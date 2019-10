«Οι Apocalyptica δεν βάζουν ταμπέλες στη μουσική!»

Το «Apocalyptica plays Metallica by four chellos» ήταν ο δίσκος που ξεκίνησε τα πάντα για την μπάντα από το Ελσίνκι, συστήνοντας στο κοινό μια εντελώς νέα προσέγγιση κομματιών που είχαν λατρέψει. Αντικαθιστώντας τις κιθάρες, τα μπάσα και τα ντραμς από βιολοντσέλα έδειξαν στην πράξη ότι στη μουσική δεν υπάρχουν σύνορα, διεύρυναν τους ορίζοντες του παγκόσμιου ακροατηρίου και έφεραν κοντά ανθρώπους από διαφορετικά είδη μουσικής.

Από τότε, μπήκε πολύ νερό στο αυλάκι. Οι Apocalyptica πρόσθεσαν ντραμς, έβαλαν φωνητικά και με το Cell-O, που κυκλοφορεί τις πρώτες μέρες του 2020, επιστρέφουν για πρώτη φορά τα τελευταία 17 χρόνια σε instrumental μονοπάτια. Για τον εορτασμό των 20 χρόνων από το ιστορικό πλέον άλμπουμ, οι Φινλανδοί κυκλοφόρησαν ξανά το «Το Apocalyptica plays Metallica by four chellos», προσθέτοντας τις ορχηστρικές εκτελέσεις των «Battery», «Nothing Else Matters» και «Seek & Destroy».

Η περιοδεία τους οδεύει προς το φινάλε και η Ελλάδα αποτελεί τον προετελευταίο προορισμό. Η cello rock μπάντα θα παίξει στις 31 Οκτωβρίου στο Piraeus Academy της Αθήνας και στην 1η Νοεμβρίου στο Fix Factory of Sound της Θεσσαλονίκης, έχοντας μόνο καλές αναμνήσεις από τη χώρα μας! Με την αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή τους να έχει ξεκινήσει, ο ντράμερ Μίκο Σιρέν, ο οποίος προστέθηκε στο συγκρότημα το 2003, μιλάει για τον τρόπο που οι Apocalyptica γκρέμισαν τα μουσικά σύνορα, αναφέρεται στη δική του προσαρμογή ως rock drummer σε μια μπάντα με βιολοντσέλα, ενώ δεν ξεχνά τους ίδιους τους Metallica!

Καλησπέρα Μίκο. Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που έρχεστε στην Ελλάδα για συναυλία...

«Όχι, όχι, έχουμε ξανάρθει στην Ελλάδα. Αν δεν κάνω λάθος τέσσερις ή πέντε φορές, έχουμε παίξει σε αρκετές περιόδους του συγκροτήματος. Τελευταία φορά ήταν πριν ενάμιση χρόνο».

Γνωρίζεις λοιπόν την συναυλιακή μας κουλτούρα. Ποια είναι η άποψή σου για το ελληνικό κοινό;

«Είναι φανταστικό. Πολύ εξωστρεφείς. Πάντα λέμε ότι υπάρχει μια σπουδαία σύνδεση ανάμεσα στον κόσμο και την μπάντα όποτε παίζουμε και γι' αυτό είμαστε πάντα περισσότερο από πρόθυμοι να έρθουμε ξανά. Τώρα πραγματοποιούμε τα τελευταία shows για την περιοδεία Apocalyptica Plays Metallica By Four Cellos και είμαστε χαρούμενοι που το φινάλε μας θα συνδυαστεί με την Ελλάδα».

Πλέον θεωρείσαι παλιό μέρος της μπάντας, όμως θέλω να σε ρωτήσω πώς ήταν οι πρώτες εμπειρίες ενός ντράμερ σε ένα συγκρότημα που αποτελείται μόνο από βιολοντσέλα. Ήταν δύσκολο;

«Και ναι και όχι! Νομίζω πως όλοι, από την μπάντα και τους υπεύθυνους για τον ήχο μέχρι το κοινό ήταν επιφυλακτικοί για το πώς θα λειτουργήσει, το πώς θα συνδυαστούν τα ροκ ντραμς με κλασικά όργανα, κυρίως στις συναυλίες. Οπότε ήταν πολύ ενδιαφέρον. Και όταν ξεκίνησα, θυμάμαι τις πρώτες συναυλίες, στην πρώτη περιοδεία, που μου ζητήθηκε να παίζω ηλεκτρονικά ντραμς, θεωρώντας ότι θα είναι λιγότερο θορυβώδη και θα ταιριάξουν περισσότερο. Και το μίσησα! Νομίζω ότι ήταν το πιο χαζό πράγμα που έκανα! Οπότε μετά την περιοδεία πήγα στο μαγαζί που τα αγόρασα και τα επέστρεψα και είπα στα παιδιά "όχι πια ηλεκτρονικά ντραμς!". Το δέχθηκαν φυσικά, καθώς τα παιδιά, οι τσελίστες, ήταν από την αρχή πολύ ανοιχτοί. Δεν είχαν ξαναπαίξει σε μπάντα με ντραμς και ήθελαν να ακούσουν νέες ιδέες. Με ενέπνευσαν, ήταν δεκτικοί, εγώ πειραματίστηκα αρκετά και ήταν υποστηρικτικοί, ώστε να δημιουργήσω ιδέες και στιλ που να ταιριάζουν και είμαι πραγματικά ευγνώμων».

Αισθάνεσαι ότι η δική σου συνεισφορά από το 2003 κι έπειτα επηρέασε το στιλ και την εξέλιξη των Apocalyptica και τους βοήθησε να δημιουργήσουν τη δική τους μουσική ταυτότητα;

«Πιστεύω ότι είχα κάποια επιρροή. Είμαι ένας ντράμερ που μου αρέσει να συμμετέχω. Όπου παίζω φέρνω τις δικές μου ιδέες, είτε αυτές είναι καλές είτε κακές. Στην μπάντα η άποψη όλων ακούγεται όσο αφορά τις συνθέσεις. Από την πρώτη μέρα είχα μερίδιο στις συνθέσεις, χωρίς όμως αυτό να οδηγήσει σε κάτι ξένο για το συγκρότημα. Είναι τόσο δυνατό concept και ο ήχος που έχουν, καθώς και οι συνθέσεις που είχαν από την αρχή, πριν μπω. Έχουν πολύ δυνατό χαρακτήρα και είμαι χαρούμενος που δεν το κατέστρεψα, αυτή η ψυχή της μπάντας συνεχίζει να υπάρχει!».

Οι Apocalyptica ξεκίνησαν ως tribute band για τους Metallica. Τι σας οδήγησε να γράψετε τα δικά σας κομμάτια και να εξελιχθείτε με αυτόν τον τρόπο;

«Νομίζω ότι ήταν περισσότερο στο μυαλό του Έικα, θέλει πάντα να προχωράει, δεν μπορεί να επαναλαμβάνεται. Το ίδιο νομίζω και τα υπόλοιπα μέλη. Από την αρχή η μπάντα ήταν χαρούμενη να κάνει διασκευές και προχώρησε έτσι για δύο άλμπουμ. Όμως ήρθε η στιγμή που είπαν ότι δεν έχει νόημα να είναι μόνο μια cover band, ότι πρέπει να γράψουμε τη δική μας μουσική. Ο Έικα θελε να ανακαλύψει κάτι νέο, να προχωρήσει, να δοκιμάσει, να πειραματιστεί. Αυτό τον οδήγησε να γράψει τις συνθέσεις και είναι το φως που μας οδηγεί σε ό,τι κάνουμε, ήταν ο λόγος που μπήκαν τα ντραμς στην μπάντα, ή τα φωνητικά. Και όλα όσα κάναμε μετά ήταν λόγω των περιέργων μυαλών μας».

Ποιο είναι το πιο δύσκολο τραγούδι των Metallica για μια μπάντα με τσέλο;

«Για τα βιολοντσέλα, νομίζω τα γρήγορα τραγούδια. Το τσέλο είναι ένα "πονηρό" όργανο, δίνω τα εύσημα στα παιδιά για το ότι έχουν κάνει αξιοθαύμαστη δουλειά στο πώς έχουν μεταφράσει τη μουσική αυτή στα όργανά τους. Όπότε θα έλεγα το Battery ή άλλα από τα γρήγορα, περίπλοκα rifs που απαιτούν πολύ μεγάλη τεχνική. Είναι πολύ απαιτητικά για την κιθάρα και στο τσέλο είναι τελείως διαφορετική η λογική των χεριών. Κάποια σόλο επίσης, ή η παραμόρφωση που βγαίνει πολύ εύκολα στην κιθάρα και δεν μπορεί να γίνει στο τσέλο. Οπότε τα παιδιά έπρεπε να δημιουργήσουν νέα στιλ για να το μιμηθούν και αυτό είναι επίσης ένα πολύ αξιοσέβαστο κατόρθωμα που έκαναν, εξελίσσοντας το όργανο».

Νομίζω πως η μπάντα σας είναι μια ζωντανή απόδειξη ότι δεν υπάρχουν σύνορα στη ροκ και στη μουσική γενικότερα. Εσύ το βλέπεις έτσι;

«Απόλυτα. Έχει να κάνει με το πώς θέλουμε τον κόσμο να αισθάνεται τη μουσική, να μην τους περιορίζουμε βασισμένοι σε ταμπέλες. Είναι σαν να λες ότι τρώω μόνο κρέας, ή τρώω μόνο λαχανικά. Υπάρχει σπουδαίο κρέας, αλλά θα περιορίσει τον εαυτό σου να γευθείς άλλες απίθανες γεύσεις. Και αυτό είναι που θέλουμε να δώσουμε στον κόσμο. Ότι "δεν είναι ανάγκη να σκέφτεσαι μονόπλευρα τη μουσική, άνοιξε τα αυτιά και την καρδιά σου και προσπάθησε να aκούσεις. Και μετά αποφάσισε τι σου αρέσει και τι όχι. Αλλά μην περιορίζει την πιθανότητα να σου αρέσει κάτι"».

Έχετε παίξει άπειρα live και νομίζω ότι είστε μια μπάντα που αν την δει κάποιος αντιλαμβάνεται πολύ περισσότερο την αξία της. Υπάρχει κάποια στιγμή από ζωντανή εμφάνιση που να σε έχει σημαδέψει, που να την θυμάσαι περισσότερο από τις άλλες;

«Δεν μπορώ να θυμηθώ μόνο μία. Θυμάμαι κάποιες περιοδείες που ήταν πραγματικά αξιοσημείωτες, όπως όταν είχαμε έναν τρελό αριθμό εμφανίσεων σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Θυμάμαι την πρώτη περιοδεία μας στην Αμερική, που ήμασταν 7 εβδομάδες στον δρόμο, πηγαίνοντας συνεχώς από τη μια πόλη στην άλλη και παίζοντας. Και παρότι ήταν εξαντλητικό, αυτές είναι στιγμές που μια μπάντα μεγαλώνει περισσότερο, έτσι το αισθάνομαι. Πραγματικά ξεκινήσαμε να κλειδώνουμε μαζί μουσικά, να συνδυαζόμαστε καλύτερα. Αν βάλω όλες τις αναμνήσεις μαζί φτιάχνουν ένα πανέμορφο συναίσθημα, το οποίο τελικά καταλήγει σε ένα συμπέρασμα: Όπου κι αν πάμε, είμαστε ένα γκρουπ φίλων, που κάνει μαζί αυτό που αγαπά, μαζί με ανθρώπους που σέβονται τη μουσική μας. Και νομίζω ότι αυτές οι στιγμές είναι πάντα μαγικές».

Έχετε παίξει και με τους Metallica αρκετές φορές. Πώς ήταν η εμπειρία να παίξετε με το συγκρότημα που αποτέλεσε την ιδέα της δημιουργία σας;

«Η σχέση με την μπάντα ήταν πάντα εκπληκτική. Μας υποστήριζαν πάντα, από το ξεκίνημα. Νομίζω η έκτη επίσημη συναυλία των Apocalyptica ήταν ως support στους Μetallica στο Ελσίνκι. Παίξαμε μαζί τους στο επετειακό πάρτι που έκαναν στο Σαν Φρανσίσκο πριν μερικά χρόνια και έχουμε εμφανιστεί πολλές φορές μαζί τους σε φεστιβάλ. Είναι πραγματικά ένα σπουδαίο ταξίδι και όλοι μας τους θαυμάζουμε, ως πρωτοπόρους του heavy metal αλλά και του rock, ως πρωτοπόρους της μουσικής γενικά. Έχουν δημιουργήσει ένα στιλ που ίσως έκανε περισσότερο κόσμο να πιάσει μια κιθάρα από οποιονδήποτε άλλο. Είναι τεράστια επιρροή και κάνουν πολύ σπουδαία δουλειά όλα αυτά τα χρόνια».

Υποθέτω ότι στα σόου αυτά υπάρχουν φανς που έρχονται γιατί λατρεύουν τους Metallica, αλλά και ακροατές της κλασικής μουσικής και του τσέλο. Πώς λειτουργεί αυτή η συνύπαρξη διαφορετικών ακροατών στον ίδιο χώρο;

«Όπως το είπες, έχουμε πολλά διαφορετικά ήδη ακροατών στο κοινό μας. Υπάρχουν άνθρωποι που λατρεύουν την κλασική μουσική, άλλοι που είναι του metal, άλλοι που μας έχουν ακούσει απλά στο ραδιόφωνο, fans του proggressive rock, όλα τα είδη. Για εμάς είναι ανεκτίμητη η αξία του να τους φέρνουμε όλους κοντά στον ίδιο χώρο. Φυσιολογικά, αυτοί οι άνθρωποι δεν συχνάζουν στα ίδια στέκια λόγω των μουσικών τους προτιμήσεων, οπότε φαντάζομαι ότι ανοίγουν το μυαλό τους, σέβονται άλλα στιλ μουσικής, άλλα στιλ ανθρώπων, εξαφανίζουν τα σύνορα που ίσως έβαζαν. Οπότε είμαι πραγματικά χαρούμενος και περήφανος για το κοινό μας».

Στη δική σου καθημερινότητα βρίσκεις πάντα νόημα να μιλήσεις για το περιβάλλον και για εκείνους που το απειλούν...

«Ναι, ας πούμε ότι δεν είμαι ο πιο ενεργός ακτιβιστής, αλλά έχω δυνατή άποψη για το θέμα και δεν φοβάμαι να την εκφράσω».

Πιστεύεις ότι εσύ και άλλοι μουσικοί που κινούνται στο ίδιο μήκος κύματος μπορείτε να βοηθήσετε στην ευαισθητοποίηση για το περιβάλλον;

«Ξεκάθαρα. Νομίζω ότι οι άνθρωποι που είναι ευλογημένοι με το να ακούγεται η φωνή τους, πρέπει να την χρησιμοποιήσουν για να δημιουργήσουν κάτι καλό. Είτε πρόκειται για κάποιον πολιτικό, για κάποιον καλλιτέχνη, για τον οποιονδήποτε μπορεί να κάνει τον κόσμο να τον ακούσει. Νομίζω ότι είμαστε υποχρεωμένοι να λέμε πράγματα και να ευαισθητοποιούμε, κυρίως για ζητήματα όπως η φύση. Νομίζω ότι οι διαφωνίες για τα ζητήματα του περιβάλλοντος έχουν χρηματική προέλευση. Και όλα τα αντίθετα επιχειρήματα, όλοι όσοι λένε ότι δεν πρέπει να είμαστε τόσο ενεργοί για το θέμα, έχουν εξαγοραστεί. Αυτό είναι κρίμα, αλλά διαφαίνεται και μια αλλαγή στον ορίζοντα. Τελικά, μετά από αυτά τα χρόνια ακόμα και ιδιοκτήτες μεγάλων εταιρειών έχουν βγει μπροστά και έχουν παραδεχθεί ότι πρέπει να αλλάξουν τον τρόπο που λειτουργούν, ότι δεν μπορούν να σκέφτονται μόνο το κέρδος και το πιο πλούσιο 1% του κόσμου. Παραδέχονται ότι πρέπει να σκεφτούν το περιβάλλον, τους εργαζόμενους και τον κόσμο γενικά. Νομίζω ότι δεν μπορούν να υπάρξουν λογικά επιχειρήματα κατά της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης».

Τι ακολουθεί για τους Apocalyptica;

«Ηχογραφήσαμε το νέο μας album νωρίτερα στη χρονιά, ολοκληρώσαμε τη μίξη το καλοκαίρι, κάναμε το mastering και μόλις κυκλοφορήσαμε το πρώτο μας single. Το νέο άλμπουμ θα κυκλοφορήσει στις 10 Ιανουαρίου με τον τιτλο “Cell-0” και το πρώτο sigle έχει τίτλο “ashes of the modern world”. Θα πραγματοποιήσουμε άλλες δέκα συναυλίες τώρα, έπειτα θα κάνουμε ένα διάλειμμα και του χρόνου θα αρχίσουμε περιοδεία για το νέο άλμπουμ».

Η συναυλία σας στην Αθήνα όμως θα είναι επικεντρωμένη στο "Apocalyptica plays metallica by four cellos»;

«Ακριβώς, είναι μια συναυλία για το "plays metallica by four cellos", αυτό κάνουμε τους τελευταίους μήνες. Αισθανόμαστε ότι έχουμε προετοιμάσει μια πραγματικά καταπληκτική νύχτα για τον κόσμο και θέλουμε να το βιώσει έτσι και το κοινό».

