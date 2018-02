Στη Λίβερπουλ χαμογελούν... και μετά τον Κουτίνιο

Μακριά από το σήριαλ της παραμονής ή όχι του Κουτίνιο στο ρόστερ, δίχως την ίντριγκα του ζητήματος που απασχόλησε το μεγαλύτερο κομμάτι του περσινού καλοκαιριού και εν τέλει ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2018, η Λίβερπουλ βγάζει υγεία στο γήπεδο και διασκεδάζει τον κόσμο. Όχι μονάχα τον δικό της, αλλά και τον υγιή φίλαθλο κόσμο που μπορεί να παρακολουθήσει τα παιχνίδια των «κόκκινων» και να παραδεχθεί πως οι αντεπιθέσεις της ομάδας του Κλοπ και η τριπλέτα των Σάλαχ – Μανέ – Φιρμίνο στην επίθεση, μπορεί να σμπαραλιάσει την αντίπαλη άμυνα.

Κακά τα ψέματα, ο Κουτίνιο, ήταν μεγάλο κομμάτι των προσπαθειών του συλλόγου του Μέρσεϊσαϊντ και ο ποδοσφαιριστής του οποίου οι εμπνεύσεις ακόμα και στην πολύ κακή του μέρα, ήταν ικανές να κάνουν την τεράστια διαφορά και να χαρίσουν ένα καλό αποτέλεσμα στο κλαμπ.

Ποιός, όμως, θυμάται τον Βραζιλιάνο στο «Άνφιλντ» αυτό τον ελάχιστο καιρό που έχει αποχωρήσει για να συνεχίσει την καριέρα του στη Μπαρτσελόνα δίπλα στους Μέσι και Σουάρες; Η απάντηση είναι πολύ εύκολη. Με όσα κάνουν οι... νέοι, τρεις σωματοφύλακες της Λίβερπουλ, κανενός η σκέψη δεν γυρίζει στα όσα έκανε το σύνολο του Κλοπ μέχρι και τη στιγμή που έφυγε ο Κουτινιο.

Όλα, περιστρέφονται πλέον γύρω από το όνομα του Μοχάμεντ Σάλαχ, του ανθρώπου που λατρεύεται στον τόπο του για την προσφορά του στην πρόκριση της εθνικής ομάδας της Αιγύπτου στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Ρωσίας και εκείνου τον οποίο οι οπαδοί στο Μέρσεϊσαϊντ έχουν κάνει Θεό τους, βλέποντάς τον σχεδόν σε κάθε παιχνίδι να πετυχαίνει και κάτι που μένει στο χρονοντούλαπο της ιστορίας.

With 30 goals for #Salah and 20 for #Firmino, The #LFC pair have scored 50 goals between them this season, and It's still February pic.twitter.com/EPeFErPX2n

— KING SALAH (@LfcNo10) February 14, 2018