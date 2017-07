Ο «αιώνιος έφηβος» και το... θεατρικό ροκ! (pics, vids)

Γεννήθηκε ως Βίσεντ Ντέιμον Φουρνιέ στις 4 Φεβρουαρίου του 1948 με πατέρα κληρικό αλλά και παππού το ίδιο! Θεωρείται ο... νονός της shock rock και στις ζωντανές του εμφανίσεις συμπεριλαμβάνεται είχε σόου με ηλεκτρικές καρέκλες, γκιλοτίνες, ζωντανούς βόες και τόσα άλλα. Ήταν ο άνθρωπος που άλλαξε πολλά στην μουσική με τον τρόπο του. Ο αντίστοιχος Μάικλ Τζάκσον της ροκ και πιθανώς ο αντίστοιχος Μάικλ Τζόρνταν του χώρου του. Έναν ροκ performer μοναδικός, χαρισματικός και ευρηματικός που αγαπήθηκε πολύ.

Είναι ο άνθρωπος του οποίου τα σόου ήθελαν προετοιμασία ακόμα και πάνω από 3 μήνες και που έχει κάνει περιοδίες ακόμα και με τους Maiden. Το 2011 έγινε μέλος του Rock and Roll Hall of Fame. Είναι ο Άλις Κούπερ. Αυτός ο αιώνιος... Έφηβος επί σκηνής (σ.σ. όχι εξαιτίας εμφάνισης αλλά λόγω πολλών χρόνων παρουσίας και αντοχών), ο σκληρός και... βαμμένος και... θεατρικός ροκάς με την μεγάλη πίστη - όπως δήλωνε - στον χριστιανισμό και στον Θεό. Υπάρχουν διάφορες φήμες για το πώς απέκτησε αυτό το όνομα. Η πιο... τρομακτική και πιασάρικη να λέει ότι τα μέλη της μπάντας του έπαιζαν στον πίνακα Ουίτζα, όταν σε μια στιγμή σχηματίστηκε το όνομα Alice Cooper..

Συχνά αναφέρεται ως ο ιδρυτής του show rock εξαιτίας της κατηγορίας των θεατρικών του παραστάσεων. Ο Κούπερ είχε μία performance που τον έκανε ξεχωριστό και τον κράτησε στα μεγάλα... φώτα της δημοσιότητας για πολλές δεκαετίες. Δεν έκανε μόνο μουσική. Έκανε και τηλεόραση και σινεμά και ραδιόφωνο.

Η μουσική του Κούπερ επηρέασε πολλούς μουσικούς και συνέβαλλε και στην διαμόρφωση για πιο βαριά μουσικά ρεύματα σε ροκ και μέταλ. Η αρχική μπάντα του έπαιζε κυρίως garage rock με μια glam rock εικόνα. Από την αρχή της καριέρας του ο Κούπερ έχει πειραματιστεί με πολλά διαφορετικά στυλ μουσικής. Μεταξύ άλλων: art rock, hard rock, new wave, psychedelic rock, disco, hair metal και industrial metal.

Η αρχική ομάδα του Cooper ξεκίνησε τον Μάρτιο του 1964 ως The Earwings και ως μπάντα που αρχικά έκανε μίμηση των... Beatles!!! Μετά από μερικές αλλαγές ονομάτων κατέληξαν στο όνομα Alice Cooper το 1986 και το γκρουπ έγινε γνωστό για την θεατρική και συγκλονιστική τους garage rock. Το γκρουπ φορούσε βαρύ make-up και γυναικεία ρούχα στην σκηνή. Στην συνέχεια και αφού πια η μπάντα είχε διαλυθεί ο Φουρνιέ άλλαξε νόμιμα το όνομά του σε Άλις Κούπερ.

TIPS ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ

- Όταν ήταν μικρός αντιμετώπιζε αρκετά συχνά ασθένειες και αυτός ήταν ένας λόγος που οι δικοί του μετακόμιζαν.

- Οι πρώτες απόπειρές του ήταν κυρίως σε σχολικά talent shows με συμμαθητές του.

- Οφείλει πολλά ως προς το ξεκίνημά του στον μεγάλο μουσικό παραγωγό Φρανκ Ζάπα.

- Ο ίδιος, ομολόγησε το 2007 ότι η αλλαγή του ονόματος ήταν μια απ' τις πιο σημαντικές και επιτυχημένες κινήσεις στην καριέρα του. Ως προς την ερμηνεία του γιατί πήρε το όνομα Άλις Κούπερ εκείνη την περίοδο υπήρχαν δελτία Τύπου που ανέφεραν ότι το όνομα προέκυψε, όταν σε ένα βιβλίο μαγείας βρήκαν ότι ο Φουρνιέ ήταν η μετενσάρκωση μιας μάγισσας του 17ου αιώνα, που ονομαζόταν Άλις Κούπερ. Το concept που υιοθετήθηκε, ήθελε έναν άντρα να παίζει τον ρόλο μιας μάγισσας, φορώντας κουρέλια γυναικείων ρούχων και make-up, εμπνευσμένο κατά τον τραγουδιστή εν μέρει απ’ την ταινία Barbarella.

- Η φήμη της... παρέας του Κούπερ εξαπλώθηκε από τον... live θάνατο ενός κοτόπουλου. Ανέβηκε ανεξήγητα στην σκηνή και ενώ έπαιζε ο Κούπερ. Μην έχοντας εμπειρία γύρω απ' τα ζώα της φάρμας ο Άλις Κούπερ υπέθεσε ότι το κοτόπουλο μπορούσε να πετάξει και το έπιασε και το πέταξε προς το πλήθος. Αυτό όμως, έπεσε κατακόρυφα στις πρώτες σειρές του πλήθους, όπου βρίσκονταν ανάπηροι με καροτσάκια, οι οποίοι σύμφωνα με πληροφορίες το έκοψαν κομματάκια. Την επόμενη μέρα, το επεισόδιο έγινε πρωτοσέλιδο στις εφημερίδες και ο Ζάπα τηλεφώνησε στον Κούπερ για να τον ρωτήσει αν αληθεύει η ιστορία σύμφωνα με την οποία είχε δαγκώσει στο κεφάλι το κοτόπουλο, ρουφώντας το αίμα του στη σκηνή. Ο Κούπερ το αρνήθηκε αλλά ο Ζάπατου είπε: «Λοιπόν, ό,τι κι αν έγινε, μην αρνηθείς σε κανέναν άλλο ότι το έκανες».

- Σε κάποια στιγμή της ζωής του είχε τόσο έντονο πρόβλημα με το αλκοόλ που κόντεψε να πεθάνει. Το πρόβλημά του δεν βοηθήκε και ότι άνοιξε το Θρυλικό μπαρ The Hollywood Vampires (σ.σ. μέσα στην δεκαετία του '70). Ήταν τέτοια η εξάρτησή του απ’ το αλκοόλ (λέγεται ότι είχε φτάσει να καταναλώνει δύο κιβώτια μπύρες και ένα μπουκάλι ουίσκι καθημερινά), που πήγε μόνος του σε κέντρο αποτοξίνωσης και ενώ έφτασε να μην θυμάται καθόλου την ηχογράφηση δύο άλμπουμ. Στην συνέχεια πάντως σιγά σιγά άρχισε να ξεπερνά το πρόβλημά του.

- Προσωπικότητες του μέταλ όπως ο Μαστάιν των Metallica και των Megadeath των θεωρούσαν πνευματικό τους πατέρα. Έχει συνεργαστεί με Maiden, Dio και άλλες σπουδαίες μέταλ μορφές.

- Σημεία αναφοράς ως προς τον παλιό Κούπερ το 1972 με το single Sc hool’s Out που κατάφερε να φτάσει στο νούμερο 1 των Ηνωμένου Βασιλείου και το 1973 με την κυκλοφορία του Billion Dollar Babies. Επίσης το άκρως πετυχημένο Welcome To My Nightmare του 1975.

- Έχει απίστευτα μεγάλο αριθμό πωλήσεων και διακρίσεων σε μουσικό επίπεδο. Επί προσωπικού παντρεύτηκε, κόντεψε να χωρίσει αρκετές φορές, έκανε παιδιά και έγινε και παππούς.

- Για το άλμπουμ The Eyes Of Alice Cooper επέμεινε στην ηχογράφηση των τραγουδιών μεμονωμένα δίνοντας στο άλμπουμ έναν ήχο garage rock. Το άλμπουμ Dirty Diamonds ηχογραφήθηκε παρόμοια.

- Έχει παίξει επίσης ρόλους σε ταινίες όπως Suck, Freakshow, Prince of Darkness και σε άλλες. Πρωταγωνίστησε στο Alice Cooper: The Nightmare μια ταινία που φτιάχτηκε για την τηλεόραση βασισμένη στο πρώτο του σόλο άλμπουμ και στο Good To See You Again Alice Cooper μια θεατρική παράσταση με χαρακτηριστικές σκηνές από την περιοδεία Million Dollar Babies. Το 2008 κυκλοφόρησε το άλμπουμ Along Came A Spider του οποίου η έμπνευση ήταν βασισμένη σε έναν φανταστικό serial killer γνωστό ως Spider.

- Το τραγούδι You & Me το διασκεύασε μέχρι και ο Frank Sinatra σε μια εμφάνιση του στο Hollywood Bowl O Κούπερ θεωρεί τιμή του που έγινε κάτι τέτοιο, μιας και είναι θαυμαστής του αλλά και γενικότερα της μουσικής των 40’s και 50’s.

- Το 2015 δημιούργησε τους Hollywood Vampires με τον Τζόνι Ντεπ και τον Τζο Πέρι στις κιθάρες και γκεστ μουσικούς για τις ζωντανές τους εμφανίσεις.

Ο ΚΟΥΠΕΡ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΤΑΚΕΣ ΤΟΥ

Κατά καιρούς ο Άλις Κούπερ έκανε μεγάλη αίσθηση και με τις ατάκες του. Ορισμένες εξ αυτών καλό θα ήταν να μνημονευτούν:

1) Ο Τζόνι Ντεπ έχει ήδη δει και βιώσει το τι προκαλούν τα ναρκωτικά και το ποτό στην καριέρα ενός ανθρώπου. Και να θυμάστε το εξής: ο Τζόνι έπαιζε κιθάρα και ήταν ένας rock-and-roller προτού γίνει ηθοποιός. Όταν ήρθε στο Λος Άντζελες ήρθε με την μπάντα του.

2) Αυτό που δεν καταλαβαίνουν οι περισσότεροι είναι πως οι εξωγήινοι είναι κοσμικοί τουρίστες. Γι' αυτό πάνε συνέχεια σε Αριζόνα, Σκωτία και New Mexico. Επίσης αυτά τα μέρη είναι πολύ καλά για γκολφ. Οπότε μάλλον υπάρχει σχέση και σύνδεση των εξωγήινων με το γκολφ.

3) Το να πίνεις μπύρα και να διαλύεις το δωμάτιό σου στο ξενοδοχείο είναι εύκολο. Η επανάσταση είναι να είσαι Χριστιανός πραγματικός.

3) Εάν ακούτε έναν ροκ σταρ για να διαπιστώσετε το τι πρέπει να ψηφίσετε είστε πιο ανόητοι απ' όσο νομίζετε.

4) Τα λάθη είναι μέρος του παιχνιδιού. Το πόσο γρήγορα επουλώνεις τις... πληγές σου από τα λάθη σου είναι που σε κάνουν μεγάλο παίκτη.

5) Γιατί είμαστε ροκ σταρς; Γιατί είμαστε ανόητοι. Κοιμόμαστε όλη μέρα, παίζουμε μουσική όλη νύχτα και σπάνια μπορούμε να κάτσουμε να διαβάσουμε Washington Journal.

6) Το ότι κόβω τα κεφάλια από τις κούκλες δεν σημαίνει πως μισώ τα μωρά. Απλώς μισώ τις κούκλες.

7) Έχω υπάρξει 10 φορές πάνω απ' ότι ήταν ο Μέριλιν Μάνσον.

8) Δύο από τα παιδιά στο Honorary Vampires ήταν οι Τζιμ Μόρισον και Τζίμι Χέντριξ, που πέθαναν τόσο νέοι. Είναι σίγουρα οι Αρχάγγελοι στο γκρούπ μας.

9) Ήμουν κάτι άλλο πριν. Τώρα είμαι κάτι νέο. Ένα νέο πλάσμα. Μην κρίνετε τον Άλις για ότι ήταν. Να ευχαριστείτε τον Θεό για ότι είμαι τώρα.

10) Πάνω στην συναυλία είμαι και σαν ηθοποιός, που κάνει πράγματα που δεν έχουν συνηθίσει να βλέπουν οι άνθρωποι. Στην ζωή είμαι απλός. Παίζω γκολφ, ψωνίζω, κυκλοφορώ χωρίς make up και με την αλογοουρά μου. Μπορεί να μην είμαι ο τυπικός μεσήλικας αλλά είμαι πολύ πιο φυσιολογικός απ' όσο νομίζετε.

11) Σίγουρα δεν πρόκειται να το αρνηθώ αυτό. Μπορεί να είμαι ένας σαρκικός Χριστιανός. Δηλαδή, πιστεύω εντελώς την κάθε λέξη της Αγίας Γραφής. Αλλά έτσι όπως την ξέρω εγώ, δεν σημαίνει πως πρέπει να ζω μέσα σε ένα καβούκι κάπου. Νομίζω πως αυτό σημαίνει πως ο τρόπος ζωής μου είναι κατά κάποιον τρόπο αυτό που πιστεύω – δηλαδή, ξέρεις, δεν πάω στα στριπτιζάδικα. Ζω με την σύζυγό μου, το λεξιλόγιο μου μπορεί να είναι διαφορετικά από τους άλλους αστέρες του ροκ, αλλά αυτό σίγουρα δεν έχει αλλάξει την αίσθηση του χιούμορ που έχω και δεν έχει αλλάξει την απόδοσή μου στο ροκ.

Έχει αλλάξει την άποψή μου, την άποψή μου στο επίπεδο πώς θεωρώ τον κόσμο ότι δεν είναι εντελώς σπίτι μου πια - ξέρεις, για να τον παρατηρώ περισσότερο και να τον σατιρίζω περισσότερο - ξέρεις, όλα τα τραγούδια μου είναι ή κυνικά, ή σατιρικά ή κάτι άλλο. Πάντως μέσα τους πάντα υπάρχει ένα μήνυμα, και δεν κρίνω τους ανθρώπους. Κοιτάω τους ανθρώπους, και σκέφτομαι «α, για φαντάσου».

Αν με ρωτήσουν, τους λέω «κοιτάξτε, μπορώ να δώσω μια βοήθεια εδώ, αλλά δεν πρόκειται να πηδήξω μέσα στην ζωή σας και να επιδιώξω να σας βαράω στο κεφάλι με την Αγία Γραφή». Αν με ρωτήσετε, θα σας πω τι πιστεύω. Καταλαβαίνετε. Οπότε, είμαι σαν ένα έργο που βρίσκεται σε εξέλιξη αλλά δεν νομίζω πως δεν είναι γραμμένο πουθενά μέσα στην Γραφή ότι δεν μπορώ να παίξω τον Μάκβεθ. Δεν λέει πουθενά στην Γραφή ότι δεν μπορώ να παίζω ροκ-εντ-ρολ.