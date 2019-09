Ο Βαγγέλης και το παραμύθι της Ρεάλ Μούρθια!

Πριν από περίπου έναν χρόνο, η κατάσταση έδειχνε στο απροχώρητο. Εξώσεις σε ποδοσφαιριστές λόγω απλήρωτων ενοικίων, κομμένο ηλεκτρικό και νερό στις εγκαταστάσεις, ατελείωτα ταξίδια με λεωφορεία για τους αγώνες, απλήρωτοι παίκτες, τεχνικό επιτελείο, φροντιστές, υπάλληλοι. Η ομάδα της Μούρθια αδυνατούσε να αγοράσει ακόμα και μπάλες, προκειμένου να αντικατασταθούν οι παλιές φθαρμένες ασπρόμαυρες, που θύμιζαν κάτι από το διαφορετικό παρελθόν. To παρελθόν των 18 σεζόν στην πρώτη κατηγορία και οκτώ πρωταθλήματα στη δεύτερη. Το παρελθόν ενός συλλόγου συνυφασμένου με την ίδια την πόλη, η οποία από το 1908 έμαθε να υποστηρίζει τη δική της «βασίλισσα».

Με τα χρέη να στριμώχνουν τον σύλλογο στον τοίχο ήδη από το 2015 και την ιδιοκτησιακή κατάσταση να είναι θολή έπειτα από συνεχείς πωλήσεις μετοχών, διαχειριστές χωρίς τίτλους στην κατοχή τους, εμπλοκή των αρχών. Μια ομάδα επιφανών «Μουρθιάνων» προσπάθησε να βγει μπροστά, αναζητώντας την στήριξη όλων των ανθρώπων της πόλης, αλλά και των μελών. Η διαδικασία άνοιξε σε όλο τον κόσμο, χρησιμοποιώντας τα Social Media για να στείλουν το μήνυμά τους ενώ οι επικεφαλής ξεκίνησαν να αναζητούν διάφορους τρόπους στήριξης. Πούλησαν, για παράδειγμα, βραχιολάκια με το μότο τους, το οποίο αγόρασαν μέχρι και οι πιο άσπονδοι εχθροί. Ποδοσφαιρόφιλοι κυριολεκτικά από όλο τον κόσμο ευαισθητοποιήθηκαν και έβαλαν χρήματα, αγοράζοντας μετοχές και η Ρεάλ Μούρθια κατάφερε να σωθεί παρόλες τις αντιξοότητες χάρη στη στήριξη τους!

Φέτος η ομάδα αγωνίζεται στην Segunda B (τρίτη κατηγορία) και δεν έχει πραγματοποιήσει καλό ξεκίνημα. Παρόλα αυτά, ο δεσμός που έχτισε με όλες εκείνες τις χιλιάδες κόσμου που από κάθε γωνιά του πλανήτη βρήκαν νόημα να συνδράμουν για τη σωτηρία της, είναι εντυπωσιακός!

Ανάμεσα τους κι ένας Έλληνας. Ο Βαγγέλης Ρούσσος, ο οποίος ζει στην Πάρο και λατρεύει τις όμορφες ποδοσφαιρικές ιστορίες, αποφάσισε να γίνει μέρος της προσπάθειας. Πριν από λίγες μέρες, η Μούρθια τον ανακήρυξε πρεσβευτή της για την Ελλάδα και ο ίδιος μιλάει στο Gazzetta Weekend Journal για τη διαφορετική ποδοσφαιρική γοητεία που βρίσκεται κάπου εκεί έξω και περιμένει.

-Γιατί Μούρθια;

«Η πρώτη επαφή με τη Μούρθια έγινε τον Οκτώβριο του 2011, στο Κατμαντού του Νεπάλ, όπου και γνώρισα το Φερνάντο από την Ισπανία. Στην κλασσική ερώτηση "τι ομάδα είσαι", η απάντηση δεν ήταν τόσο κλασσική, καθώς η απάντηση ήταν "Μούρθια. Ρεάλ Μούρθια". Περιττό να πω ότι με κοίταξε περίεργα στην ερώτηση "Μόνο;". Μαθημένος σε μια χώρα με παντοτινά δίπολα, χτύπησε περίεργα. Μούρθια λοιπόν».

-Πώς αποφάσισες να αποκτήσεις μετοχές και πώς ξεκίνησε γενικώς η συμπάθεια γι΄ αυτή την ομάδα;

Στην 11ήμερη ανάβασή μας στο Τόρονγκ Λα, έμαθα λίγα πράματα για τη Μούρθια και την ιστορικότητά της (ίδρυση 1908) μέσα σε σπασμένα αγγλικά. Για τον αγώνα που έκανε τότε να επανέλθει στην Primera Division. Από τότε και γυρνώντας στην Ελλάδα, κάθε Σάββατο και Κυριακή παρακολουθούσα τα αποτελέσματα της Μούρθια και κάποια παιχνίδια σε live. Τον Ιούνη του 2014 η Μούρθια έπαιξε μπαράζ με την Κόρντομπα για άνοδο στην Primera. Έχασε το παιχνίδι στο γήπεδο. Εκτός αυτού λόγω χρεών έπεσε στην τρίτη κατηγορία (Segunda B). Από τότε βολοδέρνει από χωριό σε χωριό παλεύοντας να γυρίσει στη Segunda. Διάφορες ιστορίες τρέλας (πχ το magic bus, το λεωφορείο που γύριζε σαν θίασος για τα εκτός έδρας, που θύμιζε ΚΤΕΛ παλιάς κοπής) και "μπούρου μπούρου" από το Φερνάντο, βίντεο από το γήπεδο έφτιαξαν μια σχέση.

Το καλοκαίρι που πέρασε θα μπορούσε να είναι το τελευταίο της ομάδας. Βρέθηκε μπροστά σε διάλυση. Μια πολύ μεγάλη πόλη της Ισπανίας βρέθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω της κύριας ποδοσφαιρικής ομάδας. Ο Φερνάντο ήταν συννεφιασμένος όπως και όλοι στα social. Ξαφνικά επιφανείς άνθρωποι της πόλης (γιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί κτλ) αποφάσισαν ότι ο αφανισμός θα ήταν πλήγμα για την πόλη, αφού ο πρόεδρος εξαφανίστηκε και σκέφτηκαν να μοιραστούν οι μετοχές στον κόσμο. Ήθελα να είμαι μέρος μιας υγιούς προσπάθειας να ξαναχτιστεί μια ομάδα ιστορική και έτσι αποφάσισα να πάρω μετοχές. Το ίδιο που θέλησαν και άνθρωποι από όλο τον κόσμο».

-Μίλησε μας λίγο για την προσπάθεια σωτηρίας του 2018 και την ανταπόκριση από όλο τον κόσμο. Θα μπορούσε μια ελληνική ομάδα να κάνει επιτυχημένα κάτι ανάλογο;

«Με το που έγινε γνωστή η ανάγκη εξεύρεσης ανθρώπων που θα αγόραζαν μετοχές της ομάδας, η ζήτηση ήταν τόσο μεγάλη που δεν το πίστευαν ούτε οι ίδιοι, οι οποίοι στα απαντητικά email μας ζητούσαν συγγνώμη για την καθυστέρηση της απόδειξης αλλά ο όγκος ήταν μεγαλύτερος από τον αναμενόμενο. Μογγολία, Παπούα/Νέα Γουινέα, Σομαλία, Τατζικιστάν και γενικά περίπου 120 χώρες έχουν κάποιον που αγόρασε μετοχές. Εξακόσιοι τιφόζι της Ρόμα αγόρασαν μαζικά και παγκοσμίως 21.000 άνθρωποι. Η ομάδα πήρε μπροστά και έκανε πλάνο με ακαδημίες. Πλέον όλοι οι παίκτες είναι από την περιφέρεια της Μούρθια (κάτι που οι ελληνικές ομάδες κάνουν μόνο λόγω ανάγκης και το πολύ για μία σεζόν). Η επιτυχία του εγχειρήματος είναι πως την αγκάλιασε ο ποδοσφαιρικός κόσμος και μη. Για παράδειγμα, όταν φίλαθλοι της Καρταχένα, της "αιώνιας αντιπάλου", αγόραζαν βραχιόλια με το μοτο SOS REAL MURCIA και τα έσοδα να πηγαίνουν στο εγχείρημα, καταλαβαίνεις ότι σε ένα παράλληλο σύμπαν όπως στην Ελλάδα, που ο κόσμος πανηγυρίζει που ο Ολυμπιακός έπεσε στην Α2, πανηγύριζε όταν η ΑΕΚ έπαιζε στη διασταύρωση της Ραφήνας και μετράει πόσες φορές έχει πέσει ο Άρης στη Β' Εθνική, όλο αυτό θα ήταν αστείο».

-Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο υπάρχουν ιστορικές ομάδες, όπως η Μούρθια, που φλερτάρουν με την εξόντωση αν δεν έχουν τη στήριξη κάποιου μεγαλοεπιχειρηματία. Είναι τελικά η στροφή προς τον κόσμο ο τρόπος για την επιβίωση; Πώς αυτή λειτούργησε στη Μούρθια;

«Οι μεγαλοεπιχειρηματίες θα είναι πάντα ότι ακριβώς λέει η λέξη. Επιχειρηματίες. Όταν κλείνει το πλυντήριο, γίνεται και η μεγάλη έξοδος. Αργά και βασανιστικά έγινε αυτό στη Μούρθια, η οποία έπεσε λόγω χρεών (όχι στην Ισπανία δε γίνεται αλλαγή ΑΦΜ, ούτε μετονομασία σε Nueva ούτε σβήνονται τα χρέη) και από τότε δε μπήκε σε σωστή πορεία. Τρανταχτό παράδειγμα οι εισπράξεις από τον περσινό αγώνα κυπέλλου Μούρθια - Μπαρτσελόνα σε γεμάτο 35.000 χιλιάδων στάδιο, που έκαναν φτερά, όπως και οι εισπράξεις από τα διαρκείας. Παίκτες απλήρωτοι στην πενταετία. Ταξίδια με λεωφορεία σε αποστάσεις πολλών ωρών. Η στροφή στον κόσμο ήταν η σωτηρία της ομάδας. Τώρα ο καθένας έχει γίνει κομμάτι της ομάδας και την πονά λίγο περισσότερο».

-Τι είναι αυτό που σε έκανε να δεθείς έτσι με έναν σύλλογο από την Ισπανία; Είναι η συμπάθεια προς το ποδόσφαιρο της χώρας σε συνδυασμό με την πτώση του ελληνικού;

«Το ισπανικό ποδόσφαιρο το παρακολουθούσα έτσι και αλλιώς τα τελευταία χρόνια. Δεν ξέρω αν έχει υπάρξει ποτέ ελληνικό ποδόσφαιρο σε άνοδο, αλλά νομίζω σε 35 χρόνια μου βλέπω μόνιμη πτωτική κατάσταση. Η κατάσταση σωτηρίας μιας ομάδας παρέπεμπε σε ρομαντισμό, σε πλήρη αντιδιαστολή με "διδάγματα ήθους" που συμβαίνουν στα ελληνικά χωράφια. Γενικότερα ποδοσφαιρικά παραμύθια μου κεντρίζουν το ενδιαφέρον και τα ψάχνω στις αγαπημένες μου διοργανώσεις (προκριματικά μουντιάλ ζωνών Ασίας, Αφρικής και CONCACAF) και σε ιστορίες ομάδων μικρών κατηγοριών. Μεγαλύτερο ενδιαφέρον μου προκαλεί το πως απέκλεισε η Ζιμπάμπουε τη Σομαλία στα τελευταία δευτερόλεπτα της πρώτης φάσης προκριματικών της Αφρικής παρά ο τελικός του Champion's League. Η Μούρθια λοιπόν μου χάρισε μια τέτοια ιστορία, στην οποία είμαι μέρος».

-Έχεις βρεθεί στο γήπεδο, πώς αντιμετωπίζουν οι οπαδοί της Μούρθια έναν Έλληνα που έγινε μέλος τους και τι είδες εκεί που σε εντυπωσίασε;

Στο Nueva Condomina έχω βρεθεί μόνο σε prive tour και δυστυχώς όχι σε αγώνα (ακόμα). Μέσω του Φερ παρ' όλα αυτά διάφοροι μου στέλνουν μηνύματα ακόμα και ηχητικά χωρίς να γνωριζόμαστε. Έτρεχα μια ομάδα 5χ5 στην Πάρο που λεγόταν φυσικά Μούρθια, και μετά από κάθε αγώνα δεχόμουν μηνύματα πως πήγαμε. Φυσικά υπήρξε μεγάλη απογοήτευση όταν χάσαμε στον τελικό. Μου είπαν για live συνέντευξη στο ράδιο της Μούρθια κατά τη διάρκεια της επίσκεψης μου εκεί, την οποία αρνήθηκα λόγω γλώσσας. Το γήπεδο είναι προφανώς εντυπωσιακό και οι εγκαταστάσεις δεν παραπέμπουν σε ομάδα τρίτης εθνικής. Άλλωστε έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν για αγώνες της εθνικής Ισπανίας. Τα βίντεο που μου έχουν στείλει κατά καιρούς από υποδοχές της ομάδας, ώρα πριν τους αγώνες είναι εντυπωσιακά. Θα έρθει η ώρα να γίνω μέρος και αυτού».

Η Μούρθια... της Πάρου!

-Πώς εξελίχθηκες σε πρεσβευτή της ομάδας στην Ελλάδα; Υπάρχουν άλλοι Έλληνες που να στήριξαν την προσπάθεια; Έχεις επικοινωνήσει με άλλους μη Ισπανούς που το έκαναν;

«Η αλήθεια είναι πως δεν ήξερα πως θα υπάρχει πρεσβευτής σε κάθε χώρα. Άλλωστε μεταξύ σοβαρού και αστείου την ψυχρολουσία την είχα πάρει όταν πέρσι (αν και όχι μπασκετικός με τη Μούρθια) όλοι οι ΑΕΚτζήδες φίλοι με πέρασαν ένα χέρι για τη νίκη τους επί της (ΟΥΚΑΜ) Μούρθια στον τελικό του ΟΑΚΑ. Έγινα πρεσβευτής διότι δεν υπήρχε άλλος Έλληνας που να έχει συνεισφέρει. Ευτυχώς γιατί θα χτυπούσε λίγο άσχημα στον παγκόσμιο χάρτη να είμαστε οι μοναδικοί Ευρωπαίοι χωρίς προσφορά! Παρακολουθώ στα social τους υπόλοιπους. Γενικά ανεβάζουμε νέα για την ομάδα, ώστε να γίνει πιο γνωστή και αναμένουμε αποτελέσματα της νέας προσπάθειας. Ποιος ξέρει, ίσως κάποια στιγμή συναντηθούμε σε κάποιο ματς Ευρωπαϊκό... »

Anunciamos que nuestro #EmbajadorRMU en es:

We proudly announce that our #RMUAmbassador in #Greece is:

Evangelos Roussos (@aeolosiii)

Congratulations!#RMUWorldWide #MásVivo pic.twitter.com/DFsr0bVxvU

— Real Murcia CF. SAD (@realmurciacfsad) September 3, 2019