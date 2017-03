Οταν θυμάσαι το... τραγούδι και όχι τη διαφήμιση! (vids)

Αλήθεια, πόσες και πόσες φορές έχετε γυρίσει και έχετε πει στον φίλο ή στην φίλη σας «ποια ήταν μωρέ αυτή η διαφήμιση που η μουσική πήγαινε κάπως... έτσι;» και στη συνέχεια αρχίζετε και μουρμουρίζετε τον σκοπό ή τραγουδάτε το αντίστοιχο τραγούδι;

Φανταζόμαστε αρκετές φορές... Άλλωστε και εμείς μέχρι να φτάσουμε στο σημείο να παρουσιάσουμε το συγκεκριμένο θέμα, κάπως έτσι ήρθαν οι θύμησες στο μυαλό μας... Να το ένα τραγούδι διαφήμισης, να το άλλο, στο τέλος άρχισε το μυαλό να δουλεύει ολοένα και περισσότερο, μέχρι που η συγκεκριμένη λίστα ]γέμισε... επικίνδυνα.

Γι' αυτό και επιλέξαμε μερικές χαρακτηριστικές διαφημίσεις (σίγουρα η συγκεκριμένη λίστα είναι πολύ μεγάλη αφού αναγκαστήκαμε να «κόψουμε» πολλές από αυτές) οι οποίες πέρασαν στην ιστορία για τη μουσική τους επένδυση. Γυρίστε λοιπόν το χρόνο πίσω και κάντε τις δικές σας εισηγήσεις με τις αγαπημένες σας διαφημίσεις που ήταν χαρακτηριστικές για τα τραγούδια τους και αναγνωρίσιμες από τη μουσική τους...

Υπενθυμίζουμε! Αναφερόμαστε μόνο στις δεκαετές του '80 και του '90, όταν η διαφήμιση εκτοξεύθηκε και γνώρισε μεγάλες πιένες στην ελληνική τηλεόραση...

Σίγουρα έχουμε αδικήσει αρκετές, αλλά αν έπρεπε να συμπεριλάβουμε όλες ξέραμε ή θέλαμε, το συγκεκριμένο θέμα θα έπρεπε να το διαβάσετε σε συνέχειες. Οπότε επιλέξαμε ένα ΤΟΡ-15.

Γάλα Βλάχας Εβαπορέ

Στα τέλη της δεκαετίας του '70, αρχές των 80's, όλο και περισσότερα ελληνικά σπίτια είχαν αποκτήσει τηλεόραση, η πρώτη (ουσιαστικά) διαφήμιση που πέρασε στην ιστορία ήταν αυτή του γάλα Βλάχας Εβαπορέ! «Τρέξε, τρέξε μικρούλη, γίνε άντρας μικρούλη, άντρας ωραίος γερός» ήταν το χαρακτηριστικό τραγούδι για τον πιτσιρικά που προσπαθούσε να παίξει μπάσκετ και να γίνει και εκείνος το... ίδιο ψηλός!

Βερόπουλος

Ακόμα και σήμερα υπάρχουν στιγμές που το έχουμε τραγουδήσει. Είτε την ώρα που επιστρέφουμε γεμάτοι με ψώνια από το σούπερ μάρκετ, είτε ακόμα και σε... άσχετες στιγμές: «Είναι κεφάτη γυρίζει απ' του Βερόπουλου». Λίγοι είναι εκείνοι που θυμούνται τα όσα δείχνει η διαφήμιση, αφού το τραγούδι είναι αυτό που αποτυπώνεται! Οχι, πείτε. Δεν το τραγουδάτε ακόμα σε ανύποπτες στιγμές;

Fresh air

«Νάτη, έρχεται, ψεκάζει με fresh air. Ψεκάζει με fresh air...» και στη διαφήμιση έκανε την εμφάνισή της μια μια εντυπωσιακή γυναίκα με το αποσμητικό χώρου, ανά χείρας... Άλλωστε στόχος ήταν να αποτυπωθεί στο μυαλό του τηλεθεατή οι λέξεις «fresh air». Οσοι είστε 35+ αποκλείεται να μην τη θυμάστε ακόμα...

Πατίστας

Από τις πιο κλασσικές διαφημίσεις των '80s. Με μουσική υπόκρουση το theme της τεράστιας κινηματογραφικής επιτυχίας της εποχής, Rocky ή αλλιώς το Gonna Fly Now του Μπιλ Κόντι. Τα καλλυντικά Πατίστας έχουν κλείσει 100 χρόνια ζωής και υπάρχουν ακόμα και σήμερα στο κέντρο της Αθήνας! Το concept της διαφήμισης άνηκε στον Παύλο Πισσάνο, ενώ η γυναίκα που χορεύει ήταν η σύζυγός του, Καρολίνα Πισσάνου.

Σκούπα Philips

Άλλη μία κλασσική διαφήμιση, που ακόμα και σήμερα, όποια σκούπα και αν κρατάμε στα χέρια μας, μπορεί και να το τραγουδάμε: «Η σκούπα Philips ρουφάει τη σκόνη, από μακριά... και αθόρυβα» ήταν οι στίχοι του τραγουδιού με την πρωταγωνίστρια... γιαγιά να το διασκεδάζει με την ψυχή της.

LACTA

Μεταγενέστερη μεν, κλασσική δε... Η διάσημη σοκολάτα έγινε περισσότερο γνωστή χάρη στην μουσική επένδυση του Σταμάτη Κορκολή με το τραγούδι «το πιο γλυκό κομμάτι», το οποίο έδωσε το έναυσμα για μια σειρά ρομαντικών διαφημίσεων όσον αφορά το συγκεκριμένο γλύκισμα. Μάλιστα ήταν από τις ελάχιστες διαφημίσεις με διάρκεια ενός λεπτού! Αργότερα το τραγούδησε και ο Πάνος Μουζουράκης.

ΙΟΝ

Το... αντίπαλο δέος της LACTA ήταν (και είναι φυσικά) η ΙΟΝ (αμυγδάλου). Όχι μόνο όσον αφορά το καθαρά εμπορικό κομμάτι, αλλά και το διαφημιστικό, αφού και η εν λόγω εταιρεία χρησιμοποίησε τραγούδι που «μιλούσε» στην καθημερινότητα και στις διαπροσωπικές σχέσεις: «Μια σοκολάτα Ιον Αμυγδάλου που μας φέρνει ευτυχία» ήταν το χαρακτηριστικό ρεφρέν του τραγουδιού.

Serenata

Και να κλείσουμε την τριλογία των γλυκισμάτων με την Serenata όπου τη διαφήμιση συνόδευε ένα ολοκληρο... κατεβατό. Βέβαια το σλόγκαν ήταν «Serenata και πάσης Ελλάδος» και φυσικά αναφερόμαστε στη διαφήμιση του 1986 που έλεγε ότι είναι «σερενάτα οκτακοσάρα για τον Μπίλι και τη Σάρα, σερενάτα των γηπέδων, ενηλίκων μα και παίδων, σερενάτα εργασίας ξαπλωτής και ορθοστασίας» και πήγαινε λέγοντας. Κύλησε το δάκρυ σας ή ακόμα;

Nes Caffe Frappe

«Κάνε μια στάση μπες και εσύ, σε έναν κόσμο μαγικό» και αμέσως μπορούσες να καταλάβεις ότι ήταν ο Νες Καφέ Φραπέ! Μάλιστα η συγκεκριμένη διαφήμιση μπορεί στο πέρασμα των χρόνων να άλλαζε το concept όσον αφορά το περιεχόμενο ωστόσο το τραγούδι παρέμενε ίδιο και απαράλλαχτο! Μοναδική εξαίρεση η πρώτη διαφήμιση του 1982 η οποία άλλαξε τελείως στη συνέχεια.

Nes Caffe

Άλλο το Nes Caffe Frappe και άλλο η αυθεντική συσκευασία του Nes Caffe. Φυσικά υπήρχε διαφορετική διαφήμιση, η οποία πέρασε στην... ιστορία για την ατμοσφαιρική μουσική της υπόκρουση! Κάθε φορά που ακουγόταν όλοι καταλάβαιναν ότι ξεκινούσε η συγκεκριμένη ρεκλάμα του καφέ η οποία διαδραματιζόταν σε μια παραλία... Την θυμάστε;

Carnation

Το κλασσικό σοκολατούχο γάλα το οποίο μεγάλωσε γενιές και γενιές. Ο καουμπόι Carnation προσπαθούσε να κάνει τις σωστές πράξεις, είτε σώζοντας την αγαπημένη, είτε κυνηγώντας τους Γλούτον! «Την απίθανη γεύση να πίνεις, αν θες σαν τον Carnation να γίνεις» τραγουδιέται μέχρι και... σήμερα!

Nesquik Frappe

Από τα παιδικά ροφήματα δεν θα μπορούσε να αφήσουμε απ' έξω τον συμπαθέστατο «Κουικάρα» και το Nesquik frappe! «Βάζω στο σέικερ του Κουικάρα, γάλα και δυο κουταλιές Nesquik, κουνάω το σέικερ και με τι λαχτάρα, ξεδιψάμε με Nesquik Frappe» και τα μικρά παιδιά τρελαινόντουσαν με το συγκεκριμένο τραγούδι.

La vache qui rit

Από τα πιο διαχρονικά τραγούδια στις διαφημίσεις που έπαιξαν και συνεχίζουν να παίζουν στην ελληνική τηλεόραση! «Το πιο νόστιμο τριγωνο τυρί» έμελλε να γίνει και το πιο... διάσημο χάρη στο τραγούδι που το συνόδευσε όλα αυτά τα χρόνια.

Γιαούρτι Total

Από τις πλέον μαγευτικές και ταξιδιάρικες μελωδίες που έπαιξαν ποτέ σε διαφημίσεις! Το γιαούρτι Total έφερε την υπογραφή του Σταμάτη Σπανουδάκη από τα «Κύματα» και ήταν από τις πλέον χαρακτηριστικές της εποχής!

Cutty Sark

Last but not least το ουίσκι που έγινε διάσημο χάρη στο τραγούδι του! Φυσικά αναφερόμαστε στο «follow your heart with the Cutty Sark» το οποίο γνωρίζουν μέχρι και οι... πέτρες! Για όσους δεν γνωρίζουν η φωνή που κρύβεται πίσω από το συγκεκριμένο τραγούδι είναι αυτή της Λίας Βίσση, αδερφή της Άννας!

Bonus: Teza

Από τις πλέον διαχρονικές διαφημίσεις και από τα πλέον διαχρονικά τραγούδια που την «έντυσαν». Ακόμα και σήμερα όταν και εφόσον ψεκάζετε (είτε χρησιμοποιείται το συγκεκριμένο προϊόν, είτε κάποιο άλλο) δεν το τραγουδάτε παράλληλα;