Πογκμπά: Θριαμβευτής... 100 εκατομμυρίων (pics & vids)

Ο Ζοσέ Μουρίνιο έχει παραδεχθεί πως όντως αντιμετώπισε προβλήματα με τον τρόπο διαχείρισης του Πολ Πογκμπά, τόσο με το ρόλο και τα καθήκοντά του εντός αγωνιστικού χώρου, όσο και με τον χαρακτήρα του διεθνή μέσου, ο οποίος μπορεί να μην... επαναστατεί φανερά, αλλά δεν είναι και από τους πιο συμβατικούς χαρακτήρες που θα μπορούσε να συναντήσει κανείς.

Στην Αγγλία, από την πρώτη στιγμή της επιστροφής του Γάλλου στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία έγραψε ιστορία με την διάθεση 100 εκατομμυρίων ώστε να πάρει πίσω το ταλέντο που κάποτε είχε πουλήσει στη Γιουβέντους ως ακατέργαστο, η μόνιμη κριτική που ασκούσε ο Τύπος και οι τηλεσχολιαστές αφορούσε το κόστος της μεταγραφής και την πραγματική αξία του Πολ Πογκμπά.

Η αλήθεια είναι ότι ο 25χρονος χαφ είχε αρκετά σκαμπανεβάσματα για τα οποία συνεχώς γινόταν στόχος αρνητικών σχολίων από οπαδούς και εκπροσώπους του Τύπου, φτάνοντας μάλιστα σε σημείο να ψηφίσει εις βάρος του ο κόσμος σε δημοσκόπηση που πραγματοποίησε παραμονές του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου, το δημοφιλές περιοδικό France Football! Έπειτα απ' όσα είχε παρουσιάσει την περασμένη αγωνιστική περίοδο ο Πογκμπά στους «κόκκινους διαβόλους» και τα προβλήματα που αντιμετώπισε με τον Ζοσέ Μουρίνιο, οι οπαδοί ανέφεραν ότι θα προτιμούσαν να τον δουν στον πάγκο ανάμεσα στους αναπληρωματικούς κι όχι στα βασικά σχέδια του Ντιντιέ Ντεσάν στα ματς της Γαλλίας κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ.

Εκείνος, βέβαια, βρέθηκε εκτός 11άδας των «τρικολόρ» μονάχα στο τελευταίο και διαδικαστικό παιχνίδι της φάσης των ομίλων απέναντι στη Δανία, όταν οι δυο ομάδες είχαν ήδη εξασφαλίσει την πρόκρισή τους στη νοκ-άουτ φάση του τουρνουά.

Στα έξι παιχνίδια στα οποία αγωνίστηκε μέχρι και την κατάκτηση του τροπαίου στον τελικό απέναντι στην Κροατία, ο Πογκμπά με τις μεταβιβάσεις του και το ρόλο που έπαιζε στις ταχύτατες αντεπιθέσεις της Γαλλίας, ανέβασε τη μπάλα 84 μέτρα στο γήπεδο!

Η επίδοση αυτή ήταν καλύτερη και από τον Κέβιν Ντε Μπρόινε στα... φαρμακερά χτυπήματα του Βελγίου σε κάθε αντίπαλη ομάδα, με τον σούπερ σταρ της Μάντσεστερ Σίτι να σταματάει στα 78 μέτρα στον αγωνιστικό χώρο, έχοντας συμμετέχει στον ίδιο αριθμό αναμετρήσεων με τον Γάλλο ομόλογό του.

Όσο για τις ατομικές του ενέργειες και την διατήρηση της κατοχής της μπάλας προτού τη μοιράσει και σπρώξει μπροστά το παιχνίδι των «τρικολόρ», ο Πογκμπά κέρδιζε 30 μέτρα χώρο για τους συμπαίκτες του. Στο συγκεκριμένο κομμάτι, πάντως, υπήρχαν πολύ καλύτεροι από εκείνον, με κορυφαίο τον ασταμάτητο Εντέν Αζάρ των 75 μέτρων.

Το γαλλικό τηλεοπτικό κανάλι TF1, κατά τη διάρκεια του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου της Ρωσίας, φρόντισε να έχει πρόσβαση στ' αποδυτήρια της εθνικής ομάδας της Γαλλίας προκειμένου να αποτυπώσει στην κάμερα σκηνές από τον τρόπο προετοιμασίας, το κλίμα και τους παλμούς των παικτών του Ντεσάν πριν από κάθε παιχνίδι. Κι εκεί, ο Πολ Πογκμπά έλαμψε. Απόλυτος πρωταγωνιστής, με λίγες μόνο κουβέντες. Λόγια ηγετικά. Και με τους συμπαίκτες του να τον ακούν με προσήλωση, δείχνοντας πως ο μέσος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ απολαμβάνει εκτίμηση και σεβασμό στην εθνική ομάδα. Στα 25 του χρόνια, η ποδοσφαιρική του ποιότητα μπορεί να αμφισβητήθηκε, μπορεί να του κόλλησε η ταμπέλα της ιστορικής μεταγραφής των 100 εκατομμυρίων, μπορεί πράγματι να μην το δικαιολόγησε αυτό στην πλειοψηφία των εμφανίσεών του στο «Ολντ Τράφορντ» από την ημέρα της μεγάλης επιστροφής, όμως στο Μουντιάλ, ήταν ο πραγματικός... Πογκμπά των 100 εκατομμυρίων.

«Θέλω να σας δω στρατιώτες. Δεν θα πάμε σπίτι μας σήμερα! Θα γυρίσουμε στο ξενοδοχείο μας, θα φάμε την ίδια μακαρονάδα, θα μείνουμε εδώ! Είτε παίζει ο Μέσι απέναντι, είτε όχι, δεν δίνουμε δεκάρα! Πάμε να το πάρουμε το γαμ%@$@$ Μουντιάλ! Δεν θέλω να πάω σπίτι και δεν θα πάμε σήμερα! Πάμε να τους φάμε» ήταν τα λόγια του πριν από την εκπληκτική αναμέτρηση με τους Αργεντινούς στη φάση των «16» του θεσμού που ολοκληρώθηκε την περασμένη Κυριακή.

Ευτυχώς για τον ίδιο και για τους συμπαίκτες του, είχε και συνέχεια ο δρόμος για τη Γαλλία. Και θα έφταναν μέχρι την πηγή με το γάργαρο νερό, το οποίο και ήπιαν ως οι νέοι κάτοχοι του Παγκοσμίου Κυπέλλου, 20 χρόνια μετά την παρέα του Ζιντάν, το 1998.

«Δεν υπάρχει γυρισμός, αυτό είναι, θα συνεχίσουμε όλο το δρόμο μέχρι τη 15η Ιουλίου. Όλοι μαζί. Σήμερα ο Μπλεσί (σ.σ Ματουιντί) είναι στον πάγκο, είναι απογοητευμένος και θέλει να παίξει όπως οποιοσδήποτε άλλος. Για παιδιά σαν κι αυτόν πρέπει να παλέψουμε. Ο καθένας χρειάζεται να δώσει το καλύτερό του εαυτό, θα παλέψουμε για την ομάδα μας. Όπως κόντρα στην Αργεντινή και ακόμα περισσότερο. Για να είσαι ο καλύτερος, πρέπει να νικήσεις τον καλύτερο. Πρέπει να παλέψουμε για παιδιά σαν τον Ματουιντί. Θα πρέπει να προχωρήσουμε το δρόμο μέχρι τέλους» είπε ξανά με δυνατή φωνή στ' αποδυτήρια πριν από την αναμέτρηση με την Ουρουγουάη στα προημιτελικά, για ν' ακολουθήσει η πιο δύσκολη μάχη στην πορεία προς τον θρίαμβο, κόντρα στο Βέλγιο στους «4». Κι αφού κι εκεί οι «τρικολόρ» είχαν τον τρόπο, έφτασε ο μεγάλος τελικός, με την Κροατία να πραγματοποιεί την καλύτερη παρουσία της ιστορίας της σε επίπεδο Μουντιάλ, τερματίζοντας με το μετάλλιο του φιναλίστ μετά την ήττα στον τελικό.

