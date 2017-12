Αλλάζει ο χρόνος, άλλαξε κι ο Κλοπ...

Από τους ρομαντικούς, κόντρα στα... νερά της εποχής. Με μια πολύ διαφορετική εικόνα για το ποδόσφαιρο του 2018, σε πλήρη αντίθεση με τις εξελίξεις γύρω του. Ο άνθρωπος που είχε βάλει στόχο να συνεχίσει να παίζει με τους δικούς του όρους και τις δικές του ιδέες γύρω από το άθλημα και να μην παρασυρθεί από την τροπή των πραγμάτων γύρω του.

«Αν όντως το ποδόσφαιρο πηγαίνει προς εκείνη την κατεύθυνση, με ποσά όπως αυτό που διέθεσε η Γιουνάιτεντ για τον Πογκμπά, τότε εμένα δεν θα με βρει στο χώρο η νέα εποχή...» είχε δηλώσει το καλοκαίρι του 2016 μετά το «μπαμ» από τους «κόκκινους» του Μάντσεστερ με την προσθήκη του Γάλλου χαφ.

Μόλις 1,5 χρόνο αργότερα, ο Γιούργκεν Κλοπ βγάζει από τα ταμεία της Λίβερπουλ περί τα 85 εκατ.ευρώ για να βάλει... μπετό στα μετόπισθεν της ομάδας του, με την απόκτηση του Βίρτζιλ Φαν Ντάικ.

«Είναι η εποχή που όλοι αντιλαμβάνονται ότι στο ποδόσφαιρο έχει ουσία να παίρνεις στην ομάδα σου τους καλύτερους, να σκορπάς χρήματα αλόγιστα και να συγκεντρώνεις όλους τους ποιοτικούς ποδοσφαιριστές. Εγώ θέλω να το κάνω διαφορετικά. Ακόμα κι αν έχω τη δυνατότητα να διαθέσω πολλά εκατομμύρια, θέλω να το κάνω με τον τρόπο μου» είχε πει ο κόουτς του συλλόγου του Μέρσεϊσαϊντ, που όμως, έγινε ο προπονητής της Λίβερπουλ με τον οποίο το κλαμπ κατέρριψε τέσσερις φορές το ρεκόρ μεταγραφής, μετά από τα 40 εκατ.ευρώ του Άντι Κάρολ, στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο του 2011! Βέβαια, τότε, οι «κόκκινοι» είχαν αναγκαστεί να καταβάλλουν το συγκεκριμένο ποσό στη Νιούκαστλ για τον υψηλόσωμο επιθετικό, με τις «καρακάξες» να βάζουν όρο για deal κατά 15 εκατομμύρια λιγότερο από αυτό με το οποίο τελικά θα μετακόμιζε από το «Άνφιλντ» στο «Στάμφορντ Μπριτζ» και την Τσέλσι ο Φερνάντο Τόρες.

Το καλοκαίρι του 2016, λοιπόν, όταν η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έκανε δικό της τον Πολ Πογκμπά, προκαλώντας αντιδράσεις – από τους αντιπάλους της – για το ποσό που διέθεσε και έβαζε πλέον σε νέα βάση το αγγλικό ποδόσφαιρο των αλόγιστων εξόδων για μεταγραφές έπειτα και από το εξωπραγματικό deal των τηλεοπτικών δικαιωμάτων, η Λίβερπουλ έχει αυξήσει το ρεκόρ μεταγραφής στην ιστορία του συλλόγου σταδιακά με την απόκτηση των Μοχάμεντ Σαλάχ, Ναμπί Κεϊτά, Άλεξ Όξλεϊντ Τσάμπερλεϊν και πλέον με τον Βίρτζιλ Φαν Ντάικ από τη Σαουθάμπτον.

Το γεγονός πως ένας σκληροτράχηλος στόπερ με δυναμική παρουσία, όπως αυτή του υψηλόσωμου αμυντικού των «αγίων», ήταν ανακαία για την ομάδα του Κλοπ. Ολοκληρώθηκε ένα στόρι το οποίο είχε ξεκινήσει από το καλοκαίρι, με τον Γερμανό να μένει ξεκρέμαστος από τη στιγμή που δεν πέτυχε το σκοπό του μέσα στη θερινή μεταγραφική περίοδο, για ν' ακολουθήσει ένα γαϊτανάκι εξελίξεων στη Σαουθάμπτον με την άρνηση του Φαν Ντάικ ν' αγωνιστεί, μέχρι τελικά να καταλάβει ότι και για το δικό του συμφέρον, έπρεπε να κάνει στροφή 180 μοιρών.

Ο Σάλαχ αποκτήθηκε έναντι 40 εκατ.ευρώ. Ο Κεϊτά, που παρέμεινε με τη μορφή δανεισμού στη Λειψία και θα μετακινηθεί στο Μέρσεϊσαϊντ το προσεχές καλοκαίρι σε μια εξαιρετική λύση για το μεσοεπιθετικό κομμάτι των «κόκκινων» κόστισε 51 εκατ.ευρώ και ο Άλεξ Όξλεϊντ Τσάμπερλεϊν, αφίχθη στο Λίβερπουλ έναντι 45 εκατομμυρίων. Αναλογικά με τα ποσά που ξόδευε για μεταγραφές στην 7ετή θητεία του στη Μπορούσια Ντόρτμουντ (σε πολύ διαφορετικούς καιρούς για την ομάδα της Βεστφαλίας), οι μεταγραφές του στη Λίβερπουλ έχουν ξεπεράσει κατά πολύ τα 167 εκατ.ευρώ που έδωσε όντας κόουτς του γερμανικού συλλόγου.

Οι προαναφερθέντες ποδοσφαιριστές, όπως φυσικά ισχύει και για τον νεοαποκτηθέντα αμυντικό από τη Σαουθάμπτον, είχαν ένα μεγάλο κοινό. Όλοι ήθελαν να παίξουν υπό τις οδηγίες του Γιούργκεν Κλοπ.

Προς τιμήν του κόουτς της ομάδας, ξέρει όσο λίγοι να διαχειρίζεται σε προσωπικό επίπεδο τους ποδοσφαιριστές του και να τους προετοιμάζει στο πνευματικό κομμάτι για την κάθε ξεχωριστή «αποστολή». Βέβαια, αυτό που κρίνει πλέον έναν προπονητή, είναι τα αποτελέσματα και οι τίτλοι και με αυτό θα πρέπει να συμβιβαστεί κι εκείνος – όπως συμβιβάστηκε και με την ανάγκη για ξόδεμα χρημάτων – αν και για καλή του τύχη έχει αποφύγει την πολύ έντονη κριτική που θα μπορούσε να έχει «λυγίσει» συναδέλφους του.

Ο Ζοσέ Μουρίνιο, μόλις μια μέρα πριν από την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Φαν Ντάικ στη Λίβερπουλ, είχε... γκρινιάξει για τα ποσά που βγάζει η Σίτι από τα ταμεία της και τις μεταγραφές αμυντικών σε κόστος... επιθετικού. Προφανώς είχε στο μυαλό του το γεγονός πως για καθέναν από τους Γουόκερ και Μεντί, οι «πολίτες» έδωσαν περισσότερα από 50 εκατ.ευρώ και ήρθαν τώρα οι «κόκκινοι» του Μέρσεϊσαϊντ να φτάσουν στα 85 εκατομμύρια για έναν ποδοσφαιριστή που είχαν τόσο πολύ ανάγκη. Ο Μουρίνιο, πάντως, έχει δώσει 35 εκατ.ευρώ έκαστος για τους Λουκ Σο και Βίκτορ Λίντελεφ, ποσά που η αλήθεια είναι ότι δεν έχουν τεράστια απόσταση από αυτά των Μεντί, Γουόκερ, αλλά και από τα 55 εκατομμύρια του Ντε Μπρόινε...

Αξίζει να σκεφτεί κανείς ότι κόντρα στις... δικαιολογίες του Πορτογάλου κόουτς, ο οποίος μάλλον θεωρεί ότι για να πάρει κανείς νίκη επί της Μπέρνλι δεν του φτάνουν τα 300 εκατομμύρια σε μεταγραφές, το ρεκόρ για το... τρένο της Σίτι, είναι η μεταγραφή του φοβερού φέτος, Ντε Μπρόινε, που έφτασε σε σύνολο στα 60 εκατ.ευρώ. Καμία ομάδα δεν έχει ξεπεράσει τα 100 εκατ. του Πογκμπά στους «κόκκινους διαβόλους».

Για τη διαφορά της αξίας στις μεταγραφές πριν από την τρέχουσα χιλιετία και εν έτει 2018 πλέον, έχουν γίνει πολλαπλές αναφορές. Περιορίζοντας τα... σημεία των καιρών σε ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται στην άμυνα, τονίζεται ότι πίσω στο 1998, όταν η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ απέκτησε τον Γιααπ Σταμ, είχε δώσει μόλις 11,5 εκατ.ευρώ. Κάποτε ο Τουράμ στη Γιουβέντους κόστισε 24 εκατ. και ο Ρίο Φέρντιναντ αποκτήθηκε έναντι 33 εκατ.ευρώ το 2002. Τον Δεκέβρη του 2017, ΕΝΑΣ ΣΤΟΠΕΡ, έφτασε να αξίζει 85 εκατομμύρια...

Virgil Van Dijk - one of the most complete CB’s in the world. pic.twitter.com/RGnddWgQFJ

— Steelo (@CoutskilI) December 27, 2017