Η στροφή της Ford προς την ηλεκτροκίνηση περιλαμβάνει ένα φιλόδοξο πλάνο για την αγορά της Ευρώπης. Όπως ανακοινώθηκε, στόχος είναι οι ετήσιες πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων στη Γηραιά Ήπειρο να φθάσουν τις 600.000 έως το 2026. Τα πλάνα της Ford υποστηρίζονται από τη δημιουργία ενός μεγάλου εργοστασίου μπαταριών (giga factory) στην Τουρκία.

Η Ford Ευρώπης υπέγραψε Μνημόνιο Κατανόησης (ΜΟU) με την κορεάτικη εταιρεία διύλισης πετρελαίου SK On Co., Ltd. και τον τουρκικό επενδυτικό όμιλο Koç Holding με αντικείμενο τη δημιουργία μίας νέας κοινοπραξίας. Οι τρεις εταίροι θα κατασκευάσουν ένα από τα μεγαλύτερα εργοστάσια παραγωγής μπαταριών για ηλεκτρικά οχήματα, στην Ευρώπη. H Ford λειτουργεί από κοινού με την Koç Holding εργοστάσια οχημάτων αλλά και Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης στην Τουρκία, μέσω της κοινοπραξίας Ford Otosan.

Το εργοστάσιο μπαταριών θα χωροθετηθεί κοντά στην Άγκυρα και θα παράγει κυψέλες NMC (νικέλιο, μαγγάνιο, κοβάλτιο) υψηλής περιεκτικότητας σε νικέλιο για συστοιχίες μπαταριών. Η λειτουργία του εργοστασίου προγραμματίζεται να αρχίσει στα μέσα της δεκαετίας, με την ετήσια παραγωγή να φθάνει σε χωρητικότητα τις 30 έως 45 Gwh (γιγαβατώρες).

Η επένδυση - υποστήριξη στην οποία θα παρέχει η κυβέρνηση της Τουρκίας – αναμένεται να ωφελήσει επίσης εταιρείες διαχείρισης στόλων οχημάτων στην Ευρώπη, περιορίζοντας τα κόστη χρήσης και μειώνοντας το αποτύπωμα στο περιβάλλον