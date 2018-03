Χαζεύοντας τα 100 γκολ του Μέσι στο Champions League

Οσο πρωτότυπη εισαγωγή και να θέλεις να κάνεις, δύσκολα θα πεις κάτι που να μην είναι γνωστό για τον Λιονέλ Μέσι. Για πολλούς ο κορυφαίος που έχει παίξει ποτέ το όμορφο παιχνίδι, ο μυθικός Αργεντινός έβαλε στη στολή του ένα ακόμα παρασήμο που μετρημένοι παίκτες θα το καταφέρουν στο μέλλον. Μετά τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο 29χρονος έγινε ο δεύτερος που πετυχαίνει 100 γκολ στο Champions League με τη φανέλα μίας ομάδας σκοράροντας δύο φορές κόντρα στην Τσέλσι στους «16». Με αφορμή το σπάνιο milestone το Gazzetta Weekend Journal χαζεύει τη διαδρομή των γκολ του Μέσι από το 2005 μέχρι σήμερα...

