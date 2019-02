H Team Giannis και το κατεστημένο του NBA!

Βλέποντας τις τρεις τελευταίες παραστάσεις του στο Ντάλας (29π., 17ρ. & 5ασ.), στο Σικάγο (29π., 17ρ. & 8ασ.) και την Ιντιανάπολις (33π., 19ρ. & 11ασ.), τους εκπληκτικούς μέσους όρους του (μ.ο. 30,3π., 17,6ρ. & 8,0ασ.) και φυσικά το αήττητο των 8 σερί αγώνων των Μπακς (δεν έπαιξε στην εντός έδρας ήττα από το Ορλάντο), δε πιστεύω ότι χρειάζονται κι άλλα πειστήρια για να αντιληφθεί κανείς πόσο «αγριεμένος» μπασκετικά ήρθε ο “Greek Freak” στην πρωτεύουσα της Βόρειας Καρολίνας και πόσο μεγάλο κίνητρο έχει για να «καταφέρει» ένα ακόμη «χτύπημα» στην καθεστηκυία τάξη του «μαγικού κόσμου»!

«Θέλω να κοιμηθώ μία μέρα χωρίς ξυπνητήρι, να φάω πρωινό με την ησυχία μου και να βλέπω τηλεόραση μέχρι το απόγευμα, που θα πάω να δω τον μικρό μου αδελφό που έχει αγώνα! Στη Σάρλοτ έχουμε στείλει από νωρίς τον Κρις (σ.σ.: Μίντλετον), όποτε πριν φτάσει η ώρα να μπω στο αεροπλάνο, θα τον πάρω τηλέφωνο για να με προϊδεάσει!», είπε μιλώντας προς τους δημοσιογράφους ο Γιάννης μετά την 7η συνεχόμενη νίκη των «ελαφιών» μακριά από το Μιλγουόκι.

Οι Πέϊσερς βρέθηκαν να προηγούνται ακόμη και με +10, εννέα λεπτά πριν από το τέλος, ο Αντετοκούνμπο όμως, απάντησε με 12 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ, βάζοντας φαρδιά πλατιά την υπογραφή του σε μία ακόμη επικράτηση και συνεισφέροντας τα μέγιστα στην διατήρηση στην κορυφή της κατάταξης σε Ανατολή και Δύση. Μετά το ματς δε, είχε ξεκάθαρη άποψη σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισής του.

«Δεν θέλω να ακουστώ αλαζόνας, πολύ απλά γιατί δεν είμαι, αλλά δεν μπορεί να με σταματήσει με τίποτε ένας παίκτης. Χρειάζεται βοήθεια από δεύτερο ή και τρίτο παίκτη γιατί στο ένας εναντίον ενός, ειδικότερα μέσα στη ρακέτα, δεν έχω αντίπαλο στο one on one!», σχολίασε, θέλοντας ίσως να προετοιμάσει το έδαφος για το τι επακολουθήσει στο «κυρίως πιάτο» του All Star Weekend.

Ανεξάρτητα από το αν ο δικός μας πρεσβευτής συμμετέχει για 3η συνεχή χρονιά σαν βασικός και ειδικότερα φέτος η ομάδα του φέρει το όνομά του, ενώ ο ίδιος διάλεξε και τους συμπαίκτες του, κάτι μας λέει ότι το βράδυ της Κυριακής (17/02) στο “Spectrum Center”, θα επιχειρήσει να γράψει ιστορία. Ανήμερα των 56ων γενεθλίων του Μάϊκλ Τζόρνταν και μπροστά στα μάτια του «μεγαλειοτάτου», ο Giannis (κατά τους Αμερικανούς) θα προσπαθήσει να γίνει ο πρώτος μη Αμερικανός μπασκετμπολίστας που θα αναδειχθεί MVP σε All Star Game!

Το σενάριο που σας «ξετυλίγω» συζητιέται πολύ τα δύο τελευταία εικοσιτετράωρα εδώ στην Σάρλοτ, καθώς καταφτάνουν εκατοντάδες δημοσιογράφοι (350 μη Αμερικανοί από συνολικά 44 χώρες), scouters, προπονητές και ατζέντηδες από την Αμερική και τον υπόλοιπο κόσμο. Από το βράδυ της Παρασκευής (15/02), τα τρία τέσσερα οικοδομικά τετράγωνα γύρω από το γήπεδο και τα ξενοδοχεία που θα φιλοξενούσαν τους παίκτες, τους επίσημους προσκεκλημένους και τους VIPs, έχει αποκλειστεί από την τοπική αστυνομία, ενώ τα μέτρα ασφαλείας είναι πολύ πιο αυξημένα σε σχέση με την πρότερη εμπειρία μου, πριν δύο χρόνια στη Νέα Ορλεάνη.

H εφετινή διοργάνωση έχει ένα διαφορετικό χρώμα. Πέραν του ότι γίνεται σε μία Πολιτεία με σπουδαία μπασκετική παράδοση, καθώς σε απόσταση μέχρι 2 ωρών από την πόλη βρίσκονται τα φημισμένα κολεγιακά προγράμματα του Ντιούκ, τη Νορθ Καρολάϊνα και του Ουέικ Φόρεστ (εκεί έπαιξε ο Μήτογλου), στο εφετινό All Star Game, που θα μεταδοθεί σε 215 χώρες του πλανήτη, θα συμμετάσχουν συνολικά 18 μη Αμερικανοί παίκτες (από 14 χώρες), αριθμό ρεκόρ στην ιστορία του θεσμού!

Με δεδομένο ότι η “Team Giannis” θα έχει και τους πέντε Ευρωπαίους από τους 7 γεννημένους εκτός Αμερικής του «κυρίως πιάτου» (κι αυτό ρεκόρ), καταλαβαίνετε ότι το ματς με την “Team LeBron” θα πάρει, κατά έναν τρόπο, χαρακτήρα «μάχης» ανάμεσα στην Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο! Και ταυτόχρονα του αμερικανικού κατεστημένου των superstars (ΛεΜπρόν, Ντουράντ, Ίρβινγκ, Χάρντεν) με τη νεότερη γενιά (Αντετοκούνμπο, Εμπίντ, Γιόκιτς μαζί με τον Κάρι, τον οποίο ο Γιάννης πήρε μαζί του, ανταποδίδοντας την περυσινή «χάρη» στον Στεφ) των ξένων παικτών.

Όσοι νομίζουν ότι ο “King James” και η παρέα του θα κάνει περίπατο, ας κρατήσουν μικρό καλάθι! Και ας θυμηθούν ότι όταν ο Γιάννης μπαίνει στο παρκέ, δεν αστειεύεται και για πλάκα δεν παίζει ούτε στα μονά, ούτε στο HORSE, όπως είδατε και στην πρόσφατη πολύ πετυχημένη διαφήμιση κινητής τηλεφωνίας που προβάλλεται εδώ και λίγες μέρες στην Αμερική. Αν είχε μαζί του και τον σούπερ πωρωμένο Ντόντσιτς (μεγάλη αδικία που θα παίξει μόνο στο Rising Stars, που για 5η συνεχή χρονιά θα είναι “κόντρα” Αμερικανών και ξένων) και τότε μέχρι και στοίχημα έπαιζα!

Αντί επιλόγου και συμπληρώνοντας σχεδόν 15 ταξίδια στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, καλύπτοντας το ΝΒΑ, πλέον έχω πειστεί ότι η κορυφαία μπασκετική λίγκα του κόσμου, είναι μία «μηχανή» που… κόβει χρήμα! Στην κορυφή της πυραμίδας βρίσκονται οι ιδιοκτήτες και η διοργανώτρια αρχή που πουλάνε «μαεστρικά» το προϊόν, ακολουθούν οι παίκτες (πρωταγωνιστές) που τα τελευταία χρόνια έχουν αυξήσει σημαντικά τα έσοδά τους και καθώς «κατεβαίνουμε» τα κέρδη μοιράζονται σε προπονητές, παράγοντες και όλους όσοι συμβάλλουν στην εκπληκτική εικόνα που βγάζει προς τα έξω το «Ι love this game»!

Αυτός είναι και ο κύριος λόγος που το αμερικάνικο ποδόσφαιρο πιέζει ολοένα και περισσότερο τον κομισάριο του ΝΒΑ, να δεχθεί τα ασύλληπτα ποσά που του απλώνει στα πόδια του και να αναλάβει την καθοδήγησή του! Το NFL έχει μεγαλύτερη δημοτικότητα στην Αμερική και έχει μεγαλύτερο εμπορικό μερίδιο στην πίτα της αμερικανικής αγοράς, ωστόσο απευθύνεται ουσιαστικά μόνο στο κοινό των Ηνωμένων Πολιτειών και η εκπληκτική δουλειά που έχει κάνει ο Άνταμ Σίλβερ στην πενταετή θητεία του, έχει ανεβάσει στα ύψη τις μετοχές του.

Από το 2014, οπότε και αντικατέστησε τον αναμορφωτή του ΝΒΑ, Ντέϊβιντ Στερν, τα έσοδα της λίγκας έχουν σχεδόν διπλασιαστεί (από 4,8 δις $ στα 9,1 δις $), οι εμπορικές αξίες των ομάδων έχουν αύξηση της τάξεως του 267% (από μ.ο. 509 εκ. $ το 2013 στα 1,9 δις $ κατά μ.ο. ανά ομάδα), ενώ η λίγκα έχει διεθνοποιηθεί πλήρως και απασχολεί το ενδιαφέρον των φιλάθλων για 12 μήνες.

Ο Σίλβερ προς το παρόν δηλώνει ότι δεν ασχολείται, ωστόσο επειδή η συζήτηση έχει ανάψει για τα καλά τις τελευταίες εβδομάδες στην Αμερική, η σημερινή συνέντευξη Τύπου που θα παραχωρήσει αναμένεται με τεράστιο ενδιαφέρον…