Υπόγεια Ρεύματα: «Μ' αρέσει να μη λέω πολλά»! (vids, poll)

Το G-Weekend συνεχίζει την ροκ... ανασκόπησή του. Μετά τα Μωρά στην Φωτιά η επόμενη μπάντα που επίσης συνεχίζει μέχρι σήμερα είναι τα Υπόγεια Ρεύματα. Ακόμα μία ροκ μπάντα με πολύ δυνατό και ποιητικό στίχο με και έναν δυνατό ρομαντισμό που κάνει την διαφορά.

Σχηματίστηκαν στην Αθήνα το 1992. Ένας από το συγκρότημα, ο Κώστας Κοντοβάς, δούλευε στον Μελωδία FM ως ηχολήπτης. Έτσι έγιναν οι πρώτες γνωριμίες με πρόσωπα του χώρου. Μια ηχογραφημένη πρόβα τους σε κασέτα, στο ραδιοφωνικό σταθμό Τικ-Τακ της Καλλιθέας, έφτασε στα αυτιά του Δημήτρη Χατζόπουλου, με αποτέλεσμα να κυκλοφορήσει ο πρώτος τους δίσκος "Ο Μάγος Κοιτάζει την Πόλη", το φθινόπωρο του 1994 από την Έβδομη Διάσταση. Το 1998 βγάζουν τις "Τσαλακωμένες Μέρες", το 1999 τις "Εικόνες Στα Σύννεφα", το 2002 το "Μικρά Που 'ναι Τα Όνειρα" και το 2007 τη "Νέα Μέρα".

Ο ΧΑΜΟΣ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΕ ΚΑΙ Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

Το καλοκαίρι του '96 είχε προστεθεί στο σχήμα ως ντράμερ ο Βασίλης Κούσης (σ.σ. αδιάσπαστο μέλος της παρέας πολύ πριν). Η ομάδα αποκτά δύο κρουστούς. Έτσι έγιναν επτά. Τα "Υπόγεια Ρεύματα" συνεχίζουν τις εμφανίσεις τους όλο το καλοκαίρι. Ηχογραφούν τη συναυλία τους στο "Θέατρο Βράχων - Μελίνα Μερκούρη" από την οποία θα κυκλοφορήσει η καινούρια τους δουλειά μαζί με τρία νέα τραγούδια το Νοέμβριο του ίδιου χρόνου. Λίγες μέρες πριν την κυκλοφορία του, χάνουν τον Βασίλη σε τροχαίο, γεγονός που συγκλόνισε την ομάδα. Σηματοδότησε μια σειρά αλλαγών για τα "Υπόγεια Ρεύματα", οι οποίες δεν άργησαν να πραγματοποιηθούν. Αποχωρούν δύο άτομα και εισχωρεί στο σχήμα ο Ηρακλής Παπαδόπουλος και μετά από έξι μήνες ο Κώστας Παρίσσης. Η σύσταση της ομάδας αλλάζει δραματικά ο ήχος και το δέσιμο έχουν χαθεί - κάτι λογικό και αναμενόμενο - και οι εντατικές πρόβες είναι το μόνο που μπορούν να κάνουν. Κατάφεραν, όμως, τον Μάιο του '97 να πραγματοποιήσουν την πρώτη τους συναυλία μετά το τραγικό αυτό γεγονός, στα Ιωάννινα με τοπικά ροκ συγκροτήματα. Έτσι λοιπόν με καινούρια σύνθεση θα συνεχίσουν ολόκληρο το καλοκαίρι να δίνουν συναυλίες. Τον Σεπτέμβριο του '97 αρχίζουν τις ηχογραφήσεις για έναν καινούργιο δίσκο που θα τον αφιερώσουν στο Βασίλη. Το album "Τσαλακωμένες μέρες" κυκλοφορεί τον Ιανουάριο του '98. Την εποχή του πιο σκοτεινού τους δίσκου, τους γίνεται πρόταση να παίξουν για 20 μέρες στην "Ιερά Οδό", μαζί με τον Γιώργο Νταλάρα την Ελένη Τσαλιγοπούλου και τον Γιώργο Ανδρέου, αφού είχαν εμφανιστεί στον ίδιο χώρο οι "Συνήθεις Ύποπτοι", και ο Μανώλης Φάμελλος με τους "Ποδηλάτες". Είπαν "γιατί όχι" και έτσι πήγαν. Κυκλοφόρησε και ένας δίσκος από αυτές τις εμφανίσεις με μια ζωντανή εκτέλεση της "Ασημένιας σφήκας" με φωνητικά και μπαγλαμά του Γιώργου Νταλάρα. Ακολούθησε μια σειρά συναυλιών από την άνοιξη του '98 ως το καλοκαίρι του '99 σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο. Επίσης διασκευάζουν τη "Θαλασσογραφία" και την τραγουδά η Ελένη Τσαλιγοπούλου σε δίσκο-αφιέρωμα στον Σαββόπουλο.

Ακολουθεί η διασκευή του τραγουδιού "Μικρό" του Γερμανού σε αντίστοιχο δίσκο και η διασκευή του "Εν κατακλείδι" σε αντίστοιχο δίσκο για την μνήμη του Σιδηρόπουλου. Παράλληλα από τον Ιανουάριο έως τον Σεπτέμβριο του '99 ηχογραφούν τον πέμπτο δίσκο τους με τον τίτλο "Εικόνες στα σύννεφα" που κυκλοφορεί τον Νοέμβριο του ίδιου χρόνου. Στο συγκρότημα μετά από τρία χρόνια έρχονται οι επόμενες αλλαγές και νέες αποχωρήσεις και προσθήκες.

Απο τότε το συγκρότημα είναι τετραμελές με μέλη τους Γρηγόρη Κλιούμη τραγούδι και κιθάρα, Παναγιώτη Μεταλληνό τύμπανα, Μάρκο Τσατσούλη πλήκτρα και φλάουτο και Νικηφόρο Κουρή στο μπάσο. 'Ετσι αρχίζουν από τον Μάιο του '01 ως το Φεβρουάριο του '02, τα "Υπόγεια Ρεύματα" να ηχογραφούν την καινούρια τους "κοινή μουσική". Το album αυτό κυκλοφόρησε με τίτλο "Μικρά Που 'Ναι Τα 'Ονειρα", με δεκατρία νέα τραγούδια, το φθινόπωρο του '02 από την "Warner Music Greece SA". Μετά από πέντε χρόνια απουσίας από την δισκογραφία και με αλλαγές στη σύνθεσή τους, κυκλοφορούν το '07 το cd "Νέα Μέρα", αυτή τη φορά από τη "Legend". Δυο χρόνια μετά κάνουν μια σπουδαία συνάντηση: την δισκογραφική δουλειά με τον Θάνο Μικρούτσικο «Τους έχω βαρεθεί», στην οποία παρουσιάζουν διασκευασμένα τραγούδια με πολιτικό-κοινωνικό περιεχόμενο, από το ευρύ ρεπερτόριο του Θάνου Μικρούτσικου, πάνω στους στίχους μεγάλων ποιητών (Β. Μαγιακόφσκι, Ν. Χιχμέτ, Μπ. Μπρεχτ, Γ. Ρίτσος, Α. Αλκαίος, Μ. Ελευθερίου, Μ. Αναγνωστάκης, Φρ. Βιγιόν, Κ. Τριπολίτης, Ν. Καββαδίας, Β. Μπίρμαν κ.ά.). Ακολουθούν περιοδείες σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο με τον Θάνο Μικρούτσικο αλλά και συνεργασίες με καλλιτέχνες όπως ο Γιάννης Κούτρας, ο Χρήστος Θηβαίος, κ.λ.π..

Τον Σεπτέμβριο του '12 αποχωρεί και άλλο μέλος και έρχεται ο Νίκος Γιούσεφ που παίζει μπάσο και μουσικό πριόνι. Τον Γενάρη του 2013 κυκλοφορούν το τραγούδι "Ξένος" σε βίντεο κλίπ στο official Youtube κανάλι του σχήματος. Τον Οκτώβρη του 2013 ο Κώστας Παρίσσης αποχωρεί από το σχήμα και έρχεται (σ.σ. έρχεται ξανά) ο Μάριος Τσάγκαρης στα πλήκτρα, με νέους πιο πειραματικούς και electro ήχους... Τον Ιούλιο του 2015 ο Μάριος αποχωρεί και πλέον τα Υπόγεια Ρεύματα είναι το τρίο που αποτελείται από τον Γρηγόρη Κλιούμη, τον Τάσο Πέππα και τον Νίκο Γιούσεφ και στις δεύτερες κιθάρες εμφανίζεται ο Πασχάλης Κολέντσης ο ηχολήπτης του σχήματος παίζοντας είτε από την θέση της κονσόλας είτε πάνω στο stage. Δισκογραφικά συνεχίζουν να υπάρχουν έως και σήμερα και να κάνουν εμφανίσεις. Εδώ μπορείτε να ακούσετε ότι γουστάρετε από την μπάντα. Πρόκειται για το επίσημο κανάλι των Υπογείων Ρευμάτων που μπορείτε να ακούσετε και τον δίσκο 'VINYL IS BACK LIVE SESSIONS VOL.1 - ΥΠΟΓΕΙΑ ΡΕΥΜΑΤΑ' του 2017.

Τα μέλη τους:

Γρηγόρης Κλιούμης: Φωνή, ηλεκτρική κιθάρα Νίκος Γιούσεφ: Ηλεκτρικό μπάσο, μουσικό πριόνι Τάσος Πέππας: Ντραμς

Η δισκογραφία τους:

Ο ΜΑΓΟΣ ΚΟΙΤΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΟΛΗ (1994)

1. Μ' Αρέσει Να Μη Λέω Πολλά

2. Ειρωνικόν

3. Κοιτάς Μακριά

4. Σαν Φως

5. Ανδρείκελα

6. Κινέζικο Πορτραίτο

7. Η Βροχή

8. Πολιτεύεσαι

9. Νύχτα

10. Όνειρα Σιλικόνης

11. Μεσημέρι

12. Νατάσα

ΠΑΡΑΛΟΓΕΣ (1995)

Α1. Σαν Έρημα Καράβια

Α2. Κυριακή

Α3. Ασημένια Σφήκα

Α4. Ο Όρθρος Των Ψυχών

Α5. Χάρτινες Λέξεις

Α6. Ύμνος 414

Β1. Νανούρισμα

Β2. Σεπτέμβριος

Β3. Στο Ύψος Των Ματιών Μου

Β4. Ο Μάγος Κοιτάζει Την Πόλη

Β5. Μπλε

LIVE ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΡΑΧΩΝ (1996)

LP: Live Στο Θέατρο Βράχων

A1. Μπλέ

A2. Βροχή

A3. Χάρτινες Λέξεις

A4. Σαν Φως

A5. Κοιτάς Μακριά

A6. Σαν Έρημα Καράβια

B1. Μ' Αρέσει Να Μη Λέω Πολλά

B2. Ασημένια Σφήκα

B3. Νύχτα

B4. Φέτα

B5. Πολιτεύεσαι

B6.Νανούρισμα

7'': Studio Recordings

C. Πολικός

D. Μωρό Μου Στάσου Να Σου Πώ

ΤΣΑΛΑΚΩΜΕΝΕΣ ΜΕΡΕΣ (1998)

1. Στιγμή

2. Καινούργια Σελήνη

3. Πως Πονάει Ένα Χάδι

4. Μπορεί Να Μοιάζεις

5. Τσαλακωμένες Μέρες

6. Άδειο Μυστικό

7. Μια Φυλακή

8. Η Κοιλιά Της Σιωπής

9. Φωνές

10. Αγέρας Δραπέτης

SMALL PACKET [cd single] (1999)

1. Πολύμνια

2. Άλλη Μια Φορά

3. Φεύγεις Μακριά

4. Μαρία

ΕΙΚΟΝΕΣ ΣΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ (1999)

1. Μικρές Χαμένες Μέρες

2. Ανέμη

3. Δεν Με Νοιάζει

4. Να Γελάς

5. Φεύγεις Μακριά

6. Μικρά Μυστικά

7. Πολύμνια

8. Εικόνες Στα Σύννεφα

9. Μαρία

10. Άλλη Μια Φορά

11. Θα Με Βρεις Εδώ Ξανά

12. Παιδικό

13. Θα Μ' Αγαπάω

14. Ανάσα Που Σβήνει

ΤΙ ΝΑ 'ΝΑΙ ΑΥΤΟ [cd single] (2002)

1. Τι Να 'Ναι Αυτό

2. Άγνωστοι Δρόμοι (Χωρίς Γυρισμό)

3. Σε Περιμένω

ΜΙΚΡΑ ΠΟΥ 'ΝΑΙ ΤΑ ΟΝΕΙΡΑ (2002)

1. Πάντα Θα Είμαι

2. Είμαι Μια Σκέψη

3. Άγνωστοι Δρόμοι (Χωρίς Γυρισμό)

4. Θέλω Να Χάσω Τον Εαυτό Μου

5. Μαύρες Γραμμές

6. Για Μια Περήφανη Στιγμή

7. Κακή Φωτιά

8. Ένα Φεγγάρι Του Χειμώνα

9. Μικρά Που 'Ναι Τα Όνειρα

10. Το Παράσιτο

11. Τι Να 'Ναι Αυτό

12. Ανάμεσα Στον Καιρό

13. Σε Περιμένω

ΝΕΑ ΜΕΡΑ (2007)

1. Το Τρένο

2. Σταγόνα

3. Νέα Μέρα

4. Παραστάσεις Ι

5. Ονειρεύομαι

6. Παράξενη Κοπέλα

7. Πάλι Εγώ

8. Ωραίο Μάθημα Στα Χαμένα Παιδιά

9. Τ' Αστέρια

10. Μικρή Αγγελία

11. Δεν Ακούς

12. Σίσυφος

13. Παραστάσεις ΙΙ

14. Ανακοπή

ΤΟΥΣ ΕΧΩ ΒΑΡΕΘΕΙ (2009)

1. Άννα, μην κλαις

2. Κι ήθελε ακόμη

3. Η Ρόζα

4. Spleen

5. Η δίκοπη ζωή

6. Μοναξιά …χιλιάδες φύλλα

7. Μικρόκοσμος

8. Γαμμαγραφία

9. Ανεμολόγιο

10. Federico Garcia Lorca

11. Η μπαλάντα του οπερατέρ

12. Χρόνος

13. Ρόζα Λούξεμπουργκ

14. Αν η μισή μου καρδιά

15. Αυτούς τους έχω βαρεθεί

ΥΠΟΓΕΙΑ ΡΕΥΜΑΤΑ 20 [1] (2014)

Α1. Σαν Φως

Α2. Έρημα Καράβια

Α3. Καινούργια Σελήνη

Α4. Βροχή

Α5. Φυλακή

Β1. Ασημένια Σφήκα

Β2. Κοιτάς Μακριά

Β3. Πολιτεύεσαι

Β4. Τί Νά’ναι Αυτό

Β5. Κινέζικο Πορτραίτο

ΥΠΟΓΕΙΑ ΡΕΥΜΑΤΑ 20 [2] (2014)

A1. Μ' Αρέσει Να Μη Λέω Πολλά

A2. Θέλω Να Χάσω Τον Εαυτό Μου

A3. Ανέμη

A4. Κυριακή

A5. Μικρές Χαμένες Μέρες

B1. Χάρτινες Λέξεις

B2. Τρένο

B3. Πολύμνια

B4. Τσαλακωμένες Μέρες

B5. Άδειο Μυστικό

20.14 (2014)

cd1

1. Μ” αρέσει να μην λέω πολλά

2. Θέλω να χάσω τον εαυτό μου

3. Έρημα καράβια

4. Καινούρια σελήνη

5. Βροχή

6. Πολιτεύεσαι

7. Σαν φως

8. Ασημένια σφήκα

9. Ανέμη

10. Κυριακή

11. Μικρές χαμένες μέρες

12. Φυλακή

13. Κοιτάς μακριά

14. Χάρτινες λέξεις

15. Τρένο

16. Πολύμνια

17. Τσαλακωμένες μέρες

18. Άδειο μυστικό

19. Τι να” ναι αυτό

20. Κινέζικο πορτραίτο

cd2

1. 20

2. Αν στην αρχή

3. Αλήθεια

4. Χειμερινή ώρα

5. Μισός

6. Ρώμη

7. Εντροπία

8. Τρέμει η ζωή

9. Ναυάγιο

10. Τι φοβάσαι

11. Τι κι αν

12. Δεν έχει χώρο

13. Μικρός πλανήτης

14. 14

ΥΠΟΓΕΙΑ ΡΕΥΜΑΤΑ - 20.14 front

VINYL IS BACK LIVE SESSIONS VOL.1 - ΥΠΟΓΕΙΑ ΡΕΥΜΑΤΑ (2017)

A1. Χαιρετισμός

A2. Πάντα θα είμαι

A3. Χάρτινες λέξεις

A4. Ξανά

A5. Μικρές χαμένες μέρες

A6. Πολύμνια

A7. Έρημα καράβια

B1. Ξένος

B2. Πολιτεύεσαι

B3. Θέλω να χάσω τον εαυτό μου

B4. Μ' αρέσει να μην λέω πολλά

B5. Which side are you on?

