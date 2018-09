El Gran Derbi: Το πιο υποτιμημένο ντέρμπι της Ευρώπης (pics, vids)

Ο Χοακίν, λίγες μέρες πριν από την πρόσφατη μάχη της Μπέτις με τη Σεβίλλη στο «Μπενίτο Βιγιαμαρίν», είχε δηλώσει πως για να καταλάβεις πόσο σημαντικό είναι αυτο το παιχνίδι για την πόλη και πόσο έντονα το ζει ο κόσμος, θα πρέπει να ζήσεις ως Σεβιγιάνος, έστω για λίγες μέρες. Αυτές που προηγούνται της σπουδαίας αναμέτρησης και αυτή που ακολουθεί, ανάλογα τον νικητή της «μάχης».

Το Gran Derbi δεν έχει τη δημοτικότητα που απολαμβάνουν άλλα μεγάλα ποδοσφαιρικά ματς στην Γηραιά ήπειρο και το clasico της Μπαρτσελόνα με τη Ρεάλ, όπου οι Μέσι και Κριστιάνο έκαναν κουμάντο επί πολλά χρόνια, έβαζε το παιχνίδι της Σεβίλλης στη σκιά του.

Φέτος, το ντέρμπι του «Μπενίτο Βιγιαμαρίν» είχε κάτι το ξεχωριστό. Κάτι που προσέλκυσε μεγαλύτερη προβολή και έκανε αρκετό κόσμο να το παρακολουθήσει για πρώτη φορά. Το hashtag #elgranderbi στα social media, είχε αρκετά σχόλια από οπαδούς που ανέφεραν ότι δεν είχαν σε εκτίμηση το παιχνίδι της Μπέτις με τη Σεβίλλη, αλλά αυτό θ' αλλάξει από φέτος, έπειτα και από την ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι οπαδοί των «πράσινων», την ένταση, το πάθος των παικτών, τις μάχες στον αγωνιστικό χώρο και τη σημασία που έχει για κάθε πρωταγωνιστή της αναμέτρησης η προσπάθεια για τη νίκη...

It's one of the most passionate derbies in #LaLigaSantander ! @RealBetis_en @SevillaFC_ENG #ElGranDerbi pic.twitter.com/N9NuCGF4nk

Οι μεν της Μπέτις αναφέρονται ως «heliopotanos» και οι δε της Σεβίλλης ως «nervionenses», με τα συγκεκρικένα παρατσούκλια να προέρχονται από τις γειτονιές στις οποίες οι δύο σύλλογοι άρχισαν ν' αποκτούν υπόσταση μέχρι να φτάσουν στο κορυφαίο επίπεδο του ισπανικού ποδοσφαίρου. Το πρώτο μεταξύ τους ντέρμαπι έλαβε χώρα το 1935 και η Μπέτις έφτασε στο 3-0, κατακτώντας μάλιστα και το πρωτάθλημα εκείνη την αγωνιστική περίοδο.

Αξίζει να σημειωθεί πως κάθε Νοέμβρη, στον ποταμό Γουαδαλκιβίρ, οι οπαδοί των δύο ομάδων επιδίδονται σε κούρσες με κανό, μια παράδοση που «κρατάει» περισσότερα από 50 χρόνια και που πάντοτε έχει θετικό πρόσημο όσον αφορά στο fair play και τον υγιή ανταγωνισμό και την «καζούρα» ανάμεσα στους υποστηρικτές των δύο κλαμπ από την ίδια πόλη.

Φέτος, λοιπόν, όλα έμοιαζαν να είναι διαφορετικά στο Gran Derbi. Ο κόσμος της Μπέτις στο «Μπενίτο Βιγιαμαρίν» δημιούργησε ατμόσφαιρα που δεν έχει να ζηλέψει σε τίποτα τις τρομερές χορογραφίες και το πάθος που παρατηρούνται σε μεγάλα ματς του λατινικού ποδοσφαίρου, ενώ φυσικά, δύσκολα βρίσκεις τέτοια κερκίδα, όπως αυτή που έφτιαξαν οι γηπεδούχοι, το βράδυ της περασμένης Κυριακής. Και το έδειξαν από τον τρόπο με τον οποίο υποδέχθηκαν την ομάδα τους στο γήπεδο, προετοιμάζοντας τους ποδοσφαιριστές και τον Κίκε Σετιέν για κάτι ξεχωριστό...

This is how @RealBetis_en fans welcomed their heroes before last night's #ElGranDerbi ! pic.twitter.com/5y7wGa5vjl

Η Σεβίλλη έφευγε δίχως ήττα από την έδρα της συμπολίτισσάς της, τα τελευταία 12 χρόνια. Πριν από τη φετινή ήττα, η αμέσως προηγούμενη ήταν με σκορ 2-1, τον Απρίλη του 2006. Τότε, πάλι, σκόρερ ήταν ο Χοακίν με τη φανέλα της Μπέτις, σε ηλικία 24 ετών. Φέτος που το πέτυχε, έχει κλείσει πλέον τα 37, αλλά η καρδιά του έχει πράσινο χρώμα και από το 2015 έχει επιστρέψει στο «σπίτι» του για να... ξεγελάσει όσο περισσότερο μπορεί τον χρόνο και να όταν φτάσει η μέρα ν' αποχαιρετήσει τα γήπεδα, να το κάνει με τη φανέλα που τόσο πολύ αγάπησε στη ζωή του.

«Παιδιά, 50.000 ψυχές θα μας υποστηρίζουν σήμερα... Πρέπει να προσέξουμε κάθε λεπτομέρεια για 90 λεπτά. Να είμαστε αφοσιωμένοι. Να έχουμε σωστή νοοτροπία. Να παλέψουμε. Κοιτάμε τον συμπαίκτη μας στα μάτια και έτσι όπως τα δίνει όλα, είμαστε μαζί του και παλεύουμε μαζί του» ήταν μερικές από τις ηγετικές και γεμάτες πάθος φράσεις του αρχηγού των «πράσινων» στ' αποδυτήρια του «Μπενίτο Βιγιαμαρίν» λίγο πριν από την έναρξη του μεγάλου ντέρμπι.

It doesn’t really need translating.

Joaquín asked his teammates to give everything in front of 50,000 fans and in the end he was the one to make the vital difference out on the pitch too. pic.twitter.com/hbTmddCbLu

— Talking LaLiga (@TalkingLaLiga) September 2, 2018