferrari επέστρεψε στις νίκες. Μάλιστα, όπως και τότε, έκανε το 1-2, με τον Σαρλ Λεκλέρ να είναι αυτός που θριάμβευσε αυτή τη φορά. Στο πλευρό του στον θρίαμβο της ιταλικής ομάδας στο Grand Prix του Μπαχρέιν που αποτέλεσε και τον εναρκτήριο αγώνα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Formula 1 του 2022 ήταν ο Κάρλος Σάινθ.

Αυτό το αποτέλεσμα έφερε χαμόγελα και αυτοπεποίθηση στο στρατόπεδο των «κόκκινων» ενώ παράλληλα, έβγαλε τους tifosi στους δρόμους της Ιταλίας. Η Ferrari δεν είναι απλά μία ομάδα για τους γείτονες.





Όμως ήταν τέτοιο το κλίμα ευφορίας και η σιγουριά του Λεκλέρ πως η νίκη ήταν δική του, που στον τελευταίο γύρο σκαρφίστηκε μία πλάκα που προκάλεσε εγκεφαλικά στο τεχνικό team της Ferrari. Βλέπετε ο Μονεγάσκος έκανε λόγο για… προβλήματα στην υβριδική μηχανή της F1-75!

Στο παρακάτω video μπορείτε να ακούσετε τη συνομιλία του 24χρονου, με τον μηχανικό του, τον Ισπανία Χαβιέ Μάρκος Πέδρος.

charles saying “there’s something strange with the engine …i’m joking” before he crossed the line 😭😭pic.twitter.com/o29Xcvs8hH